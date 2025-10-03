Ascolti tv ieri (2 ottobre): Cristina Capotondi tiene su Rai 1, Scotti ancora oltre i 5 milioni e De Martino fallisce l’aggancio La Ricetta della Felicità al 18,3% di share, La Notte del Cuore al 16,3%, Formigli si impone su Infante e Del Debbio nel giovedì dei talk: tutti i dati Auditel

Nuove sfide a colpi di talk e serie negli ascolti tv. Ieri giovedì 2 ottobre 2025, infatti, su Rai 1 sono andati in onda i nuovi episodi de La ricetta della felicità, mentre su Canale 5 è tornata la dizi turca La Notte nel Cuore. Milo Infante ha poi condotto una nuova puntata di Ore 14 Sera, scontrandosi nuovamente con Paolo Del Debbio e Dritto e Rovescio e Piazzapulita di Corrado Formigli. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra La ricetta della felicità e La Notte nel Cuore

Ieri giovedì 2 ottobre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornata in onda La ricetta della felicità. Dopo il buon debutto della scorsa settimana (3 milioni di spettatori), la nuova serie con Cristina Capotondi e Lucia Mascino ha raccolto 3 milioni e 57mila spettatori sulla prima rete, registrando il 18,3% di share. Su Canale 5, invece, sono andati in onda i nuovi episodi della la serie tv La Notte nel Cuore. La dizi turca ha radunato 2 milioni e 511mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, raggiungendo il 16,3% di share.

Milo Infante è tornato al timone di Ore 14 Sera. Il quarto appuntamento stagionale dello spin-off serale di Ore 14 (in cui si è tornati a parlare del delitto di Garlasco con l’avvocato Antonio De Rensis) ha interessato 909mila spettatori, facendo segnare una crescita fino al 6,6% di share. Su Italia 1, invece, è andato in onda il film L’uomo d’acciaio. La pellicola DC del 2013 con Henry Cavill nei panni di Superman ha appassionato 880mila spettatori, arrivando al 5,3% di share.

Su Rai 3 il film con Jodie Foster e Tahar Rahim The Mauritanian ha conquistato 538mila spettatori, pari al 3,1% di share. Su Rete 4, invece, Paolo Del Debbio richiamato 848mila spettatori alla guida di Dritto e Rovescio; la puntata di ieri (nella quale hanno fatto discutere le parole dell’avvocato Massimo Lovati) ha ottenuto il 5,9% di share. Nel prime time di La7 Corrado Formigli ha invece condotto un nuovo appuntamento di Piazzapulita totalizzando un a.m. di 787mila spettatori, pari al 6,3% di share.

Su Tv8, infine, la partita in chiaro di Europa League – Feyenoord-Aston Villa ha fatto registrare il 3% di share con 584mila spettatori sintonizzati, mentre su Nove lo show comico per Comedy Club – Io e Gianlu di Marta e Gianluca ha attirato 469mila spettatori, pari a uno share del 2,6%.

Rai 1 | La ricetta della felicità – 18,3% (3.057.000 spettatori)

| La ricetta della felicità – (3.057.000 spettatori) Canale 5 | La Notte nel Cuore – 16,3% (2.511.000 spettatori)

| La Notte nel Cuore – (2.511.000 spettatori) Rai 2 | Ore 14 Sera – 6,6% (909.000spettatori)

| Ore 14 Sera – (909.000spettatori) Italia 1 | L’uomo d’acciaio – 5,3% (880.000 spettatori)

| L’uomo d’acciaio – (880.000 spettatori) Rai 3 | The Mauritanian – 3,1% (538.000spettatori)

| The Mauritanian – (538.000spettatori) Rete 4 | Dritto e Rovescio – 5,9% (787.000 spettatori)

| Dritto e Rovescio – (787.000 spettatori) La7 | Piazzapulita – 7,8% (1.012.000 spettatori)

| Piazzapulita – (1.012.000 spettatori) Tv8 | Europa League – Feyenoord-Aston Villa – 3% (584.000 spettatori)

| Europa League – Feyenoord-Aston Villa – (584.000 spettatori) Nove | Comedy Club – 2,6% (469.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti risponde a De Martino

Dopo essersi avvicinato a Gerry Scotti negli ascolti tv degli ultimi giorni, a Stefano De Martino non è riuscito l’aggancio con la puntata di ieri di Affari Tuoi che ha registrato 4,7 milioni di spettatori (pari al 22,8% di share) ma non è riuscita a raggiungere La Ruota della Fortuna, che ha ‘risposto’ alla grande volando ancora oltre la soglia dei 5 milioni di spettatori e toccando il 24,7% di share.

