Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Ascolti Tv ieri (2 luglio): i Mondiali fanno il pieno con Spagna-Austria, ma Ilary Blasi non sbaglia al debutto

La partita vince in prima serata con il 28,9% di share su Rai 1, Battiti Live parte dal 19,1%, Gerry Scotti sfonda senza De Martino: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Ilary Blasi piomba negli ascolti tv. Ieri giovedì 2 luglio 2026, infatti, su Canale 5 è iniziata la nuova edizione di Battiti Live, mentre su Rai 1 è andata in scena la partita dei Mondiali di calcio tra Spagna e Austria. Su Rai 3, invece, Filippo Tenti ha condotto un nuovo appuntamento di Overland. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Mondiali 2026 – Spagna-Austria e Battiti Live

Ieri giovedì 2 luglio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in scena la partita valevole per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 – Spagna-Austria. La vittoria della roja ha collezionato 4 milioni e 556mila spettatori, registrando il 28,9% di share. Su Canale 5, invece, è iniziata ufficialmente la nuova edizione di Battiti Live. Il primo appuntamento dell’evento musicale condotto da Ilary Blasi insieme a Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia ha radunato 2 milioni e 72mila spettatori, debuttando al 19,1% di share. Numeri in linea con la passata stagione, quando il concerto targato Radio Norba esordì al 19,8% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Nel prime time di Rai 2 il film La ragazza che ho sempre desiderato ha interessato 722mila spettatori, raggiungendo il 4,8% di share. Su Italia 1, invece, è andato in onda il film Indiana Jones e il regno del teschio cristallo. La pellicola di Steven Spielberg con Harrison Ford ha appassionato 656mila spettatori, toccando il 4,8% di share.

Su Rai 3 Overland di Filippo Tenti ha richiamato 627mila spettatori, ottenendo il 4,4% di share. Su Rete 4 si è concluso l’esperimento del doppio appuntamento con Gianluigi Nuzzi e Quarto Grado per fare spazio a Il bisbetico domato. Il film con Alessandro Celentano e Ornella Muti ha intrattenuto 631mila spettatori, pari al 4,6% di share. Su La7 Corrado Formigli ha invece totalizzato un a.m. di 509mila spettatori alla guida di Piazzapulita, centrando il 3,3% di share.

Su Tv8 Quattro matrimoni ha conquistato 420mila spettatori, pari al 3,7% di share. Su Nove, infine, la replica de La Corrida condotto da Amadeus (che ha dato l’addio a Discovery e verrà rimpiazzato da Fabio Fazio) ha coinvolto 257mila spettatori, pari al 2,3% di share.

  • Rai 1 | Mondiali 2026 – Spagna-Austria 28,9% (4.556.000 spettatori)
  • Canale 5 | Battiti Live19,1% (2.072.000 spettatori)
  • Rai 2 | La ragazza che ho sempre desiderato 4,8% (722.000 spettatori)
  • Italia 1 | La ragazza che ho sempre desiderato 4,8% (656.000 spettatori)
  • Rai 3 | Overland 4,4% (627.000 spettatori)
  • Rete 4 | Il bisbetico domato 4,6% (631.000 spettatori)
  • La7 | Piazzapulita3,3% (509.000 spettatori)
  • Tv8 | Quattro matrimoni3,7% (410.000 spettatori)
  • Nove | La Corrida 2,3% (257.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti dilaga senza De Martino

Niente appuntamento con Stefano De Martino, che ha lasciato spazio ai Mondiali (anche stasera Affari Tuoi non andrà in onda) e campo libero a Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri de La Ruota della Fortuna ha così toccato il 26,7% di share su Canale 5 con un ascolto medio di 4 milioni e 402mila spettatori.

Potrebbe interessarti anche

Ascolti 25 giugno 2026

Ascolti Tv ieri (25 giugno): i Mondiali ancora al top con Ecuador-Germania, flop Canale 5, De Martino si arrende a Scotti

La partita vince con il 28,7% di share su Rai 1, Montmartre chiude in calo all’8,1%,...
Ascolti 18 giugno 2026

Ascolti Tv ieri (18 giugno): Rai 1 senza rivali coi Mondiali, Nuzzi fa il botto grazie a Garlasco, ma Canale 5 è un disastro

La partita Svizzera-Bosnia vince con il 23,8% di share, Montmartre si ferma al 9,6%,...
Ascolti 11 giugno 2026

Ascolti Tv ieri 11 giugno: Rai 1 decolla coi Mondiali e affonda Canale 5 (ma non Gerry Scotti)

La prima partita della Coppa del Mondo Messico-Sud Africa tocca il 27,1% di share, M...
Ascolti 14 giugno 2026

Ascolti Tv ieri (14 giugno): Rai 1 vola coi Mondiali, Gerry Scotti schiaccia De Martino

La partita Olanda-Giappone tocca il 28% di share, la dizi turca Racconto Di Una Nott...
Ascolti 28 giugno 2026

Ascolti Tv ieri (28 giugno): i Mondiali vincono senza sforzo, Gerry Scotti dilaga ancora senza De Martino

La partita tocca il 25,6% di share, la dizi turca Racconto Di Una Notte sale al 16,5...
Super Karaoke - Michelle Hunziker

Ascolti Tv ieri (10 giugno): Michelle Hunziker domina e chiude Super Karaoke, disastro Rai 1, De Martino va giù

Lo show musicale di Canale 5 chiude al 19,6% di share, bene Sciarelli e Chi l’ha Vis...
Ascolti 21 giugno 2026

Ascolti Tv ieri (21 giugno): Rai 1 vola con Belgio-Iran e i Mondiali, boom di Pino Insegno. E Gerry Scotti esagera senza Affari Tuoi

La partita tocca il 26,9% di share, la dizi turca Racconto Di Una Notte cresce al 16...
Ascolti 17 giugno 2026

Ascolti Tv ieri (17 giugno): altro boom ‘mondiale’ con Inghilterra-Croazia, Canale 5 floppa, De Martino torna ma si arrende a Scotti

La partita sfiora il 31% di share su Rai 1, Book Club si ferma all’11,8%, bene Sciar...
Ascolti 1 luglio 2026

Ascolti Tv ieri (1 luglio): i Mondiali e Temptation fanno il botto, in più di un milione per l’addio di Federica Sciarelli

La partita Belgio-Senegal sfiora il 29% di share, il reality show condotto da Filipp...

Falkensteiner Hotel Sonnenalpe

Estate in quota

Sentieri panoramici, percorsi bike, spa e attività per famiglie

LEGGI

Personaggi

Filippo Tenti

Filippo Tenti
Massimo Giletti

Massimo Giletti
Marco Galeone

Marco Galeone
Mary De Gennaro

Mary De Gennaro

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963