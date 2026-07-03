Ascolti Tv ieri (2 luglio): i Mondiali fanno il pieno con Spagna-Austria, ma Ilary Blasi non sbaglia al debutto La partita vince in prima serata con il 28,9% di share su Rai 1, Battiti Live parte dal 19,1%, Gerry Scotti sfonda senza De Martino: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Ilary Blasi piomba negli ascolti tv. Ieri giovedì 2 luglio 2026, infatti, su Canale 5 è iniziata la nuova edizione di Battiti Live, mentre su Rai 1 è andata in scena la partita dei Mondiali di calcio tra Spagna e Austria. Su Rai 3, invece, Filippo Tenti ha condotto un nuovo appuntamento di Overland. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Mondiali 2026 – Spagna-Austria e Battiti Live

Ieri giovedì 2 luglio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in scena la partita valevole per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 – Spagna-Austria. La vittoria della roja ha collezionato 4 milioni e 556mila spettatori, registrando il 28,9% di share. Su Canale 5, invece, è iniziata ufficialmente la nuova edizione di Battiti Live. Il primo appuntamento dell’evento musicale condotto da Ilary Blasi insieme a Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia ha radunato 2 milioni e 72mila spettatori, debuttando al 19,1% di share. Numeri in linea con la passata stagione, quando il concerto targato Radio Norba esordì al 19,8% di share.

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Nel prime time di Rai 2 il film La ragazza che ho sempre desiderato ha interessato 722mila spettatori, raggiungendo il 4,8% di share. Su Italia 1, invece, è andato in onda il film Indiana Jones e il regno del teschio cristallo. La pellicola di Steven Spielberg con Harrison Ford ha appassionato 656mila spettatori, toccando il 4,8% di share.

Su Rai 3 Overland di Filippo Tenti ha richiamato 627mila spettatori, ottenendo il 4,4% di share. Su Rete 4 si è concluso l’esperimento del doppio appuntamento con Gianluigi Nuzzi e Quarto Grado per fare spazio a Il bisbetico domato. Il film con Alessandro Celentano e Ornella Muti ha intrattenuto 631mila spettatori, pari al 4,6% di share. Su La7 Corrado Formigli ha invece totalizzato un a.m. di 509mila spettatori alla guida di Piazzapulita, centrando il 3,3% di share.

Su Tv8 Quattro matrimoni ha conquistato 420mila spettatori, pari al 3,7% di share. Su Nove, infine, la replica de La Corrida condotto da Amadeus (che ha dato l’addio a Discovery e verrà rimpiazzato da Fabio Fazio) ha coinvolto 257mila spettatori, pari al 2,3% di share.

Rai 1 | Mondiali 2026 – Spagna-Austria – 28,9% (4.556.000 spettatori)

| Mondiali 2026 – Spagna-Austria – (4.556.000 spettatori) Canale 5 | Battiti Live – 19,1% (2.072.000 spettatori)

| Battiti Live – (2.072.000 spettatori) Rai 2 | La ragazza che ho sempre desiderato – 4,8% (722.000 spettatori)

| La ragazza che ho sempre desiderato – (722.000 spettatori) Italia 1 | La ragazza che ho sempre desiderato – 4,8% (656.000 spettatori)

| La ragazza che ho sempre desiderato – (656.000 spettatori) Rai 3 | Overland – 4,4% (627.000 spettatori)

| Overland – (627.000 spettatori) Rete 4 | Il bisbetico domato – 4,6% (631.000 spettatori)

| Il bisbetico domato – (631.000 spettatori) La7 | Piazzapulita – 3,3% (509.000 spettatori)

| Piazzapulita – (509.000 spettatori) Tv8 | Quattro matrimoni – 3,7% (410.000 spettatori)

| Quattro matrimoni – (410.000 spettatori) Nove | La Corrida – 2,3% (257.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti dilaga senza De Martino

Niente appuntamento con Stefano De Martino, che ha lasciato spazio ai Mondiali (anche stasera Affari Tuoi non andrà in onda) e campo libero a Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri de La Ruota della Fortuna ha così toccato il 26,7% di share su Canale 5 con un ascolto medio di 4 milioni e 402mila spettatori.

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