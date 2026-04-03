Ascolti tv ieri (2 aprile): Pio e Amedeo affossano Rai 1, Geppi Cucciari da record Stanno Tutti Invitati debutta e vince col 20% di share, Qualcosa di Lilla si ferma all’11,9%, sale Infante, Formigli batte Del Debbio: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri giovedì 2 aprile 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film Qualcosa di Lilla, mentre su Canale 5 i protagonisti sono stati Pio e Amedeo con la prima puntata di Stanno tutti invitati. Geppi Cucciari è tornata alla guida di Splendida Cornice, Paolo Del Debbio al timone di Dritto e Rovescio, mentre Corrado Formigli ha condotto un nuovo appuntamento di Piazzapulita. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Qualcosa di Lilla e Stanno tutti invitati

Ieri giovedì 2 aprile 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Qualcosa di Lilla. Il film diretto da Isabella Leoni con Federica Pala, Raffaella Rea e Alessandro Tersigni ha conquistato 1 milione e 934mila spettatori, fermandosi all’11,9% di share. Su Canale 5, invece, Pio e Amedeo hanno debuttato al timone di Stanno tutti invitati. La prima serata evento dello show per celebrare i 25 anni di carriera del duo ha intrattenuto 2 milioni e 620mila spettatori, registrando il 20% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Milo Infante è tornato alla guida di Ore 14 Sera. La puntata di ieri dello spin-off serale di Ore 14 – durante la quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha coinvolto 846mila spettatori, raggiungendo il 6,3% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Lucy; la pellicola del 2014 diretta da Luc Besson con protagonista Scarlett Johansson ha appassionato 951mila spettatori, ottenendo il 5,3% di share.

Geppi Cucciari ha condotto un nuovo appuntamento di Splendida Cornice nel prime time di Rai 3, che ieri ha attirato 1 milione e 140mila spettatori facendo segnare il 7,6% di share ed eguagliando il record stagionale. Paolo Del Debbio è tornato invece al timone di Dritto e Rovescio, che ha interessato 800mila spettatori su Rete 4 centrando il 6,2% di share, mentre su La7 Corrado Formigli ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 2mila spettatori alla guida di Piazzapulita, toccando il 7,4% di share.

Su Tv8 il film Attacco al potere – Olympus has fallen con Gerard Butler ha raggiunto 315mila spettatori, pari all’1,9% di share. Su Nove – con Belén Rodríguez e Only Fun in ‘pausa’ – è andato in onda Cash or Trash – La Notte dei Tesori condotto da Paolo Conticini, che ieri ha collezionato 675mila spettatori, pari al 4% di share.

Per quanto riguarda le pay tv, infine, la quinta puntata di Pechino Express ha registrato il 2,5% di share con un ascolto medio di 443mila spettatori.

Rai 1 | Qualcosa di Lilla – 11,9% (1.934.000 spettatori)

| Qualcosa di Lilla – (1.934.000 spettatori) Canale 5 | Stanno tutti invitati – 20% (2.620.000 spettatori)

| Stanno tutti invitati – (2.620.000 spettatori) Rai 2 | Ore 14 Sera – 6,3% (846.000 spettatori)

| Ore 14 Sera – (846.000 spettatori) Italia 1 | Lucy – 5,3% (951.000 spettatori)

| Lucy – (951.000 spettatori) Rai 3 | Splendida Cornice – 7,6% (1.140.000 spettatori)

| Splendida Cornice – (1.140.000 spettatori) Rete 4 | Dritto e Rovescio – 6,2% (800.000 spettatori)

| Dritto e Rovescio – (800.000 spettatori) La7 | Piazzapulita – 7,4% (1.002.000 spettatori)

| Piazzapulita – (1.002.000 spettatori) Tv8 | Attacco al potere – Olympus has fallen – 1,9% (315.000 spettatori)

| Attacco al potere – Olympus has fallen – (315.000 spettatori) Nove | Cash or Trash – La Notte dei Tesori – 2,5% (420.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino contro Gerry Scotti

Ultimo appuntamento per Stefano De Martino (che stasera non andrà in onda) nella battaglia dei dati Auditel dell’access prime time. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha raggiunto 4 milioni e 579mila spettatori segnando il 23,4% di share su Rai 1, mentre Gerry Scotti ha condotto una nuova puntata de La Ruota della Fortuna che ha toccato 24% di share su Canale 5 con un ascolto medio di 4 milioni e 674mila spettatori.

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