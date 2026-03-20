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Ascolti Tv ieri (19 marzo): Raoul Bova chiude in trionfo, De Martino stacca Gerry Scotti, cala Belén

Il gran finale di Don Matteo 15 domina al 23,3% di share, Forbidden Fruit cala al 12,1%, bene Checco Zalone, Only Fun in calo: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Don Matteo saluta gli ascolti tv. Ieri giovedì 19 marzo 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il gran finale di stagione della storica fiction con Raoul Bova, mentre su Canale 5 è tornata in onda la dizi turca Forbidden Fruit. Geppi Cucciari è tornata alla guida di di Splendida Cornice, Paolo Del Debbio di Dritto e Rovescio; Corrado Formigli, invece, ha condotto un nuovo appuntamento di Piazzapulita. Rinnovato l’appuntamento anche con Belén Rodríguez al timone di Only Fun – Comico Show. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Forbidden Fruit

Ieri giovedì 19 marzo 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in scena il gran finale di Don Matteo 15. L’ultima puntata della 15esima stagione dell’amata fiction con Raoul Bova ha richiamato 3 milioni e 875mila spettatori, chiudendo con un trionfo al 23,3% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Forbidden Fruit. La dizi turca ha raccolto 1 milione e 788mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, registrando il 12,1% di share.

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Milo Infante ha condotto un nuovo appuntamento di Ore 14 Sera. La puntata di ieri dello spin-off serale di Ore 14 – durante il quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha radunato 610mila spettatori, centrando il 4,4% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film di Checco Zalone Che bella giornata, che ha conquistato 1 milione e 278mila spettatori, pari al 6,9% di share.

Geppi Cucciari è tornata alla guida del prime time di Rai 3 e di Splendida Cornice, che ieri ha interessato 943mila spettatori, arrivando al 5,6% di share su Rai 3. Paolo Del Debbio è tornato invece al timone di Dritto e Rovescio, che ha attirato 761mila spettatori su Rete 4, ottenendo il 5,8% di share. Su La7 Corrado Formigli ha infine totalizzato un a.m. di 914mila spettatori alla guida di Piazzapulita, raggiungendo il 6,6% di share.

Spazio al calcio, invece, su Tv8, dove è andata in scena la partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League – Aston Villa-Lille, che ha coinvolto 384mila spettatori, pari al 2% di share. Dopo il record della scorsa settimana, infine, cala Belén Rodríguez alla conduzione della nuova edizione di Only Fun – Comico Show, che ieri ha appassionato 444mila spettatori, pari al 2,6% di share su Nove.

  • Rai 1 | Don Matteo 15 23,3% (3.875.000 spettatori)
  • Canale 5 | Forbidden Fruit12,1% (1.788.000 spettatori)
  • Rai 2 | Ore 14 Sera4,4% (610.000 spettatori)
  • Italia 1 | Che bella giornata6,9% (1.278.000 spettatori)
  • Rai 3 | Splendida Cornice5,6% (943.000 spettatori)
  • Rete 4 | Dritto e Rovescio 5,8% (761.000 spettatori)
  • La7 | Piazzapulita6,6% (914.000 spettatori)
  • Tv8 | Europa League – Aston Villa-Lille 2% (384.000 spettatori)
  • Nove | Only Fun – Comico Show2,6% (444.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino contro Gerry Scotti

Dopo due pareggi consecutivi al giovedì, ieri Stefano De Martino è riuscito a staccare Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti toccato il 24,1% di share con 4 milioni e 940mila spettatori sintonizzati su Rai 1, mentre La Ruota della Fortuna ha fatto segnare il 22,8% di share su Canale 5 con un ascolto medio di 4 milioni e 665mila spettatori.

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