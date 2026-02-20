Ascolti tv ieri (19 febbraio): Raoul Bova dominante, Striscia la Notizia chiude e delude, De Martino volta contro Scotti Don Matteo trionfa con più di 3 milioni e mezzo di spettatori, il tg satirico di Antonio Ricci al 10,3% di share, De Martino sopra Scotti: tutti i dati Auditel

Don Matteo si conferma e Striscia la Notizia saluta gli ascolti tv. Ieri giovedì 19 febbraio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda il settimo episodio dell’amata fiction con Raoul Bova, mentre su Canale 5 è andato in onda l’ultimo appuntamento in prima serata del tg satirico di Antonio Ricci. Geppi Cucciari ha condotto una nuova puntata di Splendida Cornice, Paolo Del Debbio di Dritto e Rovescio; Corrado Formigli è invece tornato alla guida di Piazzapulita. Spazio alle Olimpiadi, ovviamente, su Rai 2, mentre su Nove Belén Rodríguez è tornata al timone di Only Fun – Comico Show. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia la Notizia

Ieri giovedì 19 febbraio 2026 in prima serata su Rai 1 è tornato in onda Don Matteo 15. La settima puntata della 15esima stagione della storica fiction con Raoul Bova ha radunato 3 milioni e 633mila spettatori, dominando al 21,9% di share. Quinto e ultimo appuntamento nel prime time di Canale 5, invece, per Striscia la Notizia. La puntata di ieri del tg satirico ideato da Antonio Ricci e condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti – che ha visto la consegna del Tapiro d’oro ad Andrea Pucci – è calata a 1 milione e 479mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, chiudendo al 10,3% di share.

Spazio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 su Rai 2 che, trascinata dal pattinaggio di figura, ha toccato il 10,2% di share con 2 milioni e 25mila spettatori sintonizzati sulla seconda rete. Su Italia 1 il film Mission: Impossible-– Rogue Nation con Tom Cruise ha invece conquistato 658mila spettatori, facendo segnare il 3,9% di share.

Nuovo appuntamento per Geppi Cucciari alla guida di Splendida Cornice, che ieri ha richiamato 836mila spettatori, registrando il 5,1% di share su Rai 3. Paolo Del Debbio è tornato al timone di Dritto e Rovescio, che ha attirato 815mila spettatori su Rete 4, ottenendo il 6,4% di share. Su La7 Corrado Formigli ha invece totalizzato un a.m. di 895mila spettatori alla guida di Piazzapulita, arrivando al 6,5% di share.

Spazio al calcio, infine, su Tv8, dove la partita valida per i play-off di Europa League – Celtic-Stoccarda ha interessato 348mila spettatori, pari all’1,7% di share. Continua alla grande l’avventura di Belén Rodríguez alla conduzione della nuova edizione di Only Fun – Comico Show, che ieri ha raccolto 587mila spettatori, confermandosi al 3,6% di share.

Rai 1 | Don Matteo 15 – 21,9% (3.633.000 spettatori)

| Don Matteo 15 – (3.633.000 spettatori) Canale 5 | Striscia la Notizia – 10,3% (1.479.000 spettatori)

| Striscia la Notizia – (1.479.000 spettatori) Rai 2 | Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 – 10,2% (2.025.000 spettatori)

| Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 – (2.025.000 spettatori) Italia 1 | Mission: Impossible – Rogue Nation – 3,9% (659.000 spettatori)

| Mission: Impossible – Rogue Nation – (659.000 spettatori) Rai 3 | Splendida Cornice – 5,1% (836.000 spettatori)

| Splendida Cornice – (836.000 spettatori) Rete 4 | Dritto e Rovescio – 6,4% (815.000 spettatori)

| Dritto e Rovescio – (815.000 spettatori) La7 | Piazzapulita – 6,5% (895.000 spettatori)

| Piazzapulita – (895.000 spettatori) Tv8 | Europa League – Celtic-Stoccarda – 1,7% (348.000 spettatori)

| Europa League – Celtic-Stoccarda – (348.000 spettatori) Nove | Only Fun – Comico Show – 3,6% (587.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti

Stefano De Martino non si dà per vinto e, dopo le sconfitte degli ultimi giorni, torna sopra Gerry Scotti nei dati Auditel dell’access prime time. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti raggiunto il 22,6% di share grazie 4 milioni e 906mila spettatori sintonizzati su Rai 1. La Ruota della Fortuna invece, ieri ha fatto segnare il 21,1% di share su Canale 5 con 4 milioni e 559mila spettatori.

