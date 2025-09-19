Ascolti tv ieri (18 settembre): Antonella Clerici affonda Elodie, Scotti ‘scappa’ ancora da De Martino Suzuki Jukebox vince con il 17,9% di share, flop Elodie a San Siro col 10% su Canale 5, sfida Infante-Del Debbio-Formigli: tutti i numeri e dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Elodie contro tutti negli ascolti tv. Ieri giovedì 18 settembre 2025, infatti, è andata in scena una vera e propria sfida musicale con Suzuki Jukebox condotto da Antonella Clerici su Rai 1 il concerto Elodie – The Stadium Show in onda su Canale 5. Per quanto riguarda i talk show, invece, Milo Infante è tornato alla guida di Ore 14, rilanciando la sfida a Paolo Del Debbio e Corrado Formigli. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Suzuki Jukebox e Elodie – The Stadium Show

Ieri giovedì 18 settembre 2025 nel prime time di Rai 1 è andata in scena la prima delle due serate di Suzuki Jukebox – La notte delle hit. Lo show musicale all’Inalpi Arena di Torino condotto da Antonella Clerici insieme a Clementino ha raccolto 2 milioni e 517mila spettatori, raggiungendo il 17,9% di share sulla prima rete. Spazio alla musica anche su Canale 5, dove è andato in onda il concerto-evento di Elodie a San Siro. In prima serata Elodie – The Stadium Show ha radunato 1 milione e 420mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, non andando oltre il 10% di share.

Dopo il debutto della scorsa settimana (al 5,5% di share), Milo Infante è tornato al timone di Ore 14 Sera. Il secondo appuntamento stagionale della nuova edizione dello spin-off di Ore 14 (in cui si è tornati a parlare del delitto di Garlasco) ha attirato 688mila spettatori, ottenendo ancora il 5,5% di share. Su Italia 1, invece, è andata in onda la serie tv Citadel con Matilda De Angelis, che ha conquistato 817mila spettatori arrivando al 4,9% di share.

Su Rai 3 il film Per tutta la vita con Claudia Gerini e Claudia Pandolfi ha appassionato 628mila spettatori, pari al 3,6% di share. Su Rete 4, invece, Paolo Del Debbio è tornato alla guida di Dritto e Rovescio. La seconda puntata del talk show ha fatto segnare il il 6% di share e un ascolto medio di 733mila spettatori. Corrado Formigli è tornato protagonista del prime time di La7 alla conduzione di Piazzapulita e ha registrato il 5,8% di share grazie a 712mila spettatori sintonizzati.

Su Tv8, infine, Il vento del perdono ha fatto registrare il 2,3% di share con 370mila spettatori, mentre su Nove lo spettacolo comico ‘Maschio Caucasico Irrisolto’ di Antonio Ornano per Nove Comedy Club ha interessato 299mila spettatori, pari a uno share dell’1,9%.

Rai 1 | Suzuki Jukebox – 17,9% (2.517.000 spettatori)

| Suzuki Jukebox – (2.517.000 spettatori) Canale 5 | Elodie – The Stadium Show – 10% (1.420.000 spettatori)

| Elodie – The Stadium Show – (1.420.000 spettatori) Rai 2 | Ore 14 Sera – 5,5% (688.000spettatori)

| Ore 14 Sera – (688.000spettatori) Italia 1 | The Transporter – 4,9% (817.000 spettatori)

| The Transporter – (817.000 spettatori) Rai 3 | Chi l’ha visto? – 3,6% (628.000 spettatori)

| Chi l’ha visto? – (628.000 spettatori) Rete 4 | Dritto e Rovescio – 6% (733.00 spettatori)

| Dritto e Rovescio – (733.00 spettatori) La7 | Piazzapulita – 5,8% (712.000 spettatori)

| Piazzapulita – (712.000 spettatori) Tv8 | Il vento del perdono – 2,3% (370.000 spettatori)

| Il vento del perdono – (370.000 spettatori) Nove | Comedy Match – 1,9% (299.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino contro Gerry Scotti

Nuovo allungo di Gerry Scotti nei confronti di Stefano De Martino nell’access prime tv degli ascolti tv. Ieri La Ruota della Fortuna ha toccato il 24,6% di share (4,8 milioni di spettatori), mentre Affari Tuoi – nonostante il ‘trucco’ della puntata scomparsa – è rimasto sotto la soglia dei 4 milioni di spettatori al 20,1% di share.

Nel daytime, invece, Mattino Cinque di Federica Panicucci e Roberto Vecchi (22,1-20% di share) continua a non lasciare scampo a Unomattina di Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla (16,3% di share)

