Ascolti Tv ieri (18 giugno): Rai 1 senza rivali coi Mondiali, Nuzzi fa il botto grazie a Garlasco, ma Canale 5 è un disastro La partita Svizzera-Bosnia vince con il 23,8% di share, Montmartre si ferma al 9,6%, Quarto Grado vola al 10,2%, Sarabanda cresce al 7,8%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Nuovo appuntamento con gli ascolti tv nel segno dei Mondiali di calcio. Ieri giovedì 18 giugno 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena la partita del girone B tra Svizzera e Bosnia ed Erzegovina, mentre su Canale 5 è tornata in onda la fiction francese Montmartre. Gianluigi Nuzzi ha ‘raddoppiato’ di nuovo al giovedì sera con un’altra puntata speciale di Quarto Grado; Enrico Papi, invece, ha condotto il quinto appuntamento di Sarabanda Celebrity. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Mondiali 2026 – Svizzera-Bosnia ed Erzegovina e Montmartre

Ieri giovedì 18 giugno 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in scena la partita dei Mondiali 2026 – Svizzera-Bosnia ed Erzegovina. La vittoria degli elvetici ha raccolto 3 milioni e 903mila spettatori, registrando il 27,1% di share. Su Canale 5, invece, è tornata la serie tv Montmartre. La fiction francese della rete ammiraglia Mediaset ha conquistato 1 milione e 198mila spettatori, facendo segnare il 9,6% di share.

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Nel prime time di Rai 2 il gran finale della miniserie Providence Falls ha richiamato 398mila spettatori, chiudendo al 2,5% di share. Su Italia 1, invece, prosegue la nuova edizione di Sarabanda Celebrity. La quinta puntata del quiz show musicale condotto da Enrico Papi ha raccolto 956mila spettatori, toccando il 7,8% di share.

Su Rai 3 Overland di Filippo Tenti e Beppe Tenti ha radunato 805mila spettatori, ottenendo il 5,4% di share. Gianluigi Nuzzi è tornato protagonista del giovedì sera di Rete 4 con una nuova puntata speciale – durante la quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – di Quarto Grado, che ha attirato 1 milione e 133mila spettatori e raggiunto il 10,2% di share su Rete 4. Su La7 Corrado Formigli ha invece totalizzato un a.m. di 682mila spettatori alla guida di Piazzapulita, centrando il 5,8% di share.

Su Tv8 il film Tutte contro lui con Cameron Diaz ha collezionato 425mila spettatori, pari al 3% di share. Su Nove, infine, lo spettacolo di Valentina Persia Sinceramente Persia: One Milf Show ha intrattenuto 434mila spettatori, pari al 3,1% di share.

Rai 1 | Mondiali 2026 – Svizzera-Bosnia ed Erzegovina – 23,8% (3.903.000 spettatori)

| Mondiali 2026 – Svizzera-Bosnia ed Erzegovina – (3.903.000 spettatori) Canale 5 | Montmartre – 9,6% (1.198.000 spettatori)

| Montmartre – (1.198.000 spettatori) Rai 2 | Providence Falls – 2,5% (398.000 spettatori)

| Providence Falls – (398.000 spettatori) Italia 1 | Sarabanda Celebrity – 7,8% (956.000 spettatori)

| Sarabanda Celebrity – (956.000 spettatori) Rai 3 | Overland – 5,4% (805.000 spettatori)

| Overland – (805.000 spettatori) Rete 4 | Quarto Grado – 10,2% (1.133.000 spettatori)

| Quarto Grado – (1.133.000 spettatori) La7 | Piazzapulita – 5,8% (682.000 spettatori)

| Piazzapulita – (682.000 spettatori) Tv8 | Tutte contro lui – 3% (425.000 spettatori)

| Tutte contro lui – (425.000 spettatori) Nove | Sinceramente Persia: One Milf Show – 3,1% (434.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti e La Ruota senza De Martino

Nell’access prime time dei dai Auditel Gerry Scotti si ‘goduto’ nuovamente l’assenza di Stefano De Martino e della concorrenza di Affari Tuoi, che hanno lasciato spazio ai Mondiali. La Ruota della Fortuna ha così toccato il 26,8% di share su Canale 5 con un ascolto medio di 4 milioni e 619mila spettatori.

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