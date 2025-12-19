Ascolti tv ieri (18 dicembre): Un Professore chiude dominando, figuraccia finale Grande Fratello Stefano De Martino aggancia Gerry Scotti, la serie con Alessandro Gassman saluta al 21,8% di share, Simona Ventura si ferma al 16,3%: tutti i dati Auditel

Alessandro Gassmann trova nuovi rivali all’ultima negli ascolti tv. Ieri giovedì 18 dicembre 2025, infatti, su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di Un professore 3, mentre su Canale 5 è andata in scena la finalissima del Grande Fratello di Simona Ventura; su Italia 1, invece, la semifinale di Supercoppa italiana. Milo Infante è tornato alla guida di Ore 14 Sera, Paolo Del Debbio al timone di Dritto e Rovescio e Geppi Cucciari alla conduzione di Splendida Cornice. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Un professore 3 e il Grande Fratello

Ieri giovedì 18 dicembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Un Professore 3. L’ultima puntata della terza stagione (la quarta di farà) della fiction con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi ha radunato 3 milioni e 492mila spettatori, chiudendo al 21,8% di share. Su Canale 5, invece, è andata in scena la finale del Grande Fratello (che ha visto il trionfo di Anita). La finalissima della 19esima edizione del reality show condotto da Simona Ventura ha raccolto 1 milione e 620mila spettatori, fermandosi al 14,3% di share. Si tratta ampiamente della finale meno vista di sempre del GF (lo scorso marzo l’ultima edizione chiuse al 22% di share e 2,7 di milioni di spettatori).

Nuovo appuntamento per Milo Infante, tornato al timone di Ore 14 Sera nel prime time di Rai 2. La puntata di ieri dello spin-off serale di Ore 14 – in cui si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha conquistato 809mila spettatori, registrando il 6,3% di share. Spazio al calcio, invece, su Italia 1, dove è andata in scena la semifinale di Supercoppa italiana – Napoli-Milan. Il trionfo dei partenopei in Arabia Saudita ha interessato 4 milioni e 107mila spettatori, ottenendo il 20,3% di share.

Geppi Cucciari è tornata alla guida di Splendida Cornice e la decima puntata stagionale del talk show di Rai 3 ha attirato 960mila spettatori, raggiungendo il 6,4% di share. Su Rete 4 Paolo Del Debbio ha condotto un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, che ha richiamato 753mila spettatori, chiudendo al 5,8% di share.

Su La7 Il processo di Norimberga ha totalizzato un a.m. di 552mila spettatori, pari al 3,7% di share. Su Tv8, infine, il film Sei giorni sette notti con Harrison Ford ed Anne Hecheha ha collezionato 488mila spettatori, pari al 2,8% di share, mentre su Nove Non sono pronta per Natale non è andato oltre il 2,3% di share con un ascolto medio di 395mila spettatori.

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino raggiunge Scotti

Stefano De Martino è tornato al timone dell’access prime time di Rai 1 e, con la puntata di ieri di Affari Tuoi (che ha intrattenuto 4 milioni e 469mila di spettatori, pari il 21,1% di share) è riuscita ad ‘agganciare’ Gerry Scotti. La diretta della semifinale di Supercoppa ha infatti ridimensionato soprattutto La Ruota della Fortuna, che ieri si è fermato al 21,1% di share con 4 milioni e 436mila spettatori su Canale 5.

