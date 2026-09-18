Ascolti Tv ieri (17 settembre): Ilary Blasi non sfonda, è l’esordio peggiore di sempre del GF Vip Il reality show di Canale 5 parte dal 16,9% di share, Napoli New York su Rai 1 al 13,9%, vola l’Italvolley (11%), Eleonora Daniele a picco: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il Grande Fratello VIP piomba negli ascolti tv. Ieri giovedì 17 settembre 2026, infatti, su Canale 5 è andato in scena il debutto della nona edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, mentre su Rai 1 è andato in onda il film Napoli New York. Eleonora Daniele ha ripreso le redini de Le cose che non sai, Paolo Del Debbio è tornato alla guida di Dritto e Rovescio. Spazio all’Italvolley, invece, su Rai 2. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Napoli New York e il Grande Fratello VIP

Ieri giovedì 17 settembre 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Napoli New York. Il film di Gabriele Salvatores con Pierfrancesco Favino ha conquistato 2 milioni e 111mila spettatori, registrando il 13,9% di share. Su Canale 5, invece, è iniziato il Grande Fratello VIP. La prima puntata della nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli opinionista ha radunato 1 milione e 879mila spettatori, debuttando al 16,9% di share. Si tratta del record negativo per una première del GF Vip, che non era mai sceso sotto la soglia dei 2 milioni di spettatori all’esordio.

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Spazio allo sport su Rai 2, dove è andata in scena la partita degli Europei di pallavolo – Italia-Slovenia. La vittoria dell’Italvolley ha chiamato a raccolta 1 milione e 861mila spettatori, toccando l’11% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film The Foreigner, che ha raccolto 786mila spettatori e raggiunto il 4,8% di share.

Dopo il passo falso dell’esordio (al 3,1% di share), Eleonora Daniele è tornata alla guida de Le cose che non sai e la seconda puntata ha fatto segnare il 2,2% di share, interessando 348mila spettatori. Dopo il forfait della scorsa settimana, invece, Paolo Del Debbio è tornato al timone di Dritto e Rovescio; il terzo appuntamento stagionale ha richiamato 661mila spettatori su Rete 4, arrivando al 5,6% di share. Su La7 è andato in onda l’approfondimento di Piazzapulita – Speciale L’amico americano firmato da Corrado Formigli, che ha totalizzato un a.m. di 611mila spettatori e centrato il 5,1% di share.

Su Tv8 la partita di Europa League – Besiktas-Olympique Marsiglia ha attirato 320mila spettatori, pari all’1,8% di share. Su Nove, infine, lo spettacolo di Paolo Cevoli – Andavo ai 100 all’ora ha intrattenuto 363mila spettatori, pari al 2,3% di share.

Rai 1 | Napoli New York – 13,9% (2.111.000 spettatori)

| Napoli New York – (2.111.000 spettatori) Canale 5 | Grande Fratello VIP – 16,9% (1.879.000 spettatori)

| Grande Fratello VIP – (1.879.000 spettatori) Rai 2 | Europei di pallavolo – Italia-Slovenia – 11% (1.861.000 spettatori)

| Europei di pallavolo – Italia-Slovenia – (1.861.000 spettatori) Italia 1 | The Foreigner – 4,8% (786.000 spettatori)

| The Foreigner – (786.000 spettatori) Rai 3 | Le cose che non sai – 2,2% (348.000 spettatori)

| Le cose che non sai – (348.000 spettatori) Rete 4 | Dritto e Rovescio – 5,6% (661.000 spettatori)

| Dritto e Rovescio – (661.000 spettatori) La7 | Piazzapulita – Speciale L’amico americano – 5,1% (611.000 spettatori)

| Piazzapulita – Speciale L’amico americano – (611.000 spettatori) Tv8 | Europa League – Besiktas-Olympique Marsiglia – 1,8% (320.000 spettatori)

| Europa League – Besiktas-Olympique Marsiglia – (320.000 spettatori) Nove | Paolo Cevoli – Andavo ai 100 all’ora – 2,3% (363.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti

Nuovo appuntamento anche nell’access prime time dei dati Auditel con la sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha appassionato 3 milioni e 848mila spettatori, segnando il 19,7% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece ottenuto il 22,4% di share su Canale 5 grazie a un ascolto medio di 4 milioni e 384mila spettatori.

Benissimo anche Pino Insegno alla conduzione di Reazione a catena. La puntata di ieri del game show della fascia preserale (che ha visto la 46esima vittoria delle ‘Pappardelle’) è schizzata al 25,6% di share con 3 milioni e 770mila spettatori sintonizzati su Rai 1. Su Canale 5 Caduta Libera di Max Giusti ha invece registrato il 15,6% di share su Canale 5 salendo a 2 milione e 24mila spettatori. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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