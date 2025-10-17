Ascolti tv ieri (16 ottobre): cade Michelle Hunziker, Cristina Capotondi chiude in crescita e Geppi Cucciari parte bene La Ricetta della Felicità al 19,4% di share, Io Canto family si ferma al 14%, Infante si conferma e Formigli meglio di Del Debbio: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Finali, debutti e sfide inedite nella prima serata degli ascolti tv. Ieri giovedì 16 ottobre 2025, infatti, su Rai 1 è andato in onda il gran finale de La ricetta della felicità, mentre su Canale 5 è andata in scena la semifinale di Io Canto Family, condotta da Michelle Hunziker. Nuovo appuntamento per Milo Infante alla guida di Ore 14 Sera sfidando e per Paolo Del Debbio al timone di Dritto e Rovescio, mentre su Rai 3 è tornata Geppi Cucciari con il debutto della nuova edizione di Splendida Cornice. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra La ricetta della felicità e Io Canto Family

Ieri giovedì 16 ottobre 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il gran finale de La ricetta della felicità. Gli ultimi episodi della serie con Cristina Capotondi e Lucia Mascino ha radunato 3 milioni e 48mila spettatori sulla prima rete, chiudendo in crescita al 19,4% di share. Su Canale 5, invece, è andata in scena la semifinale di Io Canto Family. Spostato al giovedì, il penultimo appuntamento del talent show condotto da Michelle Hunziker ha raccolto 1 milioni e 899mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, fermandosi al 14% di share.

Milo Infante è tornato protagonista del prime time di Rai 2 al timone di Ore 14 Sera. Il sesto appuntamento stagionale dello spin-off serale di Ore 14 (in cui si è tornati a parlare degli ultimi aggiornamenti sul delitto di Garlasco con l’avvocato Antonio De Rensis) ha interessato 837mila spettatori, raggiungendo il 6,4% di share. Su Italia 1, invece, è andato in onda il film Peppermint – L’angelo della vendetta, che ha conquistato 1 milione e 118mila spettatori, registrando il 6,4% di share.

Spazio all’atteso ritorno di Geppi Cucciari alla guida di Splendida Cornice, invece, su Rai 3. La prima puntata della nuova edizione del talk show ha attirato 991mila spettatori, ottenendo il 6,4% di share. Su Rete 4 Paolo Del Debbio alla conduzione di Dritto e Rovescio ha richiamato 683mila spettatori, facendo segnare il 5,4% di share. Ancora benissimo Corrado Formigli, che ha condotto un nuovo appuntamento di Piazzapulita totalizzando un a.m. di 902mila spettatori, pari al 6,8% di share.

Su Tv8, infine, 2012 ha fatto segnare l’1,7% di share con 253mila spettatori sintonizzati, mentre su Nove lo spettacolo comico di Valentina Persia Semplicemente Persia – One Milf Show ha divertito 378mila spettatori, pari a uno share del 2,3%.

Rai 1 | La ricetta della felicità – 18,6% (3.048.000 spettatori)

| La ricetta della felicità – (3.048.000 spettatori) Canale 5 | Io Canto Family – 15,9% (1.899.000 spettatori)

| Io Canto Family – (1.899.000 spettatori) Rai 2 | Ore 14 Sera – 6,4% (837.000spettatori)

| Ore 14 Sera – (837.000spettatori) Italia 1 | Peppermint – L’angelo della vendetta – 6,4% (1.118.000 spettatori)

| Peppermint – L’angelo della vendetta – (1.118.000 spettatori) Rai 3 | Splendida Cornice – 6,4% (991.000spettatori)

| Splendida Cornice – (991.000spettatori) Rete 4 | Dritto e Rovescio – 5,4% (683.000 spettatori)

| Dritto e Rovescio – (683.000 spettatori) La7 | Piazzapulita – 6,8% (902.000 spettatori)

| Piazzapulita – (902.000 spettatori) Tv8 | 2012 – 1,7% (253.000 spettatori)

| 2012 – (253.000 spettatori) Nove | Semplicemente Persia – One Milf Show – 2,3% (378.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti vs De Martino

Ancora sopra i 5 milioni di spettatori La Ruota della Fortuna. La puntata di ieri dello storico game show di canale 5 condotto da Gerry Scotti ha radunato 5 milioni e 156mila spettatori, pari al 25,3% di share, tenendo nuovamente a distanza Affari Tuoi di Stefano De Martino, ieri al 23,3% di share con 4 milioni e 770mila spettatori su Rai 1.

