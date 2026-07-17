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Ascolti Tv ieri (16 luglio): Ilary Blasi batte Luca Argentero in replica, Pino Insegno condanna Max Giusti

Battiti Live vince con il 18,7% di share su Canale 5, le repliche di Doc – Nelle tue mani non vanno oltre il 12,5%, bene Zona Bianca: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il ‘doc’ Luca Argentero torna protagonista della prima serata degli ascolti tv. Ieri giovedì 16 luglio 2026, infatti, su Rai 1 sono iniziate le repliche della terza stagione di Doc – Nelle tue mani, mentre su Canale 5 Ilary Blasi ha condotto il terzo appuntamento di Battiti Live. Si riaccende anche la sfida dell’access prime time, con Affari Tuoi e Stefano De Martino tornati in pianta stabile a rincorrere Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Doc – Nelle tue mani e Battiti Live 2026

Ieri giovedì 16 luglio 2026 in prima serata su Rai 1 sono andate in onda le prime puntate della terza stagione di Doc – Nelle tue mani. In attesa della nuova stagione, le repliche dell’amata fiction con Luca Argentero hanno richiamato 1 milione e 465mila spettatori, registrando il 12,5% di share. Su Canale 5, invece, è andato in scena Battiti Live. Il terzo appuntamento dell’evento musicale condotto da Ilary Blasi insieme a Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia ha radunato 1 milione e 812mila spettatori, arrivando al 18,7% di share.

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Nel prime time di Rai 2 il documentario La Finale. Italia-Francia 2006: il cielo è azzurro sopra Berlino dedicato al trionfo degli Azzurri ai Mondiali di vent’anni fa ha convinto 799mila spettatori, raggiungendo il 5,8% di share. Su Italia 1, invece, è andata in onda la prima parte serie statunitense Chicago Med, che ha appassionato 806mila spettatori e centrato il 5,8% di share.

Su Rai 3 è andata in scena La grande opera all’Arena di Verona, con il capolavoro di Giuseppe VerdiLa traviata’ che ha conquistato 445mila spettatori, pari al 3,6% di share. Giuseppe Brindisi è tornato protagonista della prima serata di Rete 4 con Zona Bianca. La puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha interessato 740mila spettatori, ottenendo il 7,5% di share. Su La7 Marianna Aprile e Luca Telese hanno invece totalizzato un a.m. di 730mila spettatori alla guida di In Onda prima serata, toccando il 5,2% di share.

Su Tv8 Quattro matrimoni condotto da Costantino Della Gherardesca ha attirato 420mila spettatori, pari al 3% di share. Su Nove, infine, la replica de La Corrida di Amadeus ha collezionato 320mila spettatori, pari al 2,6% di share.

  • Rai 1 | Doc – Nelle tue mani 12,5% (1.465.000 spettatori)
  • Canale 5 | Battiti Live18,7% (1.812.000 spettatori)
  • Rai 2 | La Finale. Italia-Francia 2006 5,8% (799.000 spettatori)
  • Italia 1 | Chicago Med 5,8% (806.000 spettatori)
  • Rai 3 | La grande opera all’Arena di Verona 3,6% (445.000 spettatori)
  • Rete 4 | Zona Bianca 7,5% (740.000 spettatori)
  • La7 | In Onda5,2% (730.000 spettatori)
  • Tv8 | Quattro matrimoni3% (420.000 spettatori)
  • Nove | La Corrida 2,6% (320.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino contro Gerry Scotti

Nell’access prime time dei dati Auditel si è rinnovata l’eterna sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha raggiunto 3 milioni e 278mila spettatori, registrando il 21,5% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece toccato il 24,6% di share su Canale 5 con un ascolto medio di 3 milioni e 765mila spettatori.

Ancora senza rivali, invece, Pino Insegno nella fascia preserale, con la puntata di ieri Reazione a catena (e la vittoria de ‘I senza Francesco) oltre i 3 milioni di spettatori fino a toccare il 27% di share su Rai 1. Su Canale 5 non ingrana The Wall di Max Giusti, ieri al 15,7% di share con 1,6 milioni di spettatori.

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