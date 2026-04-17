Ascolti tv ieri (16 aprile): Claudio Bisio cala a picco, Pio e Amedeo salutano, Infante super con Garlasco Uno Sbirro in Appennino scende al 19% di share, Stanno Tutti Invitati chiude al 19,3%, Ore 14 vola anche oltre il milione di spettatori: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Nuove sfide e rivincite negli ascolti tv. Ieri giovedì 16 aprile 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata di Uno sbirro in Appennino con Claudio Bisio, mentre su Canale 5 si è chiuso lo show di Pio e Amedeo Stanno tutti invitati. Geppi Cucciari ha condotto un nuovo appuntamento di Splendida Cornice, Paolo Del Debbio di Dritto e Rovescio, mentre Corrado Formigli è tornato al timone di Piazzapulita. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino e Stanno tutti invitati

Ieri giovedì 16 aprile 2026 in prima serata su Rai 1 è tornata in onda la serie tv Uno sbirro in Appennino. Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana (oltre 4 milioni di spettatori), la seconda puntata della nuova fiction con Claudio Bisio ha conquistato 3 milione e 186mila spettatori, calando al 19% di share. Su Canale 5, invece, è calato il sipario su Stanno tutti invitati. La terza e ultima serata evento dello show di Pio e Amedeo per celebrare i 25 anni di carriera del duo ha intrattenuto 2 milioni e 469mila spettatori, facendo segnare il 19,3% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Su Rai 2 Milo Infante è tornato al timone di Ore 14 Sera. La puntata di ieri dello spin-off serale di Ore 14 – durante la quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha attirato 957mila spettatori (addirittura 1 milione e 205mila nella lunga anteprima) raggiungendo il 7,9% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Armor con Jason Patric e Sylvester Stallone, che ha appassionato 780mila spettatori ottenendo il 4,5% di share.

Geppi Cucciari è tornata alla guida Splendida Cornice, che ieri su Rai 3 ha coinvolto 977mila spettatori, centrando il 6,5% di share. Paolo Del Debbio ha condotto invece un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, che ha interessato 873mila spettatori su Rete 4 arrivando al 6,9% di share, mentre su La7 In viaggio con Barbero ha totalizzato un a.m. di 414mila spettatori, toccando il 2,4% di share.

Spazio allo sport e al calcio su Tv8, dove è andata in scena la partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League – Nottingham Forest-Porto, che ha collezionato 540mila spettatori, pari al 2,9% di share. Su Nove, infine, Cash or Trash – La Notte dei Tesori condotto da Paolo Conticini è stato scelto 348mila spettatori, pari al 2,1% di share.

Rai 1 | Uno sbirro in Appennino – 19% (3.186.000 spettatori)

| Uno sbirro in Appennino – (3.186.000 spettatori) Canale 5 | Stanno tutti invitati – 19,3% (2.469.000 spettatori)

| Stanno tutti invitati – (2.469.000 spettatori) Rai 2 | Ore 14 Sera – 7,9% (957.000 spettatori)

| Ore 14 Sera – (957.000 spettatori) Italia 1 | Armor – 4,5% (780.000 spettatori)

| Armor – (780.000 spettatori) Rai 3 | Splendida Cornice – 6,5% (977.000 spettatori)

| Splendida Cornice – (977.000 spettatori) Rete 4 | Dritto e Rovescio – 6,9% (873.000 spettatori)

| Dritto e Rovescio – (873.000 spettatori) La7 | In viaggio con Barbero – 2,4% (414.000 spettatori)

| In viaggio con Barbero – (414.000 spettatori) Tv8 | Europa League – Nottingham Forest-Porto – 2,9% (540.000 spettatori)

| Europa League – Nottingham Forest-Porto – (540.000 spettatori) Nove | Cash or Trash – La Notte dei Tesori – 2,1% (348.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino contro Gerry Scotti, Liorni super

Nuova sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti nella lunga ‘battaglia’ dei dati Auditel dell’access prime time. A spuntarla, questa volta, è stato Gerry Scotti, in grado di superare Stefano De Martino. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti raggiunto 4 milioni e 469mila spettatori con il 22,6% di share su Rai 1, ma La Ruota della Fortuna ha toccato il 24,4% di share su Canale 5 con un ascolto medio di 4 milioni e 901mila spettatori.

Numeri da urlo anche per Marco Liorni, certezza della fascia preserale al timone de L’Eredità. Il game show di punta di Rai 1 ha infatti toccato il 31,8% di share, arrivando a 4 milioni e 788mila spettatori. Staccati Paolo Bonolis e Avanti un altro! che, nonostante la vincita da record della signora Laura, hanno fatto segnare 19,2% di share con 2 milioni e 634mila spettatori.

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