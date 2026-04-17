Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Ascolti tv ieri (16 aprile): Claudio Bisio cala a picco, Pio e Amedeo salutano, Infante super con Garlasco

Uno Sbirro in Appennino scende al 19% di share, Stanno Tutti Invitati chiude al 19,3%, Ore 14 vola anche oltre il milione di spettatori: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Nuove sfide e rivincite negli ascolti tv. Ieri giovedì 16 aprile 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata di Uno sbirro in Appennino con Claudio Bisio, mentre su Canale 5 si è chiuso lo show di Pio e Amedeo Stanno tutti invitati. Geppi Cucciari ha condotto un nuovo appuntamento di Splendida Cornice, Paolo Del Debbio di Dritto e Rovescio, mentre Corrado Formigli è tornato al timone di Piazzapulita. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino e Stanno tutti invitati

Ieri giovedì 16 aprile 2026 in prima serata su Rai 1 è tornata in onda la serie tv Uno sbirro in Appennino. Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana (oltre 4 milioni di spettatori), la seconda puntata della nuova fiction con Claudio Bisio ha conquistato 3 milione e 186mila spettatori, calando al 19% di share. Su Canale 5, invece, è calato il sipario su Stanno tutti invitati. La terza e ultima serata evento dello show di Pio e Amedeo per celebrare i 25 anni di carriera del duo ha intrattenuto 2 milioni e 469mila spettatori, facendo segnare il 19,3% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 Milo Infante è tornato al timone di Ore 14 Sera. La puntata di ieri dello spin-off serale di Ore 14 – durante la quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha attirato 957mila spettatori (addirittura 1 milione e 205mila nella lunga anteprima) raggiungendo il 7,9% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Armor con Jason Patric e Sylvester Stallone, che ha appassionato 780mila spettatori ottenendo il 4,5% di share.

Geppi Cucciari è tornata alla guida Splendida Cornice, che ieri su Rai 3 ha coinvolto 977mila spettatori, centrando il 6,5% di share. Paolo Del Debbio ha condotto invece un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, che ha interessato 873mila spettatori su Rete 4 arrivando al 6,9% di share, mentre su La7 In viaggio con Barbero ha totalizzato un a.m. di 414mila spettatori, toccando il 2,4% di share.

Spazio allo sport e al calcio su Tv8, dove è andata in scena la partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League – Nottingham Forest-Porto, che ha collezionato 540mila spettatori, pari al 2,9% di share. Su Nove, infine, Cash or Trash – La Notte dei Tesori condotto da Paolo Conticini è stato scelto 348mila spettatori, pari al 2,1% di share.

  • Rai 1 | Uno sbirro in Appennino 19% (3.186.000 spettatori)
  • Canale 5 | Stanno tutti invitati19,3% (2.469.000 spettatori)
  • Rai 2 | Ore 14 Sera7,9% (957.000 spettatori)
  • Italia 1 | Armor4,5% (780.000 spettatori)
  • Rai 3 | Splendida Cornice6,5% (977.000 spettatori)
  • Rete 4 | Dritto e Rovescio 6,9% (873.000 spettatori)
  • La7 | In viaggio con Barbero2,4% (414.000 spettatori)
  • Tv8 | Europa League – Nottingham Forest-Porto 2,9% (540.000 spettatori)
  • Nove | Cash or Trash – La Notte dei Tesori 2,1% (348.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino contro Gerry Scotti, Liorni super

Nuova sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti nella lunga ‘battaglia’ dei dati Auditel dell’access prime time. A spuntarla, questa volta, è stato Gerry Scotti, in grado di superare Stefano De Martino. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti raggiunto 4 milioni e 469mila spettatori con il 22,6% di share su Rai 1, ma La Ruota della Fortuna ha toccato il 24,4% di share su Canale 5 con un ascolto medio di 4 milioni e 901mila spettatori.

Numeri da urlo anche per Marco Liorni, certezza della fascia preserale al timone de L’Eredità. Il game show di punta di Rai 1 ha infatti toccato il 31,8% di share, arrivando a 4 milioni e 788mila spettatori. Staccati Paolo Bonolis e Avanti un altro! che, nonostante la vincita da record della signora Laura, hanno fatto segnare 19,2% di share con 2 milioni e 634mila spettatori.

Potrebbe interessarti anche

Ascolti 9 aprile 2026

Ascolti tv ieri (9 aprile): Claudio Bisio ‘asfalta’ Pio e Amedeo, Uno sbirro in Appennino fa il botto. E De Martino e Scotti festeggiano insieme

La nuova fiction Rai debutta e vince con oltre 4 milioni di spettatori, Stanno Tutti...
Ascolti 2 aprile 2026

Ascolti tv ieri (2 aprile): Pio e Amedeo affossano Rai 1, Geppi Cucciari da record

Stanno Tutti Invitati debutta e vince col 20% di share, Qualcosa di Lilla si ferma a...
Don Matteo 15

Ascolti tv ieri (12 marzo): Raoul Bova non sbaglia, Belén rinasce dopo il flop, sfida all'ultimo sangue tra De Martino e Gerry Scotti

Don Matteo vince con il 20,7% di share e 3,4 milioni di spettatori, Forbidden Fruit ...
Ascolti 26 marzo 2026

Ascolti tv ieri (26 marzo): la Nazionale vince e convince oltre 10 milioni di spettatori, Belén da record, Gerry Scotti a picco

Italia-Irlanda del Nord tocca il 43,8% di share, Forbidden Fruit tiene, Gerry Scotti...
Don Matteo 15

Ascolti Tv ieri (19 marzo): trionfo finale per Don Matteo e Raoul Bova, De Martino stacca Gerry Scotti, calano Belén e Checco Zalone

Il gran finale di Don Matteo 15 domina al 23,3% di share, Forbidden Fruit cala al 12...
Claudio Bisio più forte delle critiche: si prepara a un clamoroso bis

Claudio Bisio più forte delle critiche: si prepara a un clamoroso bis

Stasera, giovedì 16 aprile 2026, seconda puntata di Uno sbirro in Appennino, che sfi...
Ascolti 5 marzo 2026

Ascolti tv ieri (5 marzo): Raoul Bova travolge Checco Zalone, De Martino e Scotti sono pari, Belén Rodriguez va giù

Don Matteo trionfa con il 21,7% di share e 3,7 milioni di spettatori, Checco Zalone ...
Ascolti 19 febbraio 2026

Ascolti tv ieri (19 febbraio): Raoul Bova dominante, Striscia la Notizia chiude e delude, De Martino volta contro Scotti

Don Matteo trionfa con più di 3 milioni e mezzo di spettatori, il tg satirico di Ant...
Pio e Amedeo contro Claudio Bisio: lo scontro è durissimo

Pio e Amedeo contro Claudio Bisio: lo scontro è durissimo

Stasera, giovedì 9 aprile 2026, il duo comico affronta la concorrenza dello "sbirro"...

Gatti Seregno

Come scegliere una concessionaria

Il ruolo della consulenza: la vicinanza e l'ascolto del cliente

LEGGI

Personaggi

Claudio Bisio

Claudio Bisio
Chiara Celotti

Chiara Celotto
Lorenzo Minutillo

Lorenzo Minutillo
Antonio Cassano

Antonio Cassano

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963