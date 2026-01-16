Trova nel Magazine
Ascolti tv ieri (15 gennaio): Don Matteo domina, ritorno super di Geppi Cucciari

La fiction Rai vince col 23% di share in prima serata, Forbidden Fruit al 13,1%, Del Debbio ‘risponde’ a Formigli e supera anche Infante: tutti i dati Auditel

Don Matteo si conferma padrone degli ascolti tv. Ieri giovedì 15 gennaio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata della nuova stagione della storica fiction con Raoul Bova, mentre Canale 5 ha ‘risposto’ nel prime time con i nuovi episodi della dizi turca Forbidden Fruit. Nuovo appuntamento per Milo Infante al timone di Ore 14 Sera e per Paolo Del Debbio alla guida di Dritto e Rovescio, mentre su Rai 3 Geppi Cucciari ha ripreso le redini di Splendida Cornice per il primo appuntamento dell’anno. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Forbidden Fruit

Ieri giovedì 15 gennaio 2026 in prima serata su Rai 1 è tornato Don Matteo 15. Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana, la seconda puntata della 15esima stagione della storica fiction con Raoul Bova ha richiamato 3 milioni e 859mila spettatori, volando al 23% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Forbidden Fruit. La dizi turca ha radunato 1 milione e 792mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, facendo segnare il 13,1% di share.

Milo Infante è tornato protagonista del prime time di Rai 2 alla guida di Ore 14 Sera. La puntata di ieri dello spin-off serale di Ore 14 – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha attirato 732mila spettatori, ottenendo il 5,2% di share. Su Italia 1 Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 ha invece raggiunto il 6,4% di share; il settimo capitolo della saga cinematografica tratta dai romanzi di J.K. Rowling ha appassionato 1 milione e 23mila spettatori.

Geppi Cucciari è tornata al timone di Splendida Cornice e il primo appuntamento dell’anno su Rai 3 ha raccolto 1 milione e 6mila spettatori, toccando il 6,2% di share. Su Rete 4 Paolo Del Debbio è invece tornato alla conduzione di Dritto e Rovescio e la puntata di ieri del talk show ha interessato 869mila spettatori, chiudendo al 6,6% di share.

Su La7 Corrado Formigli ha totalizzato un a.m. di 782mila spettatori alla guida di Piazzapulita, registrando il 5,5% di share. Su Tv8, infine, il film Armageddon – Giudizio finale con Bruce Willis ha collezionato 226mila spettatori, pari all’1,4% di share, mentre su Nove La magia del vischio ha ottenuto l’1,5% di share con un ascolto medio di 271mila spettatori.

  • Rai 1 | Don Matteo 15 23% (3.859.000 spettatori)
  • Canale 5 | Forbidden Fruit13,1% (1.792.000 spettatori)
  • Rai 2 | Ore 14 Sera5,2% (732.000 spettatori)
  • Italia 1 | Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 16,4% (1.023.000 spettatori)
  • Rai 3 | Splendida Cornice6,2% (1.006.000 spettatori)
  • Rete 4 | Dritto e Rovescio 6,6% (869.000 spettatori)
  • La7 | Piazzapulita5,5% (782.000 spettatori)
  • Tv8 | Armageddon – Giudizio finale 1,4% (226.000 spettatori)
  • Nove | La magia del vischio1,5% (271.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti in access

Stefano De Martino ha guidato ancora una volta l’access prime time di Rai 1 e la partita da incubo di Rosmara nella puntata di ieri di Affari Tuoi ha raggiunto il 23,5% di share con 4 milioni e 861mila spettatori su Rai 1. Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno invece coinvolto 5 milioni e 188mila spettatori, segnando il 25,4% di share. Continua il dominio nel daytime di Mattino Cinque, con Federica Panicucci e Francesco Vecchi al 24,3% di share.

