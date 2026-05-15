Ascolti Tv ieri (14 maggio): Buonvino chiude in picchiata, Eurovision giù, Del Debbio vola con Garlasco La nuova fiction Rai cala al 17,9% di share, la dizi turca Forbidden Fruit tocca il 13,2%, bene Veronica Gentili e Le Iene: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri giovedì 14 maggio 2026, infatti, su Rai 1 si è conclusa la nuova fiction Buonvino – Misteri a Villa Borghese con Giorgio Marchesi, mentre su Canale 5 è tornata la dizi turca Forbidden Fruit. Spazio all’Eurovision Song Contest 2026 su Rai 2, mentre Geppi Cucciari è tornata al comando di Splendida Cornice su Rai 3. Nuovo appuntamento anche per Le Iene di Veronica Gentili e Max Angioni e per Paolo Del Debbio alla guida di Dritto e Rovescio. Corrado Formigli ha invece condotto una nuova puntata di Piazzapulita. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Buonvino – Misteri a Villa Borghese, Forbidden Fruit e l’Eurovision Song Contest

Ieri giovedì 14 maggio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in scena il gran finale di Buonvino – Misteri a Villa Borghese. La seconda e ultima puntata della nuova fiction con Giorgio Marchesi e tratta dai romanzi di Walter Veltroni ha appassionato 2 milione e 937mila spettatori, chiudendo al 17,9% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Forbidden Fruit. I nuovi episodi della dizi turca hanno richiamato 1 milione e 847mila spettatori, raggiungendo il 13,2% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Su Rai 2 Milo Infante e Ore 14 Sera (che torneranno in onda stasera) hanno lasciato spazio all’Eurovision Song Contest 2026. La seconda semifinale ha radunato 1 milione e 286mila spettatori, segnando il 6,9% di share. Su Italia 1 è invece andato in scena un nuovo appuntamento de Le Iene, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. Lo show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha raccolto 1 milione e 212mila spettatori, toccando il 9,7% di share.

Geppi Cucciari è tornata per l’ultima volta alla guida di Splendida Cornice, che ieri ha intrattenuto 882mila spettatori su Rai 3, chiudendo il 5,7% di share. Paolo Del Debbio ha condotto una nuova puntata di Dritto e Rovescio – durante la quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – e ha attirato 1 milione e 89mila spettatori su Rete 4 toccando il 8,8% di share. Su La7 Corrado Formigli ha invece totalizzato un a.m. di 832mila spettatori alla guida di Piazzapulita, arrivando al 6,2% di share.

Su Tv8 il film Skyfall con Daniel Craig è stato scelto da 199mila spettatori, pari all’1,5% di share. Su Nove, infine, Comedy Match condotto da Katia Follesa ha collezionato 518mila spettatori, pari al 3,1% di share.

Per quanto riguarda le pay tv, ieri su Sky Uno è andata in onda la finale di Pechino Express, che ha interessato 374mila spettatori, non andando oltre il 2,1% di share. Per la 13esima edizione si tratta di un record negativo: è la finale con meno spettatori di sempre nella storia del programma condotto da Costantino Della Gherardesca.

Rai 1 | Buonvino – Misteri a Villa Borghese – 17,9% (2.937.000 spettatori)

| Buonvino – Misteri a Villa Borghese – (2.937.000 spettatori) Canale 5 | Forbidden Fruit – 13,2% (1.847.000 spettatori)

| Forbidden Fruit – (1.847.000 spettatori) Rai 2 | Eurovision Song Contest 2026 – 6,9% (1.286.000 spettatori)

| Eurovision Song Contest 2026 – (1.286.000 spettatori) Italia 1 | Le Iene – 9,7% (1.212.000 spettatori)

| Le Iene – (1.212.000 spettatori) Rai 3 | Splendida Cornice – 5,7% (882.000 spettatori)

| Splendida Cornice – (882.000 spettatori) Rete 4 | Dritto e Rovescio – 8,8% (1.089.000 spettatori)

| Dritto e Rovescio – (1.089.000 spettatori) La7 | Piazzapulita – 6,2% (832.000 spettatori)

| Piazzapulita – (832.000 spettatori) Tv8 | Skyfall – 1,5% (199.000 spettatori)

| Skyfall – (199.000 spettatori) Nove | Comedy Match – 3,1% (518.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino contro Gerry Scotti

Nuova sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti nella lunga ‘guerra’ a distanza dei dati Auditel dell’access prime time, dove questa volta ha avuto la meglio il prossimo conduttore del Festival Sanremo. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti raggiunto 4 milioni e 823mila spettatori, arrivando al 23,4% di share su Rai 1. La Ruota della Fortuna, invece, ieri ha toccato il 22,2% di share su Canale 5 con un ascolto medio di 4 milioni e 596mila spettatori.

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