Ascolti tv ieri 14 agosto: Fragili 2 è un flop (e chiude), stabile Gassman Un professore vince in replica con l’11,4% di share, Canale 5 si ferma al 10,6%, benissimo il grande cinema con Il Padrino Parte II (7,3%): tutti i dati Auditel

Giovedì prefestivo e all’insegna dello sport negli ascolti tv. Ieri giovedì 14 agosto 2025, infatti, su Canale 5 è andata in onda la seconda parte di Fragili 2, mentre su Rai 1 sono proseguite le repliche della fiction con Alessandro Gassman Un professore. Ottimo risultato (sia sul campo che in tv) per Jannik Sinner sulla pay tv Sky. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Un professore 2 e Fragili 2

Ieri giovedì 14 agosto 2025 in prima serata su Rai 1 è tornata in onda la serie Un professore 2. Gli episodi (in replica) della seconda stagione della fiction con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi hanno raccolto 1 milione e 59mila spettatori sulla prima rete, confermandosi all’11,4% di share. Su Canale 5, invece, è andata in scena la seconda parte di Fragili 2. L’appuntamento finale della miniserie con Corinne Cléry, Barbara Bouchet e Massimo Daporto ha radunato 1 milione e 123mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, fermandosi al 10,6% di share dopo l’11,4% di ieri.

Su Rai 2 continua la 13esima stagione di Delitti in Paradiso, che ieri ha conquistato 791mila spettatori, ottenendo il 6,7% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Dangerous Waters di John Barr, che ha coinvolto 804mila spettatori raggiungendo il 7% di share.

Ancora spazio al grande cinema su Rete 4, dove è andato in onda il capolavoro diretto da Francis Ford Coppola Il padrino – Parte II. La pellicola del 1974 con Al Pacino e Robert De Niro ha appassionato 625mila spettatori, pari al 7,3% di share. Su Rai 3 è andato in onda un altro grande classico come Vacanze romane. Il cult del 1953 con Gregory Peck e Audrey Hepburn ha collezionato 627mila spettatori, pari al 5,6% di share.

Su La7 il film del 1998 con Robert Duvall, Téa Leoni e Elijah Wood Deep Impact ha toccato il 3,6% di share grazie a 403mila spettatori sintonizzati. Su Tv8, invece, è andato in onda Rocky Balboa. Il sesto film della celebre saga con Sylvester Stallone ha interessato 279mila spettatori, pari al 2,5% di share. Su Nove, infine, lo show di Aldo Giovanni e Giacomo Potevo rimanere offeso ha totalizzato un a.m. di 395mila spettatori, pari a uno share del 3,6%.

