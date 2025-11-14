Ascolti tv ieri 13 novembre: Italia e Musetti radunano tutti (ma Gerry Scotti vola lo stesso) La Nazionale richiama oltre 5 milioni e mezzo di spettatori, la sfida delle ATP Finals con Alcaraz più di 2, Cucciari e Del Debbio tengono: tutti i dati Auditel

Una serata nel segno dello sport negli ascolti tv. Ieri giovedì 13 novembre 2025, infatti, su Rai 1 è andata in scena la sfida tra Italia e Moldavia per le Qualificazioni ai Mondiali 2026, mentre su Rai 2 Lorenzo Musetti ha sfidato il numero uno al mondo Carlos Alcaraz alle ATP Finals di Torino. Spazio al film Un matrimonio esplosivo, invece, su Canale 5. Nuovo appuntamento per Paolo Del Debbio al timone di Dritto e Rovescio e per Geppi Cucciari alla guida di Splendida Cornice. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Moldova-Italia e Un matrimonio esplosivo

Ieri giovedì 13 novembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andata in scena la partita valevole per Qualificazioni ai Mondiali 2026 – Moldova-Italia. La vittoria degli azzurri di Rino Gattuso ha radunato 5 milioni e 643mila spettatori, arrivando al 26,7% di share sulla prima rete. Su Canale 5, invece, è andato in onda il film Un matrimonio esplosivo. La pellicola del 2023 con Jennifer Lopez e Josh Duhamel ha raccolto 1 milione e 738 spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, raggiungendo il 11,3% di share.

Spazio al tennis su Rai 2, dove è andato in scena il match della fase a gironi delle ATP Finals – Musetti-Alcaraz. La sfida tra l’azzurro e il numero uno al mondo sul cemento di Torino ha appassionato 2 milioni e 211mila spettatori, pari al 10% di share. Milo Infante è stato costretto a ‘slittare’ in seconda serata al timone di Ore 14 Sera. Su Italia 1, invece, è andato in onda il film La fabbrica di cioccolato. La pellicola del 2025 diretta da Tim Burton e tratta dal romanzo di Roal Dahl con protagonista Johnny Depp ha conquistato 964mila spettatori, registrando il 5,4% di share.

Geppi Cucciari è tornata alla guida di Splendida Cornice e la quinta puntata stagionale del talk show di Rai 3 ha richiamato 952mila spettatori, toccando il 5,7% di share. Su Rete 4 Paolo Del Debbio ha condotto un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, che ha interessato 814mila spettatori, pari al 6,6% di share. Bene Corrado Formigli che, alla conduzione di Piazzapulita, ha totalizzato un a.m. di 588mila spettatori, pari al 4,3% di share.

Su Tv8 Io prima di te si è fermato al 2,1% di share con 361mila spettatori, mentre su Nove lo spettacolo Save the dating – Amori in corso è sceso a 320mila spettatori, pari a uno share dell’1,8%.

Rai 1 | Qualificazioni Mondiali 2026 – Moldova-Italia – 26,7% (5.643.000 spettatori)

| Qualificazioni Mondiali 2026 – Moldova-Italia – (5.643.000 spettatori) Canale 5 | Un matrimonio esplosivo – 11,3% (1.738.000 spettatori)

| Un matrimonio esplosivo – (1.738.000 spettatori) Rai 2 | ATP Finals Torino 2025 – Musetti-Alcaraz – 10% (2.211.000 spettatori)

| ATP Finals Torino 2025 – Musetti-Alcaraz – (2.211.000 spettatori) Italia 1 | La fabbrica di cioccolato – 5,4% (964.000 spettatori)

| La fabbrica di cioccolato – (964.000 spettatori) Rai 3 | Splendida Cornice – 5,7% (952.000 spettatori)

| Splendida Cornice – (952.000 spettatori) Rete 4 | Dritto e Rovescio – 6,6% (814.000 spettatori)

| Dritto e Rovescio – (814.000 spettatori) La7 | Piazzapulita – 4,3% (588.000 spettatori)

| Piazzapulita – (588.000 spettatori) Tv8 | Io prima di te – 2,1% (361.000 spettatori)

| Io prima di te – (361.000 spettatori) Nove | Save the dating – Amori in corso – 1,8% (320.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti continua a volare, Marco Liorni domina

Con Stefano De Martino fermo ai box per fare spazio alla Nazionale, Gerry Scotti ne ha approfittato e ha dimostrato che La Ruota della Fortuna non cala nemmeno con la ‘concorrenza’ dello sport. La puntata di ieri – con il clamoroso addio del campione Gabriele – ha raccolto 5 milioni e 321mila spettatori, pari al 23,9% di share nell’access prime time di Canale 5. Continua il dominio anche di Marco Liorni che, al timone de L’Eredità, nella fascia preserale di ieri ha raggiunto quasi 5 milioni di spettatori toccando uno stellare 28,9% di share su Rai 1, con Avanti un altro! di Paolo Bonolis fermo al 18,1% di share su Canale 5.

