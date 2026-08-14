Ascolti Tv ieri (13 agosto): Argentero sconfitto in replica, Brindisi vola con l’anniversario di Garlasco
Il film di Canale 5 La guerra dei nonni vince col 15,7% di share, Doc – Nelle tue mani al 13,3%, ottimo Zona Bianca al 7,3%: tutti i dati Auditel
Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri giovedì 13 agosto 2026, infatti, su Rai 1 sono continuate le repliche della terza stagione di Doc – Nelle tue mani, mentre su Canale 5 è andato in onda il film La guerra dei nonni. Giuseppe Brindisi è tornato al timone di Zona Bianca, mentre Altra nell’access prime time è andata in scena un’altra battaglia a distanza tra L’Eredità Summer di Marco Liorni e La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Doc – Nelle tue mani e La guerra dei nonni
Ieri giovedì 13 agosto 2026 in prima serata su Rai 1 sono andati in onda l’undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo episodio della terza stagione di Doc – Nelle tue mani. In attesa della nuova stagione, le repliche dell’amata fiction con Luca Argentero hanno richiamato 1 milione e 271mila spettatori, registrando il 13% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda il film La guerra dei nonni. Il film del 2023 con Vincenzo Salemme e Max Tortora ha raccolto 1 milione e 724mila spettatori, ottenendo il 15,7% di share.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Spazio allo sport su Rai 2, dove sono andati in scena gli Europei di atletica leggera di Birmingham 2026, che hanno appassionato 1 milione e 578mila spettatori, arrivando al 12,3% di share. Su Italia 1, invece, è andata in onda l’undicesima stagione della serie statunitense Chicago Med, che ha radunato 652mila spettatori e raggiunto il 5,2% di share.
Camila Raznovich è tornata protagonista del prime time di Rai 3 alla conduzione di Kilimangiaro Estate. Il quarto appuntamento della nuova edizione ha conquistato 442mila spettatori, toccando il 3,8% di share. Giuseppe Brindisi ha condotto un nuovo appuntamento di Zona Bianca e la puntata di ieri – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha interessato 706mila spettatori, centrando il 7,3% di share. Su La7 il film 50 volte il primo bacio con Adam Sandler e Drew Barrymore ha invece totalizzato un a.m. di 379mila spettatori, facendo segnare il 2,9% di share.
Su Tv8 Quattro matrimoni condotto da Costantino Della Gherardesca ha interessato 224mila spettatori, pari al 1,8% di share. Su Nove, infine, la replica de La Corrida di Amadeus ha collezionato 370mila spettatori, pari al 3,2% di share.
- Rai 1 | Doc – Nelle tue mani – 13% (1.271.000 spettatori)
- Canale 5 | Battiti Live – 15,7% (1.724.000 spettatori)
- Rai 2 | Il commissario Rex – 12,3% (1.578.000 spettatori)
- Italia 1 | Chicago Med – 5,2% (652.000 spettatori)
- Rai 3 | Kilimangiaro Estate – 3,8% (442.000 spettatori)
- Rete 4 | Zona Bianca – 7,3% (706.000 spettatori)
- La7 | 50 volte il primo bacio – 2,9% (379.000 spettatori)
- Tv8 | Quattro matrimoni – 1,8% (224.000 spettatori)
- Nove | La Corrida – 3,2% (370.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni contro Gerry Scotti
Si rinnova la sfida tra Marco Liorni e Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri de L’Eredità Summer ha convinto 2 milioni e 135mila spettatori, arrivando al 15,5% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece toccato il 27,8% di share su Canale 5 grazie a un ascolto medio di 3 milioni e 844mila spettatori.
Potrebbe interessarti anche
Ascolti Tv ieri (6 agosto): Ilary Blasi ancora meglio di Argentero in replica, Brindisi vola con Garlasco
Il meglio di Battiti Live vince col 17,1% di share su Canale 5, Doc – Nelle tue mani...
Ascolti Tv ieri (23 luglio): Ilary Blasi si conferma contro Argentero in replica, Scotti mattatore
Battiti Live vince ancora col 18,7% di share su Canale 5, le repliche di Doc – Nelle...
Ascolti Tv ieri (30 luglio): Ilary Blasi chiude in bellezza, Scotti asfalta Liorni
Battiti Live vince e chiude al 19,7% di share su Canale 5, le repliche di Doc – Nell...
Ascolti Tv ieri (16 luglio): Ilary Blasi batte Luca Argentero in replica, Pino Insegno condanna Max Giusti
Battiti Live vince con il 18,7% di share su Canale 5, le repliche di Doc – Nelle tue...
Ascolti Tv ieri (9 agosto): Alberto Angela ancora battuto, Pino Insegno domina e Scotti da urlo
Noos si ferma al 12,9% di share, vince la dizi turca Racconto Di Una Notte, La Ruota...
Ascolti tv ieri (3 agosto): Il giovane Montalbano super anche in replica, Scotti mette nel mirino il record
L’amata fiction con Michele Riondino vince col 19,2% di share, il film turco Chasing...
Ascolti Tv ieri (4 agosto): disastro Rai 1, Canale 5 vola con Brignano, l’oro di Chiara Pellacani nei tuffi fa volare Rai 2
Il film Un matrimonio di troppo fermo al 9,5% di share e Volevo un figlio maschio lo...
Ascolti tv ieri (10 agosto): Il giovane Montalbano fa il botto, Brindisi vola con Garlasco e Gerry Scotti dilaga
L’amata fiction con Michele Riondino vince col 17,1% di share, bene il film turco Ho...