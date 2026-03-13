Trova nel Magazine
Ascolti tv ieri (12 marzo): Raoul Bova non sbaglia, Belén si supera, pareggio De Martino-Scotti

Don Matteo vince con il 20,7% di share e 3,4 milioni di spettatori, Forbidden Fruit al 14,1%, Cucciari ancora oltre il milione: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Don Matteo non sbaglia un colpo gli ascolti tv. Ieri giovedì 12 marzo 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena una nuova puntata della storica fiction con Raoul Bova, mentre su Canale 5 è tornata in onda la dizi turca Forbidden Fruit. Geppi Cucciari ha condotto un nuovo appuntamento di Splendida Cornice, Paolo Del Debbio di Dritto e Rovescio; Corrado Formigli è invece tornato alla guida di Piazzapulita. Rinnovato l’appuntamento anche con Belén Rodríguez al timone di Only Fun – Comico Show. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Forbidden Fruit

Ieri giovedì 12 marzo 2026 in prima serata su Rai 1 è tornato in onda Don Matteo 15. La nona puntata della 15esima stagione dell’amata fiction con Raoul Bova ha conquistato 3 milioni e 465mila spettatori, dominando con il 20,7% di share. Nel prime time di Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Forbidden Fruit. La dizi turca ha radunato 1 milione e 987mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, ottenendo il 14,1% di share.

Milo Infante è tornato alla conduzione di Ore 14 Sera. La puntata di ieri dello spin-off serale di Ore 14 – durante il quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha attirato 672mila spettatori, facendo segnare il 5% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Mission: Impossible – Dead Reckoning con Tom Cruise, che ha appassioanto 809mila spettatori registrando il 5,6% di share.

Geppi Cucciari è tornata alla guida di Splendida Cornice, che ieri ha raggiunto 1 milione 50mila spettatori, toccando il 6% di share su Rai 3. Paolo Del Debbio è tornato invece al timone di Dritto e Rovescio, che ha coinvolto 885mila spettatori su Rete 4, raggiungendo il 7,1% di share. Su La7 Corrado Formigli ha infine totalizzato un a.m. di 982mila spettatori alla guida di Piazzapulita, pari al 7,5% di share.

Spazio al calcio, invece, su Tv8, dove è andata in scena la partita valevole per gli ottavi di finale di Europa League – Nottingham Forest-Midtjylland ha interessato 387mila spettatori, pari al 2% di share. Benissimo Belén Rodríguez alla conduzione della nuova edizione di Only Fun – Comico Show, che ieri ha raccolto 615mila spettatori, pari al 3,8% di share su Nove. Si tratta del record stagionale del programma.

Per quanto riguarda le pay tv, infine, su Sky Uno è andata in scena la prima puntata di Pechino Express, che ha intrattenuto 573mila spettatori, pari a uno share del 3,2%.

  • Rai 1 | Don Matteo 15 20,7% (3.465.000 spettatori)
  • Canale 5 | Forbidden Fruit14,1% (1.987.000 spettatori)
  • Rai 2 | Ore 14 Sera5% (672.000 spettatori)
  • Italia 1 | Mission: Impossible – Dead Reckoning5,6% (809.000 spettatori)
  • Rai 3 | Splendida Cornice6% (1.050.000 spettatori)
  • Rete 4 | Dritto e Rovescio 7,1% (885.000 spettatori)
  • La7 | Piazzapulita7,5% (982.000 spettatori)
  • Tv8 | Europa League – Nottingham Forest-Midtjylland 2% (387.000 spettatori)
  • Nove | Only Fun – Comico Show3,8% (615.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino e Scotti, ancora parità

Proprio come la scorsa settimana, nuovo pareggio di fatto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti raggiunto il 22,8% di share con 4 milioni e 806mila spettatori sintonizzati e La Ruota della Fortuna ha fatto segnare il 23% di share su Canale 5 con un ascolto medio di 4 milioni e 819mila spettatori.

Programmi

