Ascolti tv ieri (12 marzo): Raoul Bova non sbaglia, Belén si supera, pareggio De Martino-Scotti
Don Matteo vince con il 20,7% di share e 3,4 milioni di spettatori, Forbidden Fruit al 14,1%, Cucciari ancora oltre il milione: tutti i dati Auditel
Don Matteo non sbaglia un colpo gli ascolti tv. Ieri giovedì 12 marzo 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena una nuova puntata della storica fiction con Raoul Bova, mentre su Canale 5 è tornata in onda la dizi turca Forbidden Fruit. Geppi Cucciari ha condotto un nuovo appuntamento di Splendida Cornice, Paolo Del Debbio di Dritto e Rovescio; Corrado Formigli è invece tornato alla guida di Piazzapulita. Rinnovato l’appuntamento anche con Belén Rodríguez al timone di Only Fun – Comico Show. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Forbidden Fruit
Ieri giovedì 12 marzo 2026 in prima serata su Rai 1 è tornato in onda Don Matteo 15. La nona puntata della 15esima stagione dell’amata fiction con Raoul Bova ha conquistato 3 milioni e 465mila spettatori, dominando con il 20,7% di share. Nel prime time di Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Forbidden Fruit. La dizi turca ha radunato 1 milione e 987mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, ottenendo il 14,1% di share.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Milo Infante è tornato alla conduzione di Ore 14 Sera. La puntata di ieri dello spin-off serale di Ore 14 – durante il quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha attirato 672mila spettatori, facendo segnare il 5% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Mission: Impossible – Dead Reckoning con Tom Cruise, che ha appassioanto 809mila spettatori registrando il 5,6% di share.
Geppi Cucciari è tornata alla guida di Splendida Cornice, che ieri ha raggiunto 1 milione 50mila spettatori, toccando il 6% di share su Rai 3. Paolo Del Debbio è tornato invece al timone di Dritto e Rovescio, che ha coinvolto 885mila spettatori su Rete 4, raggiungendo il 7,1% di share. Su La7 Corrado Formigli ha infine totalizzato un a.m. di 982mila spettatori alla guida di Piazzapulita, pari al 7,5% di share.
Spazio al calcio, invece, su Tv8, dove è andata in scena la partita valevole per gli ottavi di finale di Europa League – Nottingham Forest-Midtjylland ha interessato 387mila spettatori, pari al 2% di share. Benissimo Belén Rodríguez alla conduzione della nuova edizione di Only Fun – Comico Show, che ieri ha raccolto 615mila spettatori, pari al 3,8% di share su Nove. Si tratta del record stagionale del programma.
Per quanto riguarda le pay tv, infine, su Sky Uno è andata in scena la prima puntata di Pechino Express, che ha intrattenuto 573mila spettatori, pari a uno share del 3,2%.
- Rai 1 | Don Matteo 15 – 20,7% (3.465.000 spettatori)
- Canale 5 | Forbidden Fruit – 14,1% (1.987.000 spettatori)
- Rai 2 | Ore 14 Sera – 5% (672.000 spettatori)
- Italia 1 | Mission: Impossible – Dead Reckoning – 5,6% (809.000 spettatori)
- Rai 3 | Splendida Cornice – 6% (1.050.000 spettatori)
- Rete 4 | Dritto e Rovescio – 7,1% (885.000 spettatori)
- La7 | Piazzapulita – 7,5% (982.000 spettatori)
- Tv8 | Europa League – Nottingham Forest-Midtjylland – 2% (387.000 spettatori)
- Nove | Only Fun – Comico Show – 3,8% (615.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: De Martino e Scotti, ancora parità
Proprio come la scorsa settimana, nuovo pareggio di fatto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti raggiunto il 22,8% di share con 4 milioni e 806mila spettatori sintonizzati e La Ruota della Fortuna ha fatto segnare il 23% di share su Canale 5 con un ascolto medio di 4 milioni e 819mila spettatori.
Potrebbe interessarti anche
Ascolti tv ieri (5 marzo): Raoul Bova travolge Checco Zalone, De Martino e Scotti sono pari, Belén Rodriguez va giù
Don Matteo trionfa con il 21,7% di share e 3,7 milioni di spettatori, Checco Zalone ...
Ascolti tv ieri (12 febbraio): Raoul Bova e le Olimpiadi schiacciano Striscia, De Martino sopra Scotti, Belén si conferma
Don Matteo trionfa ancora con il 23,2% di share, il tg satirico di Antonio Ricci all...
Ascolti tv ieri (19 febbraio): Raoul Bova dominante, Striscia la Notizia chiude e delude, De Martino volta contro Scotti
Don Matteo trionfa con più di 3 milioni e mezzo di spettatori, il tg satirico di Ant...
Ascolti tv ieri (8 gennaio): Don Matteo non sbaglia e Raoul Bova vola, Formigli meglio di Infante-Del Debbio
La fiction Rai parte col 24,8% di share e vince in prima serata, Forbidden Fruit al ...
Ascolti tv ieri (15 gennaio): Don Matteo domina, ritorno super di Geppi Cucciari
La fiction Rai vince col 23% di share in prima serata, Forbidden Fruit al 13,1%, Del...
Ascolti tv ieri (5 febbraio): dominio Raoul Bova, a Striscia non basta Samira Lui, Belén parte col botto
Don Matteo trionfa con oltre 4 milioni di spettatori in prima serata, il tg satirico...
Ascolti tv ieri (22 gennaio): il ritorno di Striscia non sfiora Raoul Bova, De Martino supera Scotti
Don Matteo vince col 22,8% di share in prima serata, il tg satirico di Antonio Ricci...
Ascolti tv ieri (26 febbraio): Sanremo da record, la ‘rivincita’ di Carlo Conti. Il dato storico della terza serata
Il Festival vola oltre il 60% di share e trionfa con 9,3 milioni di spettatori, si t...