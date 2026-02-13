Ascolti tv ieri (12 febbraio): Raoul Bova e le Olimpiadi schiacciano Striscia, De Martino sopra Scotti, Belén si conferma Don Matteo trionfa ancora con il 23,2% di share, il tg satirico di Antonio Ricci all’11,7% di share, Affari Tuoi batte La Ruota: tutti i dati Auditel

Un nuovo giovedì nel segno di Don Matteo (e delle Olimpiadi) negli ascolti tv. Ieri giovedì 12 febbraio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda la sesta puntata della storica fiction con Raoul Bova, mentre su Canale 5 è andato in onda il quarto appuntamento in prima serata di Striscia la Notizia. Geppi Cucciari ha ripreso le redini di Splendida Cornice, Paolo Del Debbio di Dritto e Rovescio, mentre Corrado Formigli è tornato al timone di Piazzapulita; a caccia di conferme Belén Rodríguez alla guida di Only Fun – Comico Show. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia la Notizia

Ieri giovedì 12 febbraio 2026 in prima serata su Rai 1 è tornato in onda Don Matteo 15. La sesta puntata della 15esima stagione dell’amata fiction con Raoul Bova ha richiamato 3 milioni e 790mila spettatori, trionfando nuovamente al 23,2% di share. Quarto appuntamento in prime time, invece, per Striscia la Notizia. Dopo il crollo delle ultime settimane, il tg satirico ideato da Antonio Ricci e condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti è tornato su Canale 5 a caccia di ascolti. La puntata di ieri – che ha visto la consegna del Tapiro d’oro a Carlo Conti – ha raccolto 1 milione e 773mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, fermandosi all’11,7% di share.

Spazio ovviamente alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 su Rai 2, dove pattinaggio, short track e hockey femminile hanno radunato 2 milioni e 413mila spettatori, pari all’11,3% di share sulla seconda rete. Su Italia 1 il film Mission: Impossible – Protocollo fantasma con Tom Cruise ha appassionato 787mila spettatori, arrivando al 4,8% di share.

Nuovo appuntamento per Geppi Cucciari al timone di Splendida Cornice, che ha raggiunto 961mila spettatori su Rai 3, registrando il 6,1% di share. Paolo Del Debbio è tornato alla guida di Dritto e Rovescio, che ha interessato 764mila spettatori su Rete 4, facendo segnare il 5,9% di share. Su La7 Corrado Formigli ha invece totalizzato un a.m. di 795mila spettatori alla guida di Piazzapulita, centrando il 5,7% di share.

Su Tv8, infine, il film Paradiso amaro con George Clooney ha conquistato 313mila spettatori, pari all’1,7% di share. Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana Belén Rodríguez ha condotto la seconda puntata della nuova edizione di Only Fun – Comico Show, che ieri ha collezionato 578mila spettatori, confermandosi grazie a uno share pari al 3,5%.

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti

Dopo le sconfitte degli ultimi giorni e il testa a testa di mercoledì Stefano De Martino ha completato la ‘rimonta’ ai danni di Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti ottenuto il 22,6% di share grazie 4 milioni e 876mila spettatori sintonizzati su Rai 1. La Ruota della Fortuna, invece, ieri si è limitata al 21,6% di share su Canale 5 con 4 milioni e 664mila spettatori.

