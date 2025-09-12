Trova nel Magazine
Ascolti tv ieri (11 settembre): De Martino demolito (ancora) da Gerry Scotti, Milo Infante staccato

Il film di Pieraccioni vince la prima serata col 15,4% di share, Ore 14 Sera al 5,5%, Del Debbio riparte dal 7,5% e Formigli dal 6,3%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Grandi e attesi ritorni nel giovedì degli ascolti tv. Ieri giovedì 11 settembre 2025, infatti, Milo Infante è tornato al timone di Ore 14 Sera e Paolo Del Debbio alla guida di Dritto e Rovescio, mentre Corrado Formigli ha ripreso le inchieste di Piazzapulita. Per quanto riguarda le reti ammiraglie, invece, su Rai 1 è andato in onda il film di Pieraccioni Pare parecchio Parigi; su Canale 5 il concerto di Elisa a San Siro. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Pare parecchio Parigi e Elisa – San Siro

Ieri giovedì 11 settembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Pare parecchio Parigi. Il film di e con Leonardo Pieraccioni affiancato da Chiara Francini, Giulia Bevilacqua e Nino Frassica ha radunato 2 milioni e 333mila spettatori sulla prima rete, facendo segnare il 15,4% di share. Spazio alla musica, invece, su Canale 5, dove è andato in scena Elisa – San Siro. Il concerto con tantissimi ospiti della cantante allo stadio Giuseppe Meazza di Milano tenutosi lo scorso giugno ha raccolto 1 milione e 454mila spettatori in tv, registrando il 12% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Dopo l’ottima esperienza estiva, Milo Infante è tornato protagonista della prima serata di Rai 2 al timone di Ore 14 Sera. Il primo appuntamento della nuova edizione dello spin-off di Ore 14 (in cui si è tornati a parlare del delitto di Garlasco) ha interessato 648mila spettatori, raggiungendo il 5,5% di share. Su Italia 1, invece, è andato in onda il film del 2023 diretto da Jean-François Richet The Plane, che ha conquistato 1 milione e 394mila spettatori toccando il 9,1% di share.

Su Rai 3 il docu-film La nostra magnifica ossessione firmato da Marco Spagnoli sulla storia di Bernardo Bertolucci ha appassionato 237mila spettatori, ottenendo il 1,5% di share. Su Rete 4, dove Paolo Del Debbio è tornato al timone di Dritto e Rovescio. La prima puntata della nuova stagione del talk show ha esordito con il 7,5% di share e un ascolto medio di 847mila spettatori. Tempo di ritorni anche su La7, dove Corrado Formigli ha ripreso le redini di Piazzapulita debuttando al 6,3% di share grazie a 738mila spettatori sintonizzati.

Su Tv8, infine, il film Men in Black – International ha fatto registrare l’1,9% di share con 290mila spettatori, mentre su Nove lo spettacolo comico di Giuseppe Giacobazzi – Il pedone ha attirato 406mila spettatori, pari a uno share del 2,8%.

  • Rai 1 | Pare parecchio Parigi 15,4% (2.333.000 spettatori)
  • Canale 5 | Elisa – San Siro12% (1.454.000 spettatori)
  • Rai 2 | Ore 14 Sera 5,5% (648.000spettatori)
  • Italia 1 | The Plane9,1% (1.394.000 spettatori)
  • Rai 3 | La nostra magnifica ossessione1,5% (237.000spettatori)
  • Rete 4 | Dritto e Rovescio 7,5% (847.000 spettatori)
  • La7 | Piazzapulita6,3% (738.000 spettatori)
  • Tv8 | Men in Black – International1,9% (290.000 spettatori)
  • Nove | Giuseppe Giacobazzi – Il pedone2,8% (406.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino vs La Ruota della Fortuna

Nell’access prime time rimane stabile Affari Tuoi di Stefano De Martino, ieri al 21,7% di share con 4 milioni e 52mila spettatori su Rai 1, che non riesce a impensierire Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, al 25,4% di share con un ascolto medio di 4 milioni e 759mila spettatori su Canale 5. Crolla invece Amadeus con The Cage al 2,2% di share. Il dominio dello storico game show condotto da ‘zio Gerry’ sembra inoltre destinato a proseguire a oltranza dopo la scelta Mediaset di Max Giusti, nuovo conduttore di Caduta Libera.

