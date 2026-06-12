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Ascolti Tv ieri 11 giugno: Rai 1 decolla coi Mondiali e affonda Canale 5 (ma non Gerry Scotti)

La prima partita della Coppa del Mondo Messico-Sud Africa tocca il 27,1% di share, Montmartre non oltre il 9,9%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Iniziano i Mondiali anche negli ascolti tv. Ieri giovedì 11 giugno 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena la partita d’apertura della Coppa del Mondo 2026 tra Messico e Sud Africa, mentre su Canale 5 è tornata in onda la fiction francese Montmartre. Gianluigi Nuzzi ha ‘raddoppiato’ al giovedì sera con un’altra puntata speciale di Quarto Grado; Enrico Papi, invece, ha condotto il quarto appuntamento di Sarabanda Celebrity. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Mondiali 2026 – Messico-Sud Africa e Montmartre

Ieri giovedì 11 giugno 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in scena la prima partita dei Mondiali 2026 – Messico-Sud Africa. La gara inaugurale della Coppa del Mondo a Città del Messico ha radunato 4 milioni e 758mila spettatori, registrando il 27,1% di share. Su Canale 5, invece, è tornata la serie tv Montmartre. La nuova fiction francese della rete ammiraglia Mediaset ha richiamato 1 milione e 318mila spettatori, facendo segnare il 9,9% di share.

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Nel prime time di Rai 2 la miniserie La sottile linea della vendetta ha appassionato 555mila spettatori, chiudendo al 3,4% di share. Su Italia 1, invece, continua la nuova edizione di Sarabanda Celebrity. La quarta puntata del quiz show musicale condotto da Enrico Papi ha raccolto 933mila spettatori, arrivando al 7% di share.

Su Rai 3 Overland ha conquistato 735mila spettatori, raggiungendo il 4,6% di share. Gianluigi Nuzzi è tornato protagonista del giovedì sera di Rete 4 con una nuova puntata speciale – durante la quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – di Quarto Grado, che ha interessato 1 milione e 122mila spettatori e centrato il 9,7% di share su Rete 4. Su La7 Corrado Formigli ha invece totalizzato un a.m. di 863mila spettatori alla guida di Piazzapulita, toccando il 7,1% di share.

Su Tv8 il film Io prima di te con Sam Claflin e Emilia Clarke ha collezionato 479mila spettatori, pari al 3,1% di share. Su Nove, infine, lo spettacolo di Valentina Persia Sinceramente Persia: One Milf Show ha intrattenuto 479mila spettatori, pari al 3,2% di share.

  • Rai 1 | Mondiali 2026 – Messico-Sud Africa 27,1% (4.758.000 spettatori)
  • Canale 5 | Montmartre9,9% (1.328.000 spettatori)
  • Rai 2 | La sottile linea della vendetta3,4% (555.000 spettatori)
  • Italia 1 | Sarabanda Celebrity7% (933.000 spettatori)
  • Rai 3 | Overland 4,6% (735.000 spettatori)
  • Rete 4 | Quarto Grado 9,7% (1.122.000 spettatori)
  • La7 | Piazzapulita7,1% (863.000 spettatori)
  • Tv8 | Io prima di te 3,1% (479.000 spettatori)
  • Nove | Sinceramente Persia: One Milf Show 3,2% (479.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti e Notti Mondiali

Nell’access prime time dei dai Auditel Gerry Scotti si è iniziato a ‘godere’ l’assenza di Stefano De Martino e la concorrenza di Affari Tuoi, che hanno lasciato spazio ai Mondiali. La Ruota della Fortuna ha ottenuto il 24,8% di share su Canale 5 con un ascolto medio di 4 milioni e 691mila spettatori; il pre-partita della gara d’apertura della Coppa del Mondo e la cerimonia (con tanto di erroraccio della regia Rai, che ha ‘tagliato’ Shakira) hanno invece toccato 22,1% di share. A seguire, in seconda serata, Notti Mondiali con Alessandro Antinelli ha debuttato all’11,6% di share con 1 milione e 211mila spettatori.

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