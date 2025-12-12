Ascolti tv ieri (11 dicembre): Un Professore 3 senza rivali, Amadeus (con Mannoia) non rinasce su Canale 5 La serie con Alessandro Gassman vince col 18,6% di share, Una Nessuna e Centomila si ferma al 16,3%, il debutto di MasterChef Italia: tutti i dati Auditel

Nuovo appuntamento negli ascolti tv. Ieri giovedì 11 dicembre 2025, infatti, su Rai 1 Alessandro Gassmann è tornato nei panni di Un professore 3, mentre su Canale 5 è andato in onda il concerto di Fiorella Mannoia – Una, nessuna e centomila. Milo Infante è tornato al timone di Ore 14 Sera, Paolo Del Debbio alla guida di Dritto e Rovescio e Geppi Cucciari alla conduzione di Splendida Cornice. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Un professore 3 e Una, nessuna e centomila

Ieri giovedì 11 dicembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Un Professore 3. La quarta puntata della terza stagione della fiction con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi ha radunato 3 milioni e 397mila spettatori, registrando il 20,7% di share. Su Canale 5, invece, è andato in scena il concerto di Fiorella Mannoia – Una, nessuna e centomila. La serata-evento contro la violenza sulle donne presentata dalla cantante e Amadeus ha raccolto 1 milione e 773mila spettatori, toccando il 16,3% di share.

Nuovo appuntamento per Milo Infante alla guida di Ore 14 Sera nel prime time di Rai 2. La puntata di ieri dello spin-off serale di Ore 14 – in cui si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha interessato 751mila spettatori, facendo segnare il 5,7% di share. Su Italia 1 è andato in onda in prima tv il film del 2023 The Flash con Ezra Miller e Michael Keaton, che ha conquistato 676mila spettatori, raggiungendo il 4,4% di share.

Geppi Cucciari è tornata al timone di Splendida Cornice e la nona puntata stagionale del talk show di Rai 3 ha richiamato 898mila spettatori, ottenendo il 5,9% di share. Su Rete 4 Paolo Del Debbio ha condotto un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, che ha attirato 781mila spettatori, arrivando al 6,3% di share. Bene Corrado Formigli che, alla conduzione di Piazzapulita, ha totalizzato un a.m. di 857mila spettatori, pari al 4,7% di share.

Spazio al calcio su Tv8, dove la diretta in chiaro della partita di Europa League – Basilea-Aston Villa ha collezionato 385mila spettatori, pari al 2% di share. Su Nove, infine, il film A casa per Natale si è fermato al 2,6% di share con un ascolto medio di 453mila spettatori.

Rai 1 | Un professore 3 – 20,7% (3.397.000 spettatori)

| Un professore 3 – (3.397.000 spettatori) Canale 5 | Una, nessuna e centomila – 16,3% (1.773.000 spettatori)

| Una, nessuna e centomila – (1.773.000 spettatori) Rai 2 | Ore 14 Sera – 5,7% (751.000 spettatori)

| Ore 14 Sera – (751.000 spettatori) Italia 1 | The Flash – 4,4% (676.000 spettatori)

| The Flash – (676.000 spettatori) Rai 3 | Splendida Cornice – 5,9% (898.000 spettatori)

| Splendida Cornice – (898.000 spettatori) Rete 4 | Dritto e Rovescio – 6,3% (781.000 spettatori)

| Dritto e Rovescio – (781.000 spettatori) La7 | Piazzapulita – 4,7% (857.000 spettatori)

| Piazzapulita – (857.000 spettatori) Tv8 | Europa League – Basilea-Aston Villa – 2% (385.000 spettatori)

| Europa League – Basilea-Aston Villa – (385.000 spettatori) Nove | A casa per Natale – 2,6% (453.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino contro Scotti

Stefano De Martino è tornato al timone dell’access prime time di Rai 1 e la puntata di ieri di Affari Tuoi ha intrattenuto 4 milioni e 629mila di spettatori, ottenendo il 22,6%. Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno però staccato nuovamente la concorrenza, allungando al 26,6% di share con 5 milioni e 422mila spettatori su Canale 5.

