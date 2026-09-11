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Ascolti Tv ieri (10 settembre): De Martino raggiunge Scotti, Eleonora Daniele parte male, Matilda De Angelis supera Canale 5

Al film La Vita Da Grandi basta l’11,6% di share, Hotel Costiera chiude all’11%, l’Italvolley vola con quasi un 1,5 milioni di spettatori: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Tanti debutti attesissimi negli ascolti tv. Ieri giovedì 10 settembre 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film La vita da grandi con Matilda De Angelis, mentre su Canale 5 si è chiusa la prima stagione di Hotel Costiera. Esordio per l’Italvolley agli Europei di pallavolo maschile, mentre Eleonora Daniele è sbarcata in prima serata con il nuovo programma Le cose che non sai. Paolo Del Debbio è invece tornato al timone di Dritto e Rovescio. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra La vita da grandi e Hotel Costiera

Ieri giovedì 10 settembre 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda La vita da grandi. Il film che ha segnato l’esordio alla regia di Greta Scarano con Matilda De Angelis protagonista ha radunato 1 milione e 723mila spettatori, registrando l’11,6% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda il gran finale di Hotel Costiera. Gli ultimi episodi della prima stagione della serie italo-statunitense con Jesse Williams hanno appassionato 1 milione e 542mila spettatori, chiudendo all’11% di share.

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Spazio allo sport su Rai 2, dove è andata in scena la partita d’esordio dell’Italvolley maschile agli Europei di pallavolo – Italia-Svezia, che ha richiamato 1 milione e 413mila spettatori e raggiunto il 9,2% di share. Su Italia 1 è invece andata in onda la 13esima stagione della serie statunitense Chicago Med, che ha conquistato 807mila spettatori, toccando il 5,5% di share.

Eleonora Daniele ha debuttato al timone deLe cose che non sainel prime time di Rai 3. Il nuovo programma è partito dal 3,1% di share, interessando 445mila spettatori. Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana, Paolo Del Debbio è stato costretto al forfait e a lasciare la conduzione di Dritto e Rovescio a Mario Giordano; la seconda puntata della nuova edizione ha attirato 814mila spettatori su Rete 4, centrando il 7,5% di share. Su La7 è andato in onda l’approfondimento di Piazzapulita – Speciale Fratelli di Sangue, che ha totalizzato un a.m. di 680mila spettatori, arrivando al 4,1% di share.

Su Tv8 il film L’amore bugiardo – Gone girl con Ben Affleck e Rosamund Pike ha collezionato 283mila spettatori, centrando il 2,3% di share. Su Nove, infine, lo spettacolo di Francesco Chicchella – Bis! ha coinvolto 456mila spettatori, pari al 3,8% di share.

Per quanto riguarda le pay tv, ieri su Sky Uno è andata in scena anche la prima puntata di X Factor 2026, che ha debuttato al 3,1% di share.

  • Rai 1 | La vita da grandi 13% (1.723.000 spettatori)
  • Canale 5 | Hotel Costiera 13,4% (1.542.000 spettatori)
  • Rai 2 | Europei di pallavolo – Italia-Svezia 9,2% (1.413.000 spettatori)
  • Italia 1 | Chicago Med 5,5% (807.000 spettatori)
  • Rai 3 | Le cose che non sai 3,1% (445.000 spettatori)
  • Rete 4 | Dritto e Rovescio 7,5% (814.000 spettatori)
  • La7 | Piazzapulita – Speciale Fratelli di Sangue 4,1% (680.000 spettatori)
  • Tv8 | L’amore bugiardo – Gone girl 2,3% (283.000 spettatori)
  • Nove | Francesco Chicchella – Bis! 2,8% (402.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti

Si rinnova l’appuntamento con la sfida dell’access prime time dei dati Auditel tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha richiamato 3 milioni e 884mila spettatori, toccando il 20,6% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece raggiunto il 21,9% di share su Canale 5 grazie a un ascolto medio di 4 milioni e 149mila spettatori.

Ottimo anche Pino Insegno alla conduzione di Reazione a catena. La puntata di ieri del game show della fascia preserale di Rai 1 (con l’ennesimo incasso delle ‘Pappardelle’) è volato al 24,5% di share, chiamando a raccolta 3 milioni e 560mila spettatori. Caduta Libera di Max Giusti ha invece fatto segnare il 13,9% di share su Canale 5, con 1 milione e 805mila spettatori sintonizzati.

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