Ascolti Tv ieri (10 luglio): stravincono i Mondiali Spagna-Belgio, e Sinner-Djokovic si prende il preserale
La sfida dei Mondiali di calcio monopolizza l'attenzione del pubblico e lascia soltanto le briciole agli altri canali: Rai 1 vola vicino ai sei milioni di spettatori.
La prima serata di venerdì 10 luglio era inevitabilmente destinata a ruotare attorno a un solo grande evento. Quando ci sono di mezzo i Mondiali di calcio, infatti, gli equilibri televisivi cambiano completamente e anche programmi consolidati o film particolarmente amati finiscono per fare i conti con una concorrenza quasi impossibile da contrastare. È esattamente ciò che è accaduto ieri, con Rai 1 che ha letteralmente dominato la serata grazie alla sfida Mondiali 2026 – Spagna-Belgio.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Mondiali 2026 – Spagna-Belgio e L’erede
Il match ha raccolto 5.891.000 spettatori e uno straordinario 37,9% di share, un dato che non lascia spazio a interpretazioni e che certifica ancora una volta la capacità del calcio internazionale di catalizzare l’attenzione del pubblico italiano. Numeri che permettono alla rete ammiraglia Rai di vincere senza alcuna difficoltà la serata, staccando di diversi milioni di spettatori tutte le altre proposte presenti in palinsesto. Il dato ottenuto da Mondiali 2026 – Spagna-Belgio rappresenta uno dei risultati più importanti di queste settimane estive. Con quasi sei milioni di spettatori davanti allo schermo, Rai 1 ha conquistato una quota di mercato superiore a un terzo dell’intera platea televisiva, lasciando gli avversari molto distanti.
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Alle spalle della rete pubblica si piazza Canale 5 con L’Erede, che ottiene 1.645.000 spettatori e il 13,8% di share. Un risultato che, considerando la presenza dei Mondiali sull’ammiraglia Rai, può essere letto in maniera positiva. La fiction riesce infatti a mantenere una propria fetta di pubblico e a superare nettamente il milione e mezzo di telespettatori.
Non si possono non citare anche i risultati da record di TV8, che nel preserale, con la semifinale del torneo di Wimbledon tra Sinner e Djokovic, si accaparra l’11.4% di share.
Come sono andati gli altri canali
Tra i programmi che escono meglio dalla serata c’è anche Quarto Grado. Il programma di approfondimento di Rete 4 totalizza 886.000 spettatori con l’8,2% di share, confermandosi ancora una volta una delle proposte più solide del venerdì sera televisivo. Pur dovendo fronteggiare un evento sportivo di enorme richiamo, il programma riesce a conservare un pubblico fedele. Più complicata la situazione per gli altri canali. Su Italia 1 il film Prey – La grande caccia viene seguito da 534.000 spettatori con il 3,5% di share, mentre Rai 3 con I migliori anni della nostra vita si ferma a 448.000 spettatori e il 2,9%.
Su Rai 2, Noi raccoglie 396.000 spettatori pari al 2,7%, mentre La7 con Saturno contro ottiene 316.000 spettatori e il 2,1%. Sul Nove, I Migliori Fratelli di Crozza registra 308.000 spettatori con il 2,6%, mentre Tv8 con I delitti del BarLume – Sopra la panca conquista 280.000 spettatori e l’1,9%. Si tratta di numeri inevitabilmente condizionati dalla presenza del calcio mondiale, che ha assorbito una parte enorme del pubblico disponibile e ridotto sensibilmente gli spazi per tutte le altre proposte.
Gli ascolti della prima serata
- Rai 1 – Mondiali 2026 – Spagna-Belgio: 5.891.000 spettatori (37,9%)
- Canale 5 – L’Erede: 1.645.000 spettatori (13,8%)
- Rai 2 – Noi: 396.000 spettatori (2,7%)
- Italia 1 – Prey – La grande caccia: 534.000 spettatori (3,5%)
- Rai 3 – I migliori anni della nostra vita: 448.000 spettatori (2,9%)
- Rete 4 – Quarto Grado: 886.000 spettatori (8,2%)
- La7 – Saturno contro: 316.000 spettatori (2,1%)
- Tv8 – I delitti del BarLume – Sopra la panca: 280.000 spettatori (1,9%)
- Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 308.000 spettatori (2,6%)
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12 Luglio 2026
La vita che verràRai Storia
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