Ascolti Tv ieri (1 ottobre): il ‘doc’ Luca Argentero parte col botto, cala Veronica Gentili, De Martino sorpassa Scotti La quarta stagione di Doc – Nelle Tue Mani debutta al 26,4% di share, Racconto di una notte all’11,8%, Sottile supera Del Debbio: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Luca Argentero irrompe negli ascolti tv. Ieri giovedì 1° ottobre 2026, infatti, su Rai 1 è iniziata la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani, mentre su Canale 5 è tornata la dizi turca Racconto di una notte. Salvo Sottile ha ripreso le redini di Ore 14 Sera, Paolo Del Debbio quelle di Dritto e Rovescio, mentre Veronica Gentili ha condotto il secondo appuntamento stagionale de Le Iene. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Doc – Nelle tue mani e il Grande Fratello VIP

Ieri giovedì 1° ottobre 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Doc – Nelle tue mani. La prima puntata della quarta stagione dell’amata fiction con Luca Argentero ha radunato 3 milioni e 979mila spettatori, debuttando al 26,4% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Racconto di una notte. I nuovi episodi della dizi turca hanno conquistato 1 milione e 906mila spettatori, registrando l’11,1% di share sulla rete ammiraglia Mediaset

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Salvo Sottile è tornato protagonista del prime time di Rai 2 alla conduzione di Ore 14 Sera. La puntata di ieri dello spin-off serale di Ore 14 – durante la quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha richiamato 884mila spettatori, ottenendo il 6,4% di share. Su Italia 1 Veronica Gentili è tornata invece alla guida de Le Iene. La seconda puntata stagionale dello show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha raccolto 1 milione e 7mila spettatori, facendo segnare l’8,6% di share.

Su Rai 3 il film Papà scatenato con Robert De Niro ha appassionato 540mila spettatori, raggiungendo il 2,9% di share. Paolo Del Debbio è tornato al timone della prima serata di Rete 4 e di Dritto e Rovescio, che ieri ha interessato 707mila spettatori e centrato il 6% di share. Su La7, invece, Corrado Formigli ha condotto un nuovo appuntamento di Piazzapulita, che ha totalizzato un a.m. di 776mila spettatori e toccato il 5,9% di share.

Su Tv8 il film The Equalizer – Il vendicatore ha collezionato 507mila spettatori, pari al 3,4% di share. Su Nove, infine, Buy it now – Mai più senza condotto da Gabriele Corsi ha intrattenuto 274mila spettatori, pari all’1,7% di share.

Rai 1 | Doc – Nelle tue mani – 26,4% (3.979.000 spettatori)

| Doc – Nelle tue mani – (3.979.000 spettatori) Canale 5 | Racconto di una notte – 11,1% (1.906.000 spettatori)

| Racconto di una notte – (1.906.000 spettatori) Rai 2 | Ore 14 Sera – 6,4% (884.000 spettatori)

| Ore 14 Sera – (884.000 spettatori) Italia 1 | Le Iene – 8,6% (1.007.000 spettatori)

| Le Iene – (1.007.000 spettatori) Rai 3 | Papà scatenato – 2,9% (540.000 spettatori)

| Papà scatenato – (540.000 spettatori) Rete 4 | Dritto e Rovescio – 6% (707.000 spettatori)

| Dritto e Rovescio – (707.000 spettatori) La7 | Piazzapulita – 5,9% (776.000 spettatori)

| Piazzapulita – (776.000 spettatori) Tv8 | The Equalizer – Il vendicatore – 3,4% (507.000 spettatori)

| The Equalizer – Il vendicatore – (507.000 spettatori) Nove | Buy it now – Mai più senza – 1,7% (274.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti

Gerry Scotti se l’è dovuta vedere nuovamente con Stefano De Martino (che invece stasera non andrà in onda) nella lunga battaglia dell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha raccolto 4 milioni e 596mila spettatori, segnando il 23,3% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece raggiunto il 22,2% di share su Canale 5 grazie a un ascolto medio di 4 milioni e 375mila spettatori.

Bene anche Pino Insegno, saldamente al timone della fascia preserale di Rai 1. La puntata di ieri di Reazione a catena ha toccato il 24,68 di share con 3 milioni e 697mila spettatori sintonizzati. Su Canale 5 Caduta Libera di Max Giusti ha invece fatto registrare il 16,6% di share, conquistando 2 milioni e 220mila spettatori.

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