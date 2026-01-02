Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Ascolti tv ieri (1 gennaio 2026): intramontabile Biancaneve, colpo da urlo di Nuzzi

Il capolavoro Disney (15,9% di share) vince su Santocielo con Ficarra e Picone (15,5%), Quarto Grado vola e sfiora il 9%: tutti i numeri e dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Si apre il nuovo anno negli ascolti tv. Ieri giovedì 1° gennaio 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il capolavoro targato Walt Disney Biancaneve, mentre su Canale 5 è andato in onda in prima tv il film con Ficarra e Picone Santocielo. Nuovo appuntamento per Gianluigi Nuzzi al timone di Quarto Grado su Rete 4, mentre su Rai 2 è tornata la serie Delitti in Paradiso con uno speciale natalizio. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Biancaneve e Santocielo

Ieri giovedì 1° gennaio 2026, in occasione del primo dell’anno, in prima serata su Rai 1 è andato in onda il primo lungometraggio d’animazione tradizionale e classico Disney della storia. Il capolavoro di Walt Disney del 1937 Biancaneve ha conquistato 2 milioni e 831mila spettatori, registrando il 15,9% di share. Su Canale 5, invece, è andato il film Santocielo. In prima visione, la pellicola con Ficarra e Picone ha radunato 2 milioni e 255mila spettatori, facendo segnare il 15,5% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 è andato in onda Delitti in Paradiso – Un Natale nel mistero. In attesa della nuova stagione, lo speciale natalizio della serie franco-britannica ha appassionato 1 milione e 181mila spettatori sulla seconda rete, raggiungendo il 7% di share. Su Italia 1 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban ha invece toccato il 7,6% di share: il terzo capitolo della saga cinematografica tratta rai romanzi di J.K. Rowling ha richiamato 1 milione e 199mila spettatori.

In prima tv su Rai 3 è andato in onda il film Killers of the Flower Moon. L’ultima fatica del regista Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro ha interessato 584mila spettatori, ottenendo il 4,4% di share. Su Rete 4 Gianluigi Nuzzi ha condotto un nuovo appuntamento di Quarto Grado, che ha raccolto 1 milione e 251mila spettatori, chiudendo all’8,9% di share.

Su La7 L’impero del sole ha totalizzato un a.m. di 307mila spettatori, pari al 2,2% di share. Su Tv8 il cult Frankesten Junior ha collezionato 497mila spettatori, pari al 2,8% di share, mentre su Nove The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo ha registrato il 3% di share con un ascolto medio di 473mila spettatori.

  • Rai 1 | Biancaneve 15,9% (2.831.000 spettatori)
  • Canale 5 | Santocielo15,5% (2.255.000 spettatori)
  • Rai 2 | Delitti in Paradiso – Un Natale nel mistero7% (1.181.000 spettatori)
  • Italia 1 | Harry Potter e il prigioniero di Azkaban7,6% (1.199.000 spettatori)
  • Rai 3 | Killers of the Flower Moon4,4% (584.000 spettatori)
  • Rete 4 | Quarto Grado 8,9% (1.251.000 spettatori)
  • La7 | L’impero del sole2,2% (307.000 spettatori)
  • Tv8 | Frankesten Junior2,8% (497.000 spettatori)
  • Nove | The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo3% (473.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti

Dopo la ‘pausa’ di Capodanno Stefano De Martino è tornato al timone dell’access prime time di Rai 1. La puntata di ieri di Affari Tuoi, tuttavia, si è fermata al 23,4% di share (4,6 milioni di spettatori), senza incalzare il dominio di Gerry Scotti. Chiudendo alle 21:52, su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha infatti coinvolto 5,2 milioni di spettatori con il 26,5% di share.

Potrebbe interessarti anche

Stasera in tv (1 gennaio), Gerry Scotti non si ferma mai, poi la sfida tra DiCaprio e Tom Cruise

Stasera in tv (1 gennaio), Gerry Scotti non si ferma mai, poi la sfida tra DiCaprio e Tom Cruise

Cosa vedere oggi in prima serata? Jurassic World su Sky Cinema 1 duella con Harry Po...
Ascolti 21 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (21 dicembre): Gerry Scotti meglio anche di Marco Liorni

Chi vuole essere milionario vince col 18,8% di share, L’Eredità Telethon al 13,4%, b...
Ascolti 28 dicembre 2025

Ascolti tv ieri 28 dicembre: Gerry Scotti si arrende a Rai 1 (e anche De Martino si avvicina)

Se Fossi Te vince la prima serata col 18,9% di share, Chi Vuol Essere Milionario si ...
Ascolti 30 dicembre 2025

Ascolti tv ieri 30 dicembre: trionfa Chiara Francini su Rai 1 (ma Gerry Scotti ‘scappa’), Brindisi fa il botto con Garlasco

La voce di Cupido trionfa col 16,8% di share, Io sono Farah cala al 13,2%, colpo Bri...
Ascolti 29 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (29 dicembre): l'amore di Bocci e Chiatti asfalta Canale 5, Il Collegio flop, Gerry Scotti respira

Se fossi te chiude dominando al 20,8% di share, Ennio Doris fermo al 9,8%, La Ruota ...
Ascolti 22 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (22 dicembre): vince Rai 1, Gerry Scotti torna ad allungare su De Martino

In 4 milioni per la finale di Supercoppa, Love Again (13,4% di share) meglio di Io s...
Ascolti 4 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (4 dicembre): vince ancora il ‘professore’ Gassmann, flop Canale 5

La serie di Rai 1 vince col 18,6% di share, Umberto Tozzi si ferma al 12,3%, Coppa I...
Ascolti 18 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (18 dicembre): Un Professore chiude dominando, figuraccia finale Grande Fratello

Stefano De Martino aggancia Gerry Scotti, la serie con Alessandro Gassman saluta al ...
Ascolti 30 novembre 2025

Ascolti tv ieri (30 novembre): vince Canale 5, colpo Ranucci, Fazio e Venier si confermano

Vince Canale 5 con La Notte nel Cuore al 16,5% di share, Carosello in Love al 15,3%,...

Enel

Facile, immediato, gratuito

Nuovo numero assistenza clienti Enel

LEGGI

Personaggi

Lily Collins

Lily Collins
Heather Parisi

Heather Parisi
Franco Nero

Franco Nero
Francesca Inaudi

Francesca Inaudi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963