Ascolti tv ieri (1 gennaio 2026): intramontabile Biancaneve, colpo da urlo di Nuzzi Il capolavoro Disney (15,9% di share) vince su Santocielo con Ficarra e Picone (15,5%), Quarto Grado vola e sfiora il 9%: tutti i numeri e dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Si apre il nuovo anno negli ascolti tv. Ieri giovedì 1° gennaio 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il capolavoro targato Walt Disney Biancaneve, mentre su Canale 5 è andato in onda in prima tv il film con Ficarra e Picone Santocielo. Nuovo appuntamento per Gianluigi Nuzzi al timone di Quarto Grado su Rete 4, mentre su Rai 2 è tornata la serie Delitti in Paradiso con uno speciale natalizio. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Biancaneve e Santocielo

Ieri giovedì 1° gennaio 2026, in occasione del primo dell’anno, in prima serata su Rai 1 è andato in onda il primo lungometraggio d’animazione tradizionale e classico Disney della storia. Il capolavoro di Walt Disney del 1937 Biancaneve ha conquistato 2 milioni e 831mila spettatori, registrando il 15,9% di share. Su Canale 5, invece, è andato il film Santocielo. In prima visione, la pellicola con Ficarra e Picone ha radunato 2 milioni e 255mila spettatori, facendo segnare il 15,5% di share.

Su Rai 2 è andato in onda Delitti in Paradiso – Un Natale nel mistero. In attesa della nuova stagione, lo speciale natalizio della serie franco-britannica ha appassionato 1 milione e 181mila spettatori sulla seconda rete, raggiungendo il 7% di share. Su Italia 1 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban ha invece toccato il 7,6% di share: il terzo capitolo della saga cinematografica tratta rai romanzi di J.K. Rowling ha richiamato 1 milione e 199mila spettatori.

In prima tv su Rai 3 è andato in onda il film Killers of the Flower Moon. L’ultima fatica del regista Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro ha interessato 584mila spettatori, ottenendo il 4,4% di share. Su Rete 4 Gianluigi Nuzzi ha condotto un nuovo appuntamento di Quarto Grado, che ha raccolto 1 milione e 251mila spettatori, chiudendo all’8,9% di share.

Su La7 L’impero del sole ha totalizzato un a.m. di 307mila spettatori, pari al 2,2% di share. Su Tv8 il cult Frankesten Junior ha collezionato 497mila spettatori, pari al 2,8% di share, mentre su Nove The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo ha registrato il 3% di share con un ascolto medio di 473mila spettatori.

Rai 1 | Biancaneve – 15,9% (2.831.000 spettatori)

| Biancaneve – (2.831.000 spettatori) Canale 5 | Santocielo – 15,5% (2.255.000 spettatori)

| Santocielo – (2.255.000 spettatori) Rai 2 | Delitti in Paradiso – Un Natale nel mistero – 7% (1.181.000 spettatori)

| Delitti in Paradiso – Un Natale nel mistero – (1.181.000 spettatori) Italia 1 | Harry Potter e il prigioniero di Azkaban – 7,6% (1.199.000 spettatori)

| Harry Potter e il prigioniero di Azkaban – (1.199.000 spettatori) Rai 3 | Killers of the Flower Moon – 4,4% (584.000 spettatori)

| Killers of the Flower Moon – (584.000 spettatori) Rete 4 | Quarto Grado – 8,9% (1.251.000 spettatori)

| Quarto Grado – (1.251.000 spettatori) La7 | L’impero del sole – 2,2% (307.000 spettatori)

| L’impero del sole – (307.000 spettatori) Tv8 | Frankesten Junior – 2,8% (497.000 spettatori)

| Frankesten Junior – (497.000 spettatori) Nove | The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo – 3% (473.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti

Dopo la ‘pausa’ di Capodanno Stefano De Martino è tornato al timone dell’access prime time di Rai 1. La puntata di ieri di Affari Tuoi, tuttavia, si è fermata al 23,4% di share (4,6 milioni di spettatori), senza incalzare il dominio di Gerry Scotti. Chiudendo alle 21:52, su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha infatti coinvolto 5,2 milioni di spettatori con il 26,5% di share.

