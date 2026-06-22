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Ascolti Tv ieri (21 giugno): in più di 4 milioni per Belgio-Iran e Rai 1 vola coi Mondiali, Pino Insegno schiaccia ancora Bonolis

La partita tocca il 26,9% di share, la dizi turca Racconto Di Una Notte cresce al 16,2%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Si chiude un’altra settimana di ascolti tv nel segno dei Mondiali di calcio. Ieri domenica 21 giugno 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena la partita tra Belgio e Iran, mentre su Canale 5 è tornata la dizi turca Racconto di una notte. Riccardo Iacona è tornato con PresaDiretta Estate, mentre nell’access prime time Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno avuto campo ‘libero’ senza Stefano De Martino e Affari Tuoi. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Mondiali 2026 – Belgio-Iran e Racconto di una notte

Ieri domenica 21 giugno 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in scena la partita valevole per il girone G dei Mondiali 2026 – Belgio-Iran. Il pareggio tra i ‘diavoli rossi’ e il Team Melli ha radunato 4 milioni e 5mila spettatori, registrando il 26,9% di share. Su Canale 5, invece, è è tornata in onda la serie tv Racconto di una notte. I nuovi episodi della dizi turca hanno richiamato 1 milione e 846mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, ottenendo il 16,2% di share.

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Su Rai 2 la terza stagione della serie statunitense Elsbeth ha appassionato 504mila spettatori, raggiungendo il 3,5% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film My Spy – La città eterna con Dave Bautista, che ha conquistato 886mila spettatori, centrando il 6,4% di share.

Riccardo Iacona è tornato protagonista del prime time di Rai 3 al timone di PresaDiretta Estate. Le inchieste della terza puntata hanno interessato 707mila spettatori, arrivando al 4,9% di share. Su Rete 4, invece, Delitti ai Caraibi ha fatto segnare il 4,6% di share grazie a 491mila spettatori sintonizzati. Su La7 Churchill ha totalizzato un a.m. di 348mila spettatori, pari al 2,6% di share.

Su Tv8 il film Jumanji ha conquistato 240mila spettatori, pari all’1,8% di share. Su Nove, infine, La Corrida di Amadeus in replica ha collezionato 489mila spettatori, centrando il 4,6% di share.

  • Rai 1 | Mondiali 2026 – Belgio-Iran26,9% (4.005.000 spettatori)
  • Canale 5 | Racconto di una notte 16,2% (1.846.000 spettatori)
  • Rai 2 | Elsbeth 3,5% (504.000 spettatori)
  • Italia 1 | My Spy – La città eterna6,4% (886.000 spettatori)
  • Rai 3 | PresaDiretta Estate4,9% (707.000 spettatori)
  • Rete 4 | Delitti ai Caraibi3,6% (491.000 spettatori)
  • La7 | Churchill 2,6% (348.000 spettatori)
  • Tv8 | Jumanji 1,8% (240.000 spettatori)
  • Nove | La Corrida 4,6% (489.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti

Lasciato ancora ‘in panchina’ da Rai 1 per fare spazio alla diretta dei Mondiali, Stefano De Martino ha saltato il consueto appuntamento nell’access prime time (Affari Tuoi tornerà in onda martedì) e Gerry Scotti ne ha approfittato per ‘prendersi’ i dati Auditel. La puntata di ieri de La Ruota della Fortuna in onda su Canale 5 ha infatti toccato il 26,6% di share, richiamando 4 milioni e 56mila spettatori.

Ancora ottimo Pino Insegno che, alla guida di Reazione a Catena, è volato a quasi 3 milioni (2 milioni e 985mila) di spettatori su Rai 1, staccando nettamente Avanti un Altro! Story di Paolo Bonolis, fermo al 15% di share (1 milione e 704mila spettatori) su Canale 5.

Nel daytime del pomeriggio di Rai 1 Domenica In – Il Meglio Di con Mara Venier ha collezionato 1 milione e 264mila spettatori con il 13% di share ; a seguire il meglio di Da Noi… a Ruota Libera condotto da Francesca Fialdini è scelto da 1 milione e 233mila spettatori, pari al 14,7% di share.

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