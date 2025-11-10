Trova nel Magazine
Ascolti tv ieri (9 novembre): Fazio da record, sale Mara Venier ma Maria De Filippi è irraggiungibile

Màkari 4 chiude bene e vince in prima serata col 18,8% di share, La Notte nel Cuore 15,1%, De Martino si avvicina a Scotti: tutti i numeri e dati Auditel

Cala il sipario su Màkari 4 e su un’altra settimana di ascolti tv. Ieri domenica 9 novembre 2025, infatti, è andata in onda la quarta e ultima puntata della fiction di Rai 1, mentre su Canale 5 sono andati in onda i nuovi episodi della dizi turca di Canale 5 La Notte nel Cuore. Sigfrido Ranucci è tornato al timone di Report, così come Fabio Fazio alla guida di Che Tempo Che Fa e Mario Giorgano alla conduzione di Fuori dal Coro. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Màkari 4 e La Notte nel Cuore

Ieri domenica 9 novembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in scena il gran finale di Màkari 4. La quarta e ultima puntata della quarta stagione della fiction con Claudio Gioè ha radunato 2 milioni e 965mila spettatori, chiudendo il 18,8% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv La Notte nel Cuore. La dizi turca ha raccolto 2 milioni e 441mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, confermandosi al 15,1% di share.

Su Rai 2 S.W.A.T. ha appassionato 524mila spettatori, raggiungendo il 2,7% di share. Su Italia 1 è andato in scena il terzo appuntamento stagionale de Le Iene presentano: Inside. Lo spin-off dello show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha ottenuto il 7,6% di share, interessando 948mila spettatori.

Ancora benissimo Sigfrido Ranucci alla guida di Report. Le inchieste della terza puntata hanno infatti attirato 1 milione e 460mila spettatori, toccando l’8% di share. Mario Giordano ha condotto un nuovo appuntamento di Fuori dal Coro, facendo segnare il 4,9% di share nel prime time di Rete 4 con 602mila spettatori.

Su La7 Adaline – L’eterna giovinezza ha registrato l’1,9% di share grazie a 354mila spettatori. Spazio ai motori su Tv8, dove la differita della Formula 1 – Gran Premio del Brasile ha richiamato 805mila spettatori, pari al 4,5% di share. Su Nove, infine, sesto appuntamento stagionale per Fabio Fazio al timone di Che Tempo Che Fa. La puntata di ieri ha toccato il 10,1% di share con 1 milione e 823mila spettatori. La seconda parte del ‘Tavolo’ ha invece interessato 771mila spettatori, pari al 7,4% di share.

  • Rai 1 | Màkari 418,8% (2.965.000 spettatori)
  • Canale 5 | La Notte nel Cuore15,3% (2.441.000 spettatori)
  • Rai 2 | W.A.T. 2,7% (524.000 spettatori)
  • Italia 1 | Le Iene presentano: Inside7,6% (948.000 spettatori)
  • Rai 3 | Report8% (1.460.000 spettatori)
  • Rete 4 | Fuori dal Coro4,9% (602.000 spettatori)
  • La7 | Adaline – L’eterna giovinezza1,9% (354.000 spettatori)
  • Tv8 | F1 – Gran Premio del Brasile4,5% (805.000 spettatori)
  • Nove | Che Tempo Che Fa10,1% (1.823.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino-Scotti e Mara Venier vs Maria De Filippi

Nell’access prime time di ieri domenica 9 novembre 2025 Stefano De Martino si è avvicinato a Gerry Scotti, con la puntata di ieri di Affari Tuoi che ha collezionato 4 milioni e 899mila spettatori su Rai 1 (pari al 23,9% di share), mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha radunato 5 milioni e 147mila spettatori (pari al 25,1% di share).

Nel daytime del pomeriggio domenicale continua il dominio di Maria De Filippi. La puntata di ieri di Amici è volata nuovamente oltre i 3 milioni di spettatori (24,5% di share) superando Mara Venier, cresciuta al 18,1% di share (2 milioni e 259mila spettatori, 16,8% di share e 1,8 milioni nella seconda parte) alla guida di Domenica In, sceso al 13,7% di share (1 milione e 615mila spettatori) nella seconda parte. Benissimo ancora Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini, che ieri ha toccato ancora il 16,2% di share con 2 milioni e 132mila spettatori sintonizzati su Rai 1.

