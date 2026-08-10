Ascolti Tv ieri (9 agosto): Alberto Angela ancora battuto, Pino Insegno domina e Scotti da urlo Noos si ferma al 12,9% di share, vince la dizi turca Racconto Di Una Notte, La Ruota della Fortuna tocca il 29,1%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Cala il sipario su un’altra settimana di ascolti tv. Ieri domenica 9 agosto 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena la quarta puntata di Noos – L’avventura della conoscenza di Alberto Angela, mentre su Canale 5 è andata in onda la dizi turca Racconto di una notte. Altra sfida anche nell’access prime time, con Marco Liorni da una parte e Gerry Scotti dall’altra. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Noos – L’avventura della conoscenza e Racconto di una notte

Ieri domenica 9 agosto 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Noos – L’avventura della conoscenza. La quarta puntata della quarta edizione del programma di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela ha conquistato 1 milione e 293mila spettatori, registrando il 12,9% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Racconto di una notte. I nuovi episodi della dizi turca hanno radunato 1 milione e 601mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, facendo segnare il 16,3% di share.

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La terza stagione della serie tv statunitense Elsbeth di Parigi 2026 ha appassionato 495mila spettatori, raggiungendo il 4% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Battleship con Liam Neeson, che in replica ha interessato 665mila spettatori e ottenuto il 6,1% di share.

Domenico Iannacone è tornato protagonista del prime time di Rai 3 con Che ci faccio qui, che ieri in replica ha raggiunto 435mila spettatori, centrando il 3,8% di share. Su Rete 4 il film cult Il Padrino di Francis Ford Coppola con Marlon Brando e Al Pacino ha toccato il 6% di share con 541mila spettatori sintonizzati. Su La7 il film Febbre da cavallo con Gigi Proietti ed Enrico Montesano ha invece totalizzato un a.m. di 405mila spettatori, pari al 3,5% di share.

Su Tv8 le repliche di Italia’s Got Talent hanno intrattenuto 344mila spettatori, fermandosi al 3% di share. Su Nove, infine, lo spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo Anplagghed ha collezionato 407mila spettatori, pari al 3,8% di share.

Rai 1 | Noos – L’avventura della conoscenza – 12,9% (1.293.000 spettatori)

| Noos – L’avventura della conoscenza – (1.293.000 spettatori) Canale 5 | Racconto di una notte – 16,3% (1.601.000 spettatori)

| Racconto di una notte – (1.601.000 spettatori) Rai 2 | Elsbeth – 4% (495.000 spettatori)

| Elsbeth – (495.000 spettatori) Italia 1 | Battleship – 6,1% (665.000 spettatori)

| Battleship – (665.000 spettatori) Rai 3 | Che ci faccio qui – 3,8% (435.000 spettatori)

| Che ci faccio qui – (435.000 spettatori) Rete 4 | Il Padrino – 6% (541.000 spettatori)

| Il Padrino – (541.000 spettatori) La7 | Febbre da cavallo – 3,5% (405.000 spettatori)

| Febbre da cavallo – (405.000 spettatori) Tv8 | Italia’s Got Talent – 3% (344.000 spettatori)

| Italia’s Got Talent – (344.000 spettatori) Nove | Anplagghed – 3,8% (407.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni vs Gerry Scotti

Ultima sfida della settimana tra Marco Liorni e Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel. Ieri L’Eredità Summer ha richiamato 2 milioni e 143mila spettatori, arrivando al 16,7% di share su Rai 1. Su Canale 5, invece, la puntata di ieri de La Ruota della Fortuna ha toccato il 29,1% di share con un ascolto medio di 3 milioni e 742mila spettatori.

Nella fascia preserale bene Pino Insegno con la puntata di ieri di Reazione a catena, arrivata al 26,3% di share con 2 milioni e 747mila spettatori su Rai 1. Annientata la concorrenca di Canale 5, con le repliche di Sarabanda di Enrico Papi al 12% di share.

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