Ascolti tv ieri (8 marzo): Imma Tataranni affonda Gerry Scotti La fiction con Vanessa Scalera debutta e vince con il 24,1% di share, Chi vuol essere milionario cala al 13,1%. risale Maria De Filippi: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

La settimana degli ascolti tv si chiude con un attesissimo debutto. Ieri domenica 8 marzo 2026, infatti, su Rai 1 è iniziata la quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, mentre su Canale 5 Gerry Scotti ha condotto un nuovo appuntamento di Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Riccardo Iacona è tornato al timone di PresaDiretta, Veronica Gentili e Max Angioni alla conduzione de Le Iene Show e Fabio Fazio alla guida di Che Tempo Che Fa. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Imma Tataranni 5 e Chi vuol essere milionario – Il Torneo

Ieri domenica 8 marzo 2026 in prima serata su Rai 1 è tornata in onda la serie tv Imma Tataranni – Sostituto procuratore 5. La prima puntata della quinta stagione della fiction con Vanessa Scalera ha richiamato 3 milioni e 961mila spettatori, esordendo al 24,1% di share. Gerry Scotti è tornato protagonista del prime time di Canale 5 alla conduzione di Chi vuol essere milionario – Il Torneo. La vincita del nuovo campione Guido e il milione sfiorato da Nicolò hanno radunato 1 milione e 577mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, facendo segnare il 13,1% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I FINLEY, LA NOSTRA VIDEOINTERVISTA ESCLUSIVA





Su Rai 2 è andato in onda il film Divorzio a Las Vegas con Gianmpaolo Morello e Andrea Delogu, che ha conquistato 437mila spettatori, registrando il 2,4% di share. Su Italia1 Veronica Gentili e Max Angioni hanno invece condotto un nuovo appuntamento de Le Iene; la puntata di ieri dello show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha attirato 1 milione e 215mila spettatori, raggiungendo il 9,9% di share.

Riccardo Iacona è tornato alla guida di PresaDiretta su Rai 3 e le inchieste di ieri hanno interessato 732mila spettatori, ottenendo il 4,1% di share. Nuovo appuntamento anche per Fuori dal Coro condotto da Mario Giordano, che si è confermato al 5,2% di share grazie a 647mila spettatori sintonizzati su Rete 4.

Su La7 Il caso Epstein – Il racconto continua ha totalizzato un a.m. di 605mila spettatori, pari al 3,5% di share. Su Tv8 il film Operation Fortune ha invece intrattenuto 221mila spettatori, pari all’1,4% di share. Su Nove, infine, Fabio Fazio è tornato al timone di Che Tempo Che Fa e la puntata di ieri ha collezionato 1 milione e 349mila spettatori, pari al 7,8% di share. La seconda parte del ‘Tavolo’ ha invece raggiunto 685mila spettatori e il 6,9% di share.

Rai 1 | Imma Tataranni – Sostituto procuratore 5 – 24,1% (3.961.000 spettatori)

| Imma Tataranni – Sostituto procuratore 5 – (3.961.000 spettatori) Canale 5 | Chi vuol essere milionario – Il Torneo – 13,1% (1.577.000 spettatori)

| Chi vuol essere milionario – Il Torneo – (1.577.000 spettatori) Rai 2 | Divorzio a Las Vegas – 2,4% (437.000 spettatori)

| Divorzio a Las Vegas – (437.000 spettatori) Italia 1 | Le Iene – 9,9% (1.215.000 spettatori)

| Le Iene – (1.215.000 spettatori) Rai 3 | PresaDiretta – 4,1% (732.000 spettatori)

| PresaDiretta – (732.000 spettatori) Rete 4 | Fuori dal Coro – 5,2% (647.000 spettatori)

| Fuori dal Coro – (647.000 spettatori) La7 | Il caso Epstein – Il racconto continua – 3,5% (605.000 spettatori)

| Il caso Epstein – Il racconto continua – (605.000 spettatori) Tv8 | Operation Fortune – 1,4% (221.000 spettatori)

| Operation Fortune – (221.000 spettatori) Nove | Che Tempo Che Fa – 7,8% (1.349.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Scotti supera De Martino, il daytime con Mara Venier e Maria De Filippi

Continua il testa a testa nei dati Auditel dell’access prime time. La puntata di ieri di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino ha fatto registrare il 22,7% di share coinvolgendo 4 milioni e 319mila spettatori su Rai 1. Nonostante la batosta in prima serata Gerry Scotti si può consolare con La Ruota della Fortuna, arrivata al 23,1% di share con un ascolto medio di 4 milioni e 416mila spettatori su Canale 5.

Dopo il boom della scorsa settimana garantito dallo speciale Sanremo Mara Venier è tornata al timone di Domenica In, che ieri ha radunato 1 milione e 879mila spettatori (14,6% di share) nella prima parte, 1 milione e 948mila spettatori (16,9% di share). A seguire Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini è stato scelto da 1 milione e 880mila spettatori, pari al 16,3% di share su Rai 1. Risale alla grande Amici di Maria De Filippi, che ieri ha toccato il 23,3% di sfiorando i 3 milioni di spettatori per poi lasciare spazio a Silvia Toffanin e Verissimo che, con le confessioni di Ditonellapiaga, ha fatto segnare il 20,7% di share (2 milione e 235mila spettatori) nella prima parte e il 20,8% di share (2 milioni e 209mila spettatori) nella seconda parte dei ‘Giri di Valzer’.

Potrebbe interessarti anche