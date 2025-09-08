Ascolti tv ieri (7 settembre): De Martino affonda e Gerry Scotti chiude la settimana ‘perfetta’. Cade Imma Tataranni La fiction con Vanessa Scalera cala e viene battuta da La Notte nel Cuore, trionfo dell'ItalVolley anche nei dati Auditel, Giordano al debutto: tutti i numeri

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Si chiude la prima settimana di settembre (e di sfida a distanza tra Stefano de Martino e Gerry Scotti) negli ascolti tv. Ieri domenica 7 settembre 2025, infatti, Affari Tuoi si è nuovamente ‘scontrato’ con La Ruota della Fortuna nell’access prime time, mentre in prima serata su Rai 1 le repliche di Imma Tataranni se la sono vista con la dizi turca di Canale 5 La Notte nel Cuore. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Imma Tataranni 3 e La Notte nel Cuore

Ieri domenica 7 settembre 2025 in prima serata su Rai 1 sono riprese le repliche di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3. La seconda puntata della terza stagione – "Liberaci dal male" – dell’amata fiction Rai con Vanessa Scalera ha radunato 1 milione e 719mila spettatori sulla prima rete, facendo segnare l’11,8% di share. Su Canale 5, invece, è tornata la serie tv La Notte nel Cuore. La dizi turca ha raccolto 2 milioni spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, registrando il 14,3% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel prime time di Rai 2 è andato in onda in prima visione assoluta il giallo francese Il Lago della Vendetta, diretto da Didier Bivel, che ha conquistato 626mila spettatori, pari al 3,7% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Uncharted. La pellicola del 2022 di Ruben Fleischer con Tom Holland e Mark Wahlberg ha appassionati 789mila spettatori, pari al 5% di share.

Riccardo Iacona è tornato protagonista della prima serata di Rai 3 al timone della nuova edizione di PresaDiretta. La seconda puntata stagionale ha raggiunto il 5% di share con 819mila spettatori sintonizzati. Tempo di debutti su Rete 4, dove Mario Giordano ha fatto il suo esordio nel nuovo slot della domenica alla guida del primo appuntamento di Fuori dal Coro, che ha ottenuto il 4,5% di share con 551mila spettatori.

Su La7 il film Il federale ha totalizzato un a.m. di 223mila spettatori, pari all’1,4% di share, mentre su Tv8 la differita della Moto GP – Gran Premio di Catalogna 2025 ha interessato 506mila spettatori, pari al 2,9% di share. Continuano su le repliche de La Corrida Remix di Amadeus, che ieri hanno attirato 279mila spettatori, pari a uno share del 2,1%.

Rai 1 | Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3 – 11,8% (719.000 spettatori)

| Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3 – (719.000 spettatori) Canale 5 | La Notte nel Cuore – 14,2% (2.001.000 spettatori)

| La Notte nel Cuore – (2.001.000 spettatori) Rai 2 | Il Lago della Vendetta – 3,7% (626.000spettatori)

| Il Lago della Vendetta – (626.000spettatori) Italia 1 | Uncharted – 5% (789.000 spettatori)

| Uncharted – (789.000 spettatori) Rai 3 | PresaDiretta – 5% (819.000spettatori)

| PresaDiretta – (819.000spettatori) Rete 4 | Fuori dal Coro – 4,5% (551.000 spettatori)

| Fuori dal Coro – (551.000 spettatori) La7 | Il federale – 1,4% (223.000 spettatori)

| Il federale – (223.000 spettatori) Tv8 | Moto GP – Gran Premio di Catalogna – 2,9% (506.000 spettatori)

| Moto GP – Gran Premio di Catalogna – (506.000 spettatori) Nove | La Corrida – 2,1% (279.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino contro La Ruota della Fortuna

Ieri domenica 7 settembre 2025 si è chiusa anche la prima settimana di testa a testa tra Stefano De Martino e Gerry Scotti nell’access prime time degli ascolti tv. ‘Zio Gerry’ si è confermato al timone de La Ruota della Fortuna, che anche ieri (con il 21% di share e 3,7 milioni di spettatori) ha superato la concorrenza di Rai 1 e Affari Tuoi, al 18,2% di share con 3 milioni e 198mila spettatori.

Da segnalare anche il boom di ascolti nel daytime pomeridiano per lo storico trionfo delle Azzurre del volley, salite sul tetto del mondo con la vittoria nella finale dei Mondiali di Pallavolo Femminile – Italia-Turchia, seguita da 4 milioni e 123mila italiani, pari al 33% di share.

Potrebbe interessarti anche