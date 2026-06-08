Ascolti Tv ieri (7 giugno): boom del Nove per la finale di Cobolli al Roland Garros, Scotti dilaga senza De Martino, flop Italia su Rai 1
L’amichevole Grecia-Italia non va oltre i 3,7 milioni di spettatori, la dizi turca Racconto Di Una Notte al 14,9% di share su Canale 5: tutti i dati Auditel
Si chiude un’altra settimana di ascolti tv. Ieri domenica 7 giugno 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena la partita amichevole tra Grecia e Italia, mentre su Canale 5 è tornata la dizi turca Racconto di una notte. Riccardo Iacona ha iniziato la seconda parte della sua cavalcata stagionale al timone di PresaDiretta, mentre Mario Giordano è tornato alla guida di Fuori dal Coro. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Meglio tardi che mai e Racconto di una notte
Ieri domenica 7 giugno 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in scena la partita amichevole di calcio internazionale Grecia-Italia. La vittoria degli Azzurri a Creta grazie al gol di Pio Esposito ha radunato 3 milioni e 726mila spettatori, registrando il 22,7% di share, un risultato molto al di sotto di quelli che solitamente sono gli standard televisivi degli Azzurri. Su Canale 5, invece, è è tornata in onda la serie tv Racconto di una notte. I nuovi episodi della dizi turca hanno richiamato 1 milione e 848mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, toccando il 14,9% di share.
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Su Rai 2 la settima stagione di The Rookie ha raccolto 699mila spettatori, ottenendo il 4,2% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film di Aldo, Giovanni e Giacomo Il ricco, il povero e il maggiordomo, che ha appassionato 1 milione e 103mila spettatori, facendo segnare il 7,3% di share.
Con Sigfrido Ranucci e Report arrivati ai saluti, Riccardo Iacona ha preso in mano il prime time di Rai 3 al timone di PresaDiretta. Le inchieste della prima puntata hanno interessato 1 milione e 894mila spettatori, debuttando al 5,4% di share. Su Rete 4, invece, il film Guardia del Corpo con Whitney Houston e Kevin Costner ha raggiunto il 5,2% di share grazie a 722mila spettatori sintonizzati. Su La7 D-Day – I Nastri Ritrovati ha totalizzato un a.m. di 189mila spettatori, pari all’1,8% di share.
Su Tv8 il film del 2017 Jumanji – Benvenuti nella giungla con Dwayne ‘The Rock’ Johnson ha conquistato 389mila spettatori, pari al 2,4% di share. Su Nove, infine, La Corrida di Amadeus in replica ha collezionato 534mila spettatori, facendo segnare il dato recrdo del 5,1% di share grazie al traino della finale del Roland Garros.
- Rai 1 | Grecia-Italia – 22,7% (3.726.000 spettatori)
- Canale 5 | Racconto di una notte – 14,9% (1.848.000 spettatori)
- Rai 2 | The Rookie – 4,2% (699.000 spettatori)
- Italia 1 | Il ricco, il povero e il maggiordomo – 7,3% (1.103.000 spettatori)
- Rai 3 | PresaDiretta – 5,4% (894.000 spettatori)
- Rete 4 | Guardia del Corpo – 5,2% (722.000 spettatori)
- La7 | D-Day – I Nastri Ritrovati – 1,8% (189.000 spettatori)
- Tv8 | Jumanji – 2,4% (389.000 spettatori)
- Nove | La Corrida – 5,1% (534.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti
Gerry Scotti ha approfittato dell’assenza della concorrenza di Affari Tuoi e Stefano De Martino (che hanno lasciato spazio alla diretta della partita della Nazionale) per fare incetta di ascolti nella lunga battaglia dei dati Auditel dell’access prime time. Ieri La Ruota della Fortuna ha infatti toccato addirittura il 26,5% di share, raggiungendo 4 milioni e 488mila spettatori su Canale 5.
Vero e proprio boom per Nove nel pomeriggio, con la diretta in chiaro della finale del Roland Garros – Cobolli-Zverev vista da 2 milioni e 605mila spettatori, pari al 22% di share.
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