Ascolti Tv ieri (6 settembre): il ritorno di De Martino rallenta Gerry Scotti, lo sport azzurro al top con Kimi Antonelli
La dizi turca Racconto Di Una Notte vince la prima serata col 15,5% di share, il film con Raoul Bova su Rai 1 si ferma al 12,9%: tutti i dati Auditel
Cala il sipario su un’altra settimana di ascolti tv fatta di novità e grandi ritorni. Ieri domenica 6 settembre 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film Sei mai stata sulla Luna? con Raoul Bova, su Canale 5 la dizi turca Racconto di una notte. Stefano De Martino ha invece fatto ritorno nell’access prime time, (ri)lanciando la sfida al dominio di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Sei mai stata sulla Luna? e Racconto di una notte
Ieri domenica 6 settembre 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Sei mai stata sulla Luna?. Il film del 2014 con Raoul Bova, Liz Solari e Neri Marcorè ha conquistato 1 milione e 523mila spettatori, registrando il 12,9% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Racconto di una notte. I nuovi episodi della dizi turca hanno richiamato 1 milione e 670mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, arrivando al 15,5% di share.
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RAI, BALLANDO 2026: CHE FINE HAN FATTO LE STELLE?
Spazio allo sport su Rai 2, dove è andata in scena la partita dei Mondiali di basket femminile 2026 – Italia-USA. L’impresa sfiorata dalle Azzurre ha chiamato a raccolta 502mila spettatori, raggiungendo il 3,6% di share. Su Italia 1 il film di Aldo, Giovanni e Giacomo Odio l’estate ha invece appassionato 941mila spettatori, totalizzando il 7,5% di share.
Domenico Iannacone è tornato protagonista del prime time di Rai 3 con Che ci faccio qui, che ieri in replica ha collezionato 520mila spettatori e centrato il 3,9% di share. Su Rete 4 è invece andata in onda la seconda puntata di Giganti – I protagonisti della storia, il nuovo programma condotto da Toni Capuozzo, che ieri ha fatto segnare il 4,6% di share grazie a 495mila spettatori sintonizzati. Su La7 il film Getaway con Steve McQueen ha totalizzato un a.m. di 311mila spettatori, pari al 2,5% di share.
Su Tv8 le repliche di Italia’s Got Talent hanno intrattenuto 270mila spettatori, chiudendo al 2,6% di share. Su Nove, infine, La Corrida Remix di Amadeus ha coinvolto 153mila spettatori, pari all’1,8% di share.
- Rai 1 | Sei mai stata sulla Luna? – 12,9% (1.523.000 spettatori)
- Canale 5 | Racconto di una notte – 15,5% (1.670.000 spettatori)
- Rai 2 | Mondiali di basket femminile 2026 – Italia-USA – 3,6% (502.000 spettatori)
- Italia 1 | Odio l’estate – 7,5% (941.000 spettatori)
- Rai 3 | Che ci faccio qui – 3,9% (520.000 spettatori)
- Rete 4 | Giganti – 4,6% (495.000 spettatori)
- La7 | Getaway – 2,5% (311.000 spettatori)
- Tv8 | Italia’s Got Talent – 2,6% (270.000 spettatori)
- Nove | La Corrida Remix – 1,8% (153.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: il ritorno di Stefano De Martino contro Gerry Scotti e il GP di Monza
Terminata la pausa estiva, Stefano De Martino è tornato protagonista dell’access prime time di Rai 1, pronto a lanciare la sfida all’eterno ‘rivale’ Gerry Scotti. La prima puntata della nuova edizione di Affari Tuoi ha raccolto 3 milioni e 320mila spettatori, debuttando al 22,4% di share. La Ruota della Fortuna ha invece fatto registrare un ascolto medio di 3 milioni e 721mila spettatori, ottenendo il 25,3% di share su Canale 5.
Vola la finale degli Europei di pallavolo femminile – Italia-Turchia, addiritttura al 29,5% di share nella fascia presetale con più di 3 milioni e mezzo di spettatori su Rai 1. Staccato (per l’ultima volta, da stasera torna in onda Caduta Libera) The Wall di Max Giusti, ieri al 14,3% di share e 1 milione e 807mila spettatori su Canale 5.
Vola anche Sky grazie alla Formula 1 e al Gran Premio d’Italia 2026, dove la diretta in chiaro dello storico trionfo azzurro di Andrea Kimi Antonelli a Monza ha tenuto incollati davanti a Tv8 2 milioni e 599mila spettatori, pari al 24% di share.
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