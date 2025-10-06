Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Ascolti tv ieri (5 ottobre): De Martino rinasce e aggancia Gerry Scotti, bene Fazio, colpaccio Veronica Gentili

La serie Rai Balene vince ancora confermandosi al 18,5% di share, La Notte nel Cuore cala, Affari Tuoi a un passo da La Ruota: tutti i numeri e dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Si chiude la settimana degli ascolti tv e si apre una nuova stagione per Fabio Fazio. Ieri domenica 5 ottobre 2025, infatti, il conduttore savonese è tornato al timone di Che Tempo Che Fa inaugurando la nuova edizione. Su Italia 1, invece, spazio alla fiction Balene – Amiche per sempre, mentre su Canale 5 è tornata in onda la dizi turca La Notte nel Cuore. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Balene, La Notte nel Cuore e Che Tempo Che Fa

Ieri domenica 5 ottobre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornata in onda la serie Balene – Amiche per sempre. La terza puntata del dramedy con Veronica Pivetti e Carla Signoris ha raccolto 2 milioni e 866mila spettatori, registrando il 18,5% di share sulla prima rete. Su Canale 5, invece, è tornata la serie tv La Notte nel Cuore. La dizi turca ha fatto segnare il 15,9% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 NCIS – Unità anticrimine ha appassionato 518mila spettatori, pari al 2,7% di share (a seguire NCIS Origins ha collezionato 518mila spettatori, pari al 3% di share). Quarto appuntamento stagionale per Le Iene, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni su Italia 1. Lo storico show ideato da Davide Parenti ha raggiunto il 10% di share, richiamando 1 milione e 190mila spettatori.

Riccardo Iacona ha condotto una nuova puntata di PresaDiretta, che ieri su Rai 3 ha ottenuto il 3,9% di share con 747mila spettatori sintonizzati. Su Rete 4 Mario Giordano è invece tornato alla guida di Fuori dal Coro fermandosi al 5,5% di share nel prime time con 700mila spettatori.

Su La7 Il cliente ha totalizzato un a.m. di 369mila spettatori, pari al 2,2% di share, mentre su Tv8 I delitti del Barlume ha attirato 276mila spettatori, pari all’1,7% di share. Su Nove, infine, Fabio Fazio è tornato al timone di Che Tempo Che Fa. La nuova edizione del programma ha debuttato all’8,4% di share (1 milione e 557 mila spettatori). La seconda parte del ‘Tavolo’ (che ha visto il debutto di Mara Venier) ha invece interessato 785mila spettatori, pari al 6,9% di share.

  • Rai 1 | Balene18,5% (2.830.000 spettatori)
  • Canale 5 | La Notte nel Cuore15,9%
  • Rai 2 | NCIS – Unità Anticrimine 2,7%% (518.000spettatori)
  • Italia 1 | Le Iene10% (1.190.000 spettatori)
  • Rai 3 | PresaDiretta3,9% (747.000spettatori)
  • Rete 4 | Fuori dal Coro5,5% (700.000 spettatori)
  • La7 | Il cliente2,2% (369.000 spettatori)
  • Tv8 | I delitti del BarLume1,7% (276.000 spettatori)
  • Nove | Che Tempo Che Fa8,4% (1.557.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino raggiunge Gerry Scotti

Il ‘colpo’ del weekend degli ascolti tv lo mette a segno Stefano De Martino, che ieri ha accorciato ulteriormente le distanze su Gerry Scotti sfiorando anche l’aggancio. La puntata di ieri di Affari Tuoi, infatti, ha radunato 4 milioni e 715mila spettatori, pari al 24,5% di share su Rai 1, mentre La Ruota della Fortuna ha salvato il primato nell’access prime time grazie a 4 milioni e 765mila spettatori su Canale 5, pari al 24,7% di share.

Potrebbe interessarti anche

Ascolti 28 settembre 2025

Ascolti tv ieri (28 settembre): il ritorno di Amici di Maria De Filippi affossa Mara Venier, boom per l’Italvolley

La serie Rai Balene vince col 18,5% di share, ma la dizi turca La Notte nel Cuore si...
Ascolti 21 settembre 2025

Ascolti tv ieri (21 settembre): Mara Venier non decolla all’esordio, crisi Diaco, De Martino a caccia di Scotti

La nuova serie Rai Balene vince col 19,4% di share, bene La Notte nel Cuore, Domenic...
Ascolti 14 settembre 2025

Ascolti tv ieri (14 settembre): Silvia Toffanin parte col botto, Diaco stecca di sera e De Martino non si rialza

Testa a testa tra La Notte del Cuore e Imma Tataranni, Verissimo debutta al 22,8-20,...
Ascolti 7 settembre 2025

Ascolti tv ieri (7 settembre): De Martino affonda e Gerry Scotti chiude la settimana ‘perfetta’. Cade Imma Tataranni

La fiction con Vanessa Scalera cala e viene battuta da La Notte nel Cuore, trionfo d...
Ascolti 2 ottobre 2025

Ascolti tv ieri (2 ottobre): Cristina Capotondi tiene su Rai 1, Gerry Scotti da record e De Martino fallisce l’aggancio

La Ricetta della Felicità al 18,3% di share, La Notte del Cuore al 16,3%, Formigli s...
Ascolti 2 settembre 2025

Ascolti tv ieri (2 settembre), tonfo clamoroso per De Martino: Affari Tuoi cade contro Gerry Scotti

La Ragazza della Palude al 15% di share contro il 15,4% de La Notte del Cuore, Bianc...
Ascolti 9 settembre 2025

Ascolti tv ieri (9 settembre): infinito Montalbano, Scotti allunga su De Martino

Il commissario vince la prima serata con più di 2 milioni e mezzo di spettatori, cre...
Ascolti 24 agosto 2025

Ascolti tv ieri (24 agosto): Imma Tataranni cade, Amadeus rinato e Scotti vola ancora

La Notte nel Cuore vince in prima serata col 16,4% di share, La Corrida in replica c...
Ascolti 31 agosto 2025

Ascolti tv ieri (31 agosto): controsorpasso Imma Tataranni, Iacona parte bene, Papi chiude

La fiction con Vanessa Scalera (in replica) batte di misura La Notte nel Cuore, Pres...

HeyLight

Vacanze per tutti

Nuove soluzioni di pagamento semplici e immediati

LEGGI

Personaggi

Nicla Ozenda

Nicla Ozenda
Veronica Gentili

Veronica Gentili
Simona Ventura

Simona Ventura
Massimo Lovati

Massimo Lovati

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963