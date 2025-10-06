Ascolti tv ieri (5 ottobre): De Martino rinasce e aggancia Gerry Scotti, bene Fazio, colpaccio Veronica Gentili
La serie Rai Balene vince ancora confermandosi al 18,5% di share, La Notte nel Cuore cala, Affari Tuoi a un passo da La Ruota: tutti i numeri e dati Auditel
Si chiude la settimana degli ascolti tv e si apre una nuova stagione per Fabio Fazio. Ieri domenica 5 ottobre 2025, infatti, il conduttore savonese è tornato al timone di Che Tempo Che Fa inaugurando la nuova edizione. Su Italia 1, invece, spazio alla fiction Balene – Amiche per sempre, mentre su Canale 5 è tornata in onda la dizi turca La Notte nel Cuore. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Balene, La Notte nel Cuore e Che Tempo Che Fa
Ieri domenica 5 ottobre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornata in onda la serie Balene – Amiche per sempre. La terza puntata del dramedy con Veronica Pivetti e Carla Signoris ha raccolto 2 milioni e 866mila spettatori, registrando il 18,5% di share sulla prima rete. Su Canale 5, invece, è tornata la serie tv La Notte nel Cuore. La dizi turca ha fatto segnare il 15,9% di share.
Su Rai 2 NCIS – Unità anticrimine ha appassionato 518mila spettatori, pari al 2,7% di share (a seguire NCIS Origins ha collezionato 518mila spettatori, pari al 3% di share). Quarto appuntamento stagionale per Le Iene, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni su Italia 1. Lo storico show ideato da Davide Parenti ha raggiunto il 10% di share, richiamando 1 milione e 190mila spettatori.
Riccardo Iacona ha condotto una nuova puntata di PresaDiretta, che ieri su Rai 3 ha ottenuto il 3,9% di share con 747mila spettatori sintonizzati. Su Rete 4 Mario Giordano è invece tornato alla guida di Fuori dal Coro fermandosi al 5,5% di share nel prime time con 700mila spettatori.
Su La7 Il cliente ha totalizzato un a.m. di 369mila spettatori, pari al 2,2% di share, mentre su Tv8 I delitti del Barlume ha attirato 276mila spettatori, pari all’1,7% di share. Su Nove, infine, Fabio Fazio è tornato al timone di Che Tempo Che Fa. La nuova edizione del programma ha debuttato all’8,4% di share (1 milione e 557 mila spettatori). La seconda parte del ‘Tavolo’ (che ha visto il debutto di Mara Venier) ha invece interessato 785mila spettatori, pari al 6,9% di share.
- Rai 1 | Balene – 18,5% (2.830.000 spettatori)
- Canale 5 | La Notte nel Cuore – 15,9%
- Rai 2 | NCIS – Unità Anticrimine – 2,7%% (518.000spettatori)
- Italia 1 | Le Iene – 10% (1.190.000 spettatori)
- Rai 3 | PresaDiretta – 3,9% (747.000spettatori)
- Rete 4 | Fuori dal Coro – 5,5% (700.000 spettatori)
- La7 | Il cliente – 2,2% (369.000 spettatori)
- Tv8 | I delitti del BarLume – 1,7% (276.000 spettatori)
- Nove | Che Tempo Che Fa – 8,4% (1.557.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino raggiunge Gerry Scotti
Il ‘colpo’ del weekend degli ascolti tv lo mette a segno Stefano De Martino, che ieri ha accorciato ulteriormente le distanze su Gerry Scotti sfiorando anche l’aggancio. La puntata di ieri di Affari Tuoi, infatti, ha radunato 4 milioni e 715mila spettatori, pari al 24,5% di share su Rai 1, mentre La Ruota della Fortuna ha salvato il primato nell’access prime time grazie a 4 milioni e 765mila spettatori su Canale 5, pari al 24,7% di share.
