Ascolti Tv ieri (5 luglio): record Mondiali col boom di Brasile-Norvegia, Scotti asfalta De Martino in replica La partita tocca addirittura il 42% di share, la dizi turca Racconto Di Una Notte cala al 12,4%, La Ruota schianta Affari Tuoi: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Cala il sipario su un’altra settimana di di ascolti tv nel segno dei Mondiali di calcio. Ieri domenica 5 luglio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena la partita degli ottavi di finale tra Brasile e Norvegia, mentre su Canale 5 è tornata la dizi turca Racconto di una notte. Riccardo Iacona è tornato al timone di PresaDiretta, mentre nell’access prime time si è rinnovata l’eterna sfida tra Stefano De Martino e Affari Tuoi contro Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Mondiali 2026 – Sudafrica-Canada e Racconto di una notte

Ieri domenica 5 luglio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in scena la partita valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 – Brasile-Norvegia. La vittoria di Haaland e compagni contro la seleçao di Carlo Ancelotti ha radunato 5 milioni e 737mila spettatori, registrando il 42% di share. Si tratta ampiamente del match più visto di questa edizione della Coppa del Mondo. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Racconto di una notte. I nuovi episodi della dizi turca hanno richiamato 1 milione e 580mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, ottenendo il 12,4% di share.

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Su Rai 2 la terza stagione della serie statunitense Elsbeth ha conquistato 456mila spettatori, facendo segnare il 3,3% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film La rivolta delle ex con Matthew McConaughey e Jennifer Garner, che ha appassionato 692mila spettatori, centrando il 4,7% di share.

Riccardo Iacona è tornato protagonista del prime time di Rai 3 alla guida di PresaDiretta Estate. Le inchieste della quinta puntata stagionale hanno interessato 790mila spettatori, raggiungendo il 5,3% di share. Su Rete 4, invece, Delitti ai Caraibi ha toccato 2,7% di share grazie a 392mila spettatori sintonizzati. Su La7 House of Trump ha totalizzato un a.m. di 401mila spettatori, pari al 2,6% di share.

Su Tv8 Italia’s Got Talent ha collezionato 373mila spettatori, pari al 2,5% di share. Su Nove, infine, il primo storico spettacolo teatrale di Aldo, Giovanni e Giacomo – I corti ha intrattenuto 351mila spettatori, pari al 2,3% di share.

Rai 1 | Mondiali 2026 – Brasile-Norvegia – 42% (5.737.000 spettatori)

| Mondiali 2026 – Brasile-Norvegia – (5.737.000 spettatori) Canale 5 | Racconto di una notte – 12,4% (1.580.000 spettatori)

| Racconto di una notte – (1.580.000 spettatori) Rai 2 | Elsbeth – 3,3% (456.000 spettatori)

| Elsbeth – (456.000 spettatori) Italia 1 | La rivolta delle ex – 4,7% (692.000 spettatori)

| La rivolta delle ex – (692.000 spettatori) Rai 3 | PresaDiretta Estate – 5,3% (790.000 spettatori)

| PresaDiretta Estate – (790.000 spettatori) Rete 4 | Delitti ai Caraibi – 2,7% (392.000 spettatori)

| Delitti ai Caraibi – (392.000 spettatori) La7 | House of Trump – 2,6% (401.000 spettatori)

| House of Trump – (401.000 spettatori) Tv8 | Italia’s Got Talent – 2,5% (373.000 spettatori)

| Italia’s Got Talent – (373.000 spettatori) Nove | Aldo, Giovanni e Giacomo – I corti – 2,3% (351.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti

Nell’access prime time è andato in scena l’ennesimo atto della lunga sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. La puntata di ieri di Affari Tuoi (in replica, con tanto di polemica) ha raggiunto 3 milioni e 50mila spettatori, toccando il 20,5% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna è invece arrivata 24,8% di share, con un ascolto medio di 3 milioni e 717mila spettatori.

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