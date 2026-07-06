Ascolti Tv ieri (5 luglio): record Mondiali col boom di Brasile-Norvegia, Scotti asfalta De Martino in replica
La partita tocca addirittura il 42% di share, la dizi turca Racconto Di Una Notte cala al 12,4%, La Ruota schianta Affari Tuoi: tutti i dati Auditel
Cala il sipario su un’altra settimana di di ascolti tv nel segno dei Mondiali di calcio. Ieri domenica 5 luglio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena la partita degli ottavi di finale tra Brasile e Norvegia, mentre su Canale 5 è tornata la dizi turca Racconto di una notte. Riccardo Iacona è tornato al timone di PresaDiretta, mentre nell’access prime time si è rinnovata l’eterna sfida tra Stefano De Martino e Affari Tuoi contro Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Mondiali 2026 – Sudafrica-Canada e Racconto di una notte
Ieri domenica 5 luglio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in scena la partita valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 – Brasile-Norvegia. La vittoria di Haaland e compagni contro la seleçao di Carlo Ancelotti ha radunato 5 milioni e 737mila spettatori, registrando il 42% di share. Si tratta ampiamente del match più visto di questa edizione della Coppa del Mondo. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Racconto di una notte. I nuovi episodi della dizi turca hanno richiamato 1 milione e 580mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, ottenendo il 12,4% di share.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Rai 2 la terza stagione della serie statunitense Elsbeth ha conquistato 456mila spettatori, facendo segnare il 3,3% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film La rivolta delle ex con Matthew McConaughey e Jennifer Garner, che ha appassionato 692mila spettatori, centrando il 4,7% di share.
Riccardo Iacona è tornato protagonista del prime time di Rai 3 alla guida di PresaDiretta Estate. Le inchieste della quinta puntata stagionale hanno interessato 790mila spettatori, raggiungendo il 5,3% di share. Su Rete 4, invece, Delitti ai Caraibi ha toccato 2,7% di share grazie a 392mila spettatori sintonizzati. Su La7 House of Trump ha totalizzato un a.m. di 401mila spettatori, pari al 2,6% di share.
Su Tv8 Italia’s Got Talent ha collezionato 373mila spettatori, pari al 2,5% di share. Su Nove, infine, il primo storico spettacolo teatrale di Aldo, Giovanni e Giacomo – I corti ha intrattenuto 351mila spettatori, pari al 2,3% di share.
- Rai 1 | Mondiali 2026 – Brasile-Norvegia – 42% (5.737.000 spettatori)
- Canale 5 | Racconto di una notte – 12,4% (1.580.000 spettatori)
- Rai 2 | Elsbeth – 3,3% (456.000 spettatori)
- Italia 1 | La rivolta delle ex – 4,7% (692.000 spettatori)
- Rai 3 | PresaDiretta Estate – 5,3% (790.000 spettatori)
- Rete 4 | Delitti ai Caraibi – 2,7% (392.000 spettatori)
- La7 | House of Trump – 2,6% (401.000 spettatori)
- Tv8 | Italia’s Got Talent – 2,5% (373.000 spettatori)
- Nove | Aldo, Giovanni e Giacomo – I corti – 2,3% (351.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti
Nell’access prime time è andato in scena l’ennesimo atto della lunga sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. La puntata di ieri di Affari Tuoi (in replica, con tanto di polemica) ha raggiunto 3 milioni e 50mila spettatori, toccando il 20,5% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna è invece arrivata 24,8% di share, con un ascolto medio di 3 milioni e 717mila spettatori.
Potrebbe interessarti anche
Ascolti Tv ieri (28 giugno): i Mondiali vincono senza sforzo, Gerry Scotti dilaga ancora senza De Martino
La partita tocca il 25,6% di share, la dizi turca Racconto Di Una Notte sale al 16,5...
Ascolti Tv ieri (21 giugno): Rai 1 vola con Belgio-Iran e i Mondiali, boom di Pino Insegno. E Gerry Scotti esagera senza Affari Tuoi
La partita tocca il 26,9% di share, la dizi turca Racconto Di Una Notte cresce al 16...
Ascolti Tv ieri (14 giugno): Rai 1 vola coi Mondiali, Gerry Scotti schiaccia De Martino
La partita Olanda-Giappone tocca il 28% di share, la dizi turca Racconto Di Una Nott...
Ascolti Tv ieri (7 giugno): boom del Nove per la finale di Cobolli al Roland Garros, Scotti dilaga senza De Martino, flop Italia su Rai 1
L’amichevole Grecia-Italia non va oltre i 3,7 milioni di spettatori, la dizi turca R...
Ascolti Tv ieri (31 maggio): Ranucci chiude col botto (grazie a Fazio). De Martino da paura, Gerry Scotti è travolto
Meglio Tardi Che Mai su Rai 1 al 14,2% di share, la dizi turca Racconto Di Una Notte...
Ascolti Tv ieri (23 giugno): dominio Mondiali con Inghilterra-Ghana, boom Iannacone
La partita tocca il 29% di share, Gigi e Vanessa Insieme in replica su Canale 5 al 1...
Ascolti Tv ieri (3 giugno): la nuova Italia fa flop su Rai 1, Pino Insegno parte forte, Gerry Scotti sfonda senza De Martino
L’amichevole dell’Italia non va oltre i 4 milioni di spettatori, Ticket to Paradise ...
Ascolti Tv ieri (25 giugno): i Mondiali ancora al top con Ecuador-Germania, flop Canale 5, De Martino si arrende a Scotti
La partita vince con il 28,7% di share su Rai 1, Montmartre chiude in calo all’8,1%,...