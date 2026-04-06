Ascolti TV ieri (5 aprile): Le donne della Bibbia batte Vanessa Scalera, De Martino fa il botto a Pasqua Tra fiction, spiritualità e tradizione popolare: la domenica sera si divide ma premia Canale5, con Rai1 e Rai3 in rincorsa.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La prima serata di domenica 5 aprile 2026 si è sviluppata lungo strade molto diverse tra loro, offrendo al pubblico un ventaglio di proposte che hanno spaziato dalla grande tradizione teatrale alla narrazione biblica, passando per serie consolidate, cinema e programmi noti. I dati raccontano una sfida meno schiacciante rispetto ad altri appuntamenti settimanali, ma comunque significativa nella definizione degli equilibri tra le reti generaliste. In un contesto competitivo ma non esasperato, la serata ha premiato la proposta di Canale 5, mentre Rai 1 e Rai 3 hanno cercato di intercettare segmenti differenti di pubblico.

Gli ascolti di domenica 5 aprile: Le Donne della Bibbia e Filumena Marturano

Su Canale 5 Le Donne della Bibbia conquista 2.281.000 spettatori con uno share del 17.1%, risultando il programma più visto della serata. Un dato che certifica la buona capacità della rete di intercettare un pubblico ampio con una proposta di racconto solenne e popolare al tempo stesso. La percentuale raggiunta permette a Canale 5 di guidare la serata con un margine evidente. Su Rai 1 Filumena Marturano interessa 1.972.000 spettatori pari al 13.8% di share. Un risultato che, pur garantendo una platea significativa, colloca la rete al secondo posto, con un distacco di oltre tre punti percentuali dalla vetta.

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Le altre reti di domenica sera

Tra i risultati più interessanti della serata spicca quello di Rai 3, dove Il Borgo dei Borghi segna 1.221.000 spettatori pari al 7.7%, affermandosi come una delle alternative più solide nel panorama della domenica sera. Su Rai 2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 709.000 spettatori con il 4.3%, mantenendo una base stabile ma senza particolari exploit. Italia1 propone il film Anche Meno, che incolla davanti al video 765.000 spettatori con il 5.5%, posizionandosi leggermente sopra la seconda rete Rai.

Rete 4 con Codice d’onore totalizza 747.000 spettatori pari al 5.3%, mentre su La7 il film Le regole della casa del sidro raggiunge 375.000 spettatori e il 2.4%. Su Tv8 Foodish ottiene 321.000 spettatori con il 2.2%, e sul Nove Che Tempo Che Fa – Best Of raduna 398.000 spettatori con il 3.6%.

Ascolti prima serata – riepilogo

Canale 5 Le Donne della Bibbia 2.281.000 spettatori 17.1%

Rai 1 Filumena Marturano 1.972.000 spettatori 13.8%

Rai 3 Il Borgo dei Borghi 1.221.000 spettatori 7.7%

Italia 1 Anche Meno 765.000 spettatori 5.5%

Rete 4 Codice d’onore 747.000 spettatori 5.3%

Rai 2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 709.000 spettatori 4.3%

Nove Che Tempo Che Fa – Best Of 398.000 spettatori 3.6%

La7 Le regole della casa del sidro 375.000 spettatori 2.4%

Tv8 Foodish 321.000 spettatori 2.2%

Access prime time: sfida sul filo dei decimali

Prima della prima serata, l’access prime time ha registrato un confronto particolarmente serrato. Su Rai 1 Affari Tuoi arriva a 4.248.000 spettatori con il 25.6% dalle 20:45 alle 21:42, imponendosi come programma più visto della fascia. Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna nella versione di 9 minuti con 3.156.000 spettatori e il 19.7%, La Ruota della Fortuna raccoglie 4.020.000 spettatori pari al 24.2% dalle 20:48 alle 21:51. Il distacco tra le due ammiraglie resta contenuto, segno che la vera partita della domenica si gioca spesso già nell’access.

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