Ascolti Tv ieri (4 ottobre): Benigni non sbaglia con San Francesco, Silvia Toffanin fa il pieno con Garlasco, sale Mara Venier In prima serata Francesco, il Santo di tutti condotto da Giorgia Cardinaletti al 14,3% di share, Racconto di una Notte al 14,6%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Cala il sipario su un’altra settimana di ascolti tv. Ieri domenica 4 ottobre 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena una speciale prima serata dedicata a San Francesco d’Assisi con Roberto Benigni e Giorgia Cardinaletti, mentre su Canale 5 è andata in onda la dizi turca Racconto di una notte. Riccardo Iacona ha ripreso le redini di PresaDiretta, Mario Giordano quelle di Fuori dal Coro. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra San Francesco, il Santo di tutti e Racconto di una notte

Ieri domenica 4 ottobre 2026 la prima serata su Rai 1 è stata dedicata interamente a San Francesco d’Assisi, in occasione degli 800 anni dalla morte del patrono d’Italia. Prima Roberto Benigni si è preso la scena con lo speciale Francesco – Il cantico, che ha registrato il 20,2% di share (con 3 milioni e 723mila spettatori), poi Giorgia Cardinaletti ha condotto Francesco, il Santo di tutti. La serata-evento in diretta da Perugia ha collezionato 1 milioni e 769mila spettatori, pari al 14,3% di share. Su Canale 5, invece, andato in onda lo speciale di Verissimo – L’intervista condotto da Silvia Toffanin, con l’intervista integrale ai genitori di Chiara Poggi. La replica del daytime ha così segnato il 17% di share, con 2 milioni e 877mila spettatori sintonizzati. Spazio poi alla serie tv Racconto di una notte; i nuovi episodi della dizi turca hanno appassionato 1 milione e 404mila spettatori, raggiungendo il 14,6% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Su Rai 2 è iniziata l’ottava stagione della serie tv statunitense The Rookie. I primi episodi hanno radunato 723mila spettatori, debuttando al 4,5% di share. Su Italia 1 Le Iene presentano: Inside ha invece raccolto 1 milione e 201mila spettatori, salendo al 10,8% di share.

Riccardo Iacona è tornato alla guida di PresaDiretta e del prime time di Rai 3. Il terzo appuntamento stagionale ha richiamato 978mila spettatori, toccando il 5,9% di share. Dopo l’esordio della scorsa settimana, Mario Giordano è tornato alla conduzione di Fuori dal Coro. La seconda puntata della nuova edizione ha coinvolto 565mila spettatori, facendo segnare al 5,2% di share. Su La7 Il processo di Norimberga ha invece totalizzato un a.m. di 282mila spettatori, pari al 2,7% di share.

Spazio al calcio su Tv8, dove è andata in scena la diretta della partita di Nations League – Portogallo-Norvegia, che ha interessato 960mila spettatori e centrato il 5,5% di share. Su Nove, infine, Comedy Match condotto da Katia Follesa ha intrattenuto 391mila spettatori, pari al 2,7% di share.

Rai 1 | Francesco, il Santo di tutti – 14,3% (1.769.000 spettatori)

| Francesco, il Santo di tutti – (1.769.000 spettatori) Canale 5 | Racconto di una notte – 14,6% (1.404.000 spettatori)

| Racconto di una notte – (1.404.000 spettatori) Rai 2 | The Rookie – 4,5% (723.000 spettatori)

| The Rookie – (723.000 spettatori) Italia 1 | Le Iene presentano: Inside – 10,8% (1.201.000 spettatori)

| Le Iene presentano: Inside – (1.201.000 spettatori) Rai 3 | PresaDiretta – 5,9% (978.000 spettatori)

| PresaDiretta – (978.000 spettatori) Rete 4 | Fuori dal Coro – 5,2% (565.000 spettatori)

| Fuori dal Coro – (565.000 spettatori) La7 | Il processo di Norimberga – 2,7% (282.000 spettatori)

| Il processo di Norimberga – (282.000 spettatori) Tv8 | Nations League – Portogallo-Norvegia – 5,5% (960.000 spettatori)

| Nations League – Portogallo-Norvegia – (960.000 spettatori) Nove | Comedy Match – 2,7% (391.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti, Domenica In di Mara Venier

Stefano De Martino si è preso una ‘pausa’ (anche stasera Affari Tuoi non andrà in onda) ed è stato costretto a fare spazio a Roberto Benigni nell’access prime time. Gerry Scotti ha potuto così dilagare nei dati Auditel; la puntata di ieri de La Ruota della Fortuna ha raggiunto un ascolto medio di 4 milioni e 753mila spettatori, arrivando al 25,7% di share su Canale 5.

Bene, come sempre, anche Pino Insegno, con la puntata di ieri di Reazione a Catena che ha conquistato il 23,8% di share e 3 milioni e 599mila spettatori nel preserale di Rai 1. Caduta Libera di Max Giusti ha invece toccato il 15,8% di share grazie 2 milione e 165mila spettatori sintonizzati su Canale 5.

Mara Venier è tornata protagonista del daytime del pomeriggio di Rai 1 al timone della nuova edizione di Domenica In, che ieri su Rai 1 ha ottenuto il 20,2% di share (2 milioni e 122mila spettatori) nella prima parte e il 18,2% di share (1 milione e 705mila spettatori) nella seconda parte. Nuovo appuntamento anche per Francesca Fialdini con Da noi… a ruota libera, ieri al 13,6% di share con 1 milione e 280mila spettatori. Prima di ‘tornare’ in prima serata con lo speciale dedicato al caso Garlasco, invece, Silvia Toffanin e Verissimo hanno centrato il 22% di share (pari a 2 milioni e 19mila spettatori) nella prima parte e il 20,1% di share (1 milione e 895mila spettatori) nella seconda dedicata ai ‘Giri di valzer’.

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