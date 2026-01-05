Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Ascolti tv ieri (4 gennaio): Gerry Scotti ferma anche la nuova fiction Rai, Brindisi saluta con Garlasco e un altro colpo

Prima di Noi non sfonda e si ferma al 15,5% di share, Chi Vuol Essere Milionario sale al 18,5%, Report all’8,4% e Zona Bianca al 7%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Si chiude il primo weekend del nuovo anno anche negli ascolti tv. Ieri domenica 4 gennaio 2026, infatti, su Rai 1 ha fatto il suo debutto la nuova serie Prima di noi, mentre su Canale 5 Gerry Scotti è tornato al timone di Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Nuova puntata e nuove inchieste per Sigfrido Ranucci alla guida di Report e ultimo appuntamento per Giuseppe Brindisi alla conduzione di Zona Bianca. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Prima di noi e Chi vuol essere milionario

Ieri domenica 4 gennaio 2026 in prima serata su Rai 1 ha esordito la serie Prima di noi. La nuova fiction con Linda Caridi e Andrea Arcangeli – tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana – ha registrato 2 milioni e 570mila spettatori, debuttando al 15,5% di share. Su Canale 5, invece, Gerry Scotti è tornato protagonista del prime time alla guida di Chi vuole essere milionario – Il Torneo. Lo storico quiz della rete ammiraglia Mediaset ha raccolto 2 milioni e 433mila spettatori, raggiungendo il 18,5% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 il film di Federico Moccia Mamma qui comando io ha radunato 735mila spettatori, ottenendo il 3,9% di share. Su Italia1 è invece andato in onda Forrest Gump. La pellicola del 1994 con Tom Hanks protagonista ha richiamato 988mila spettatori, arrivando al 6,2% di share.

Sigfrido Ranucci è tornato alla conduzione di Report e le inchieste della puntata di ieri hanno attirato 1 milione e 480mila spettatori, facendo segnare l’8,4% di share su Rai 3. Giuseppe Brindisi ha invece condotto l’ultimo appuntamento di Zona Bianca – nel quale si è tornati a parlare del Delitto di Garlasco – e ha toccato il 7% di share grazie a 900mila spettatori sintonizzati su Rete 4. Su La7 Aldo Cazzullo ha totalizzato un a.m. di 535mila spettatori al timone di Una giornata particolare, pari al 3,3% di share.

Su Tv8, infine, il film La bella e la bestia con Vincent Cassel e Léa Seydoux ha collezionato 514mila spettatori, pari al 3,1% di share, mentre su Nove il Best of della prima parte di stagione di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio ha interessato 263mila spettatori, pari al 2,8% di share.

  • Rai 1 | Prima di noi15,5% (2.570.000 spettatori)
  • Canale 5 | Chi vuol essere milionario – Il Torneo18,5% (2.433.000 spettatori)
  • Rai 2 | Mamma qui comando io 3,9% (725.000 spettatori)
  • Italia 1 | Forrest Gump6,2% (988.000 spettatori)
  • Rai 3 | Report8,4% (1.480.000 spettatori)
  • Rete 4 | Zona Bianca7% (900.000 spettatori)
  • La7 | Una giornata particolare3,3% (535.000 spettatori)
  • Tv8 | La bella e la bestia2,8% (459.000 spettatori)
  • Nove | Che Tempo Che fa – Best of2,4% (263.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti

Nell’access prime time degli ascolti tv Stefano De Martino ha intrattenuto 4,7 milioni di spettatori e la puntata di ieri di Affari Tuoi ha raggiunto il 24,7% di share. Gerry Scotti, però, si è confermato dominatore con La Ruota della Fortuna al 26,3% di share con 5 milioni e 146mila spettatori.

Con Amici di Maria De Filippi ancora in ‘vacanza’, ieri Domenica In condotto da Mara Venier ha coinvolto 2 milioni e 138mila spettatori (16% di share) nella prima parte e 1 milione e 846mila spettatori (15,7% di share) nella seconda. Pomeriggio super per Francesca Fialdini al timone di Da noi… a ruota libera, scelto da 2,2 milioni di spettatori, pari al 16,7% di share su Rai 1.

Potrebbe interessarti anche

Ascolti 28 dicembre 2025

Ascolti tv ieri 28 dicembre: Gerry Scotti si arrende a Rai 1 (e anche De Martino si avvicina)

Se Fossi Te vince la prima serata col 18,9% di share, Chi Vuol Essere Milionario si ...
Ascolti 21 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (21 dicembre): Gerry Scotti meglio anche di Marco Liorni

Chi vuole essere milionario vince col 18,8% di share, L’Eredità Telethon al 13,4%, b...
Ascolti 1 gennaio 2026

Ascolti tv ieri (1 gennaio 2026): intramontabile Biancaneve, colpo da urlo di Nuzzi

Il capolavoro Disney (15,9% di share) vince su Santocielo con Ficarra e Picone (15,5...
Ascolti 30 dicembre 2025

Ascolti tv ieri 30 dicembre: trionfa Chiara Francini su Rai 1 (ma Gerry Scotti ‘scappa’), Brindisi fa il botto con Garlasco

La voce di Cupido trionfa col 16,8% di share, Io sono Farah cala al 13,2%, colpo Bri...
Ascolti 30 novembre 2025

Ascolti tv ieri (30 novembre): vince Canale 5, colpo Ranucci, Fazio e Venier si confermano

Vince Canale 5 con La Notte nel Cuore al 16,5% di share, Carosello in Love al 15,3%,...
Ascolti 22 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (22 dicembre): vince Rai 1, Gerry Scotti torna ad allungare su De Martino

In 4 milioni per la finale di Supercoppa, Love Again (13,4% di share) meglio di Io s...
Ascolti 29 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (29 dicembre): l'amore di Bocci e Chiatti asfalta Canale 5, Il Collegio flop, Gerry Scotti respira

Se fossi te chiude dominando al 20,8% di share, Ennio Doris fermo al 9,8%, La Ruota ...
Ascolti 23 novembre 2025

Ascolti tv ieri (23 novembre): il trionfo dell’Italia in Coppa Davis, Fazio da record con il ricordo di Ornella Vanoni

Colpo in prima serata per La Notte nel Cuore al 17% di share, De Martino sprofonda a...
Ascolti tv 7 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (7 dicembre): Gerry Scotti vola altissimo e la Prima della Scala soccombe

Il ritorno di Chi vuol essere milionario brilla su Canale 5 con tutti i programmi de...

Enel

Facile, immediato, gratuito

Nuovo numero assistenza clienti Enel

LEGGI

Personaggi

Gerry Scotti La Ruota della Fortuna

Diego Fornaciari
Paolo Celata

Paolo Celata
Linda Caridi

Linda Caridi
Rocío Muñoz Morales

Rocío Muñoz Morales

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963