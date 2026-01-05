Ascolti tv ieri (4 gennaio): Gerry Scotti ferma anche la nuova fiction Rai, Brindisi saluta con Garlasco e un altro colpo Prima di Noi non sfonda e si ferma al 15,5% di share, Chi Vuol Essere Milionario sale al 18,5%, Report all’8,4% e Zona Bianca al 7%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Si chiude il primo weekend del nuovo anno anche negli ascolti tv. Ieri domenica 4 gennaio 2026, infatti, su Rai 1 ha fatto il suo debutto la nuova serie Prima di noi, mentre su Canale 5 Gerry Scotti è tornato al timone di Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Nuova puntata e nuove inchieste per Sigfrido Ranucci alla guida di Report e ultimo appuntamento per Giuseppe Brindisi alla conduzione di Zona Bianca. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Prima di noi e Chi vuol essere milionario

Ieri domenica 4 gennaio 2026 in prima serata su Rai 1 ha esordito la serie Prima di noi. La nuova fiction con Linda Caridi e Andrea Arcangeli – tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana – ha registrato 2 milioni e 570mila spettatori, debuttando al 15,5% di share. Su Canale 5, invece, Gerry Scotti è tornato protagonista del prime time alla guida di Chi vuole essere milionario – Il Torneo. Lo storico quiz della rete ammiraglia Mediaset ha raccolto 2 milioni e 433mila spettatori, raggiungendo il 18,5% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 il film di Federico Moccia Mamma qui comando io ha radunato 735mila spettatori, ottenendo il 3,9% di share. Su Italia1 è invece andato in onda Forrest Gump. La pellicola del 1994 con Tom Hanks protagonista ha richiamato 988mila spettatori, arrivando al 6,2% di share.

Sigfrido Ranucci è tornato alla conduzione di Report e le inchieste della puntata di ieri hanno attirato 1 milione e 480mila spettatori, facendo segnare l’8,4% di share su Rai 3. Giuseppe Brindisi ha invece condotto l’ultimo appuntamento di Zona Bianca – nel quale si è tornati a parlare del Delitto di Garlasco – e ha toccato il 7% di share grazie a 900mila spettatori sintonizzati su Rete 4. Su La7 Aldo Cazzullo ha totalizzato un a.m. di 535mila spettatori al timone di Una giornata particolare, pari al 3,3% di share.

Su Tv8, infine, il film La bella e la bestia con Vincent Cassel e Léa Seydoux ha collezionato 514mila spettatori, pari al 3,1% di share, mentre su Nove il Best of della prima parte di stagione di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio ha interessato 263mila spettatori, pari al 2,8% di share.

Rai 1 | Prima di noi – 15,5% (2.570.000 spettatori)

| Prima di noi – (2.570.000 spettatori) Canale 5 | Chi vuol essere milionario – Il Torneo – 18,5% (2.433.000 spettatori)

| Chi vuol essere milionario – Il Torneo – (2.433.000 spettatori) Rai 2 | Mamma qui comando io – 3,9% (725.000 spettatori)

| Mamma qui comando io – (725.000 spettatori) Italia 1 | Forrest Gump – 6,2% (988.000 spettatori)

| Forrest Gump – (988.000 spettatori) Rai 3 | Report – 8,4% (1.480.000 spettatori)

| Report – (1.480.000 spettatori) Rete 4 | Zona Bianca – 7% (900.000 spettatori)

| Zona Bianca – (900.000 spettatori) La7 | Una giornata particolare – 3,3% (535.000 spettatori)

| Una giornata particolare – (535.000 spettatori) Tv8 | La bella e la bestia – 2,8% (459.000 spettatori)

| La bella e la bestia – (459.000 spettatori) Nove | Che Tempo Che fa – Best of – 2,4% (263.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti

Nell’access prime time degli ascolti tv Stefano De Martino ha intrattenuto 4,7 milioni di spettatori e la puntata di ieri di Affari Tuoi ha raggiunto il 24,7% di share. Gerry Scotti, però, si è confermato dominatore con La Ruota della Fortuna al 26,3% di share con 5 milioni e 146mila spettatori.

Con Amici di Maria De Filippi ancora in ‘vacanza’, ieri Domenica In condotto da Mara Venier ha coinvolto 2 milioni e 138mila spettatori (16% di share) nella prima parte e 1 milione e 846mila spettatori (15,7% di share) nella seconda. Pomeriggio super per Francesca Fialdini al timone di Da noi… a ruota libera, scelto da 2,2 milioni di spettatori, pari al 16,7% di share su Rai 1.

Potrebbe interessarti anche