Ascolti Tv ieri (31 maggio): Ranucci chiude col botto (grazie a Fazio). De Martino da paura, Gerry Scotti è travolto
Meglio Tardi Che Mai su Rai 1 al 14,2% di share, la dizi turca Racconto Di Una Notte al 14,4% su Canale 5: tutti i dati Auditel
Cala il sipario su un’altra settimana di ascolti tv. Ieri domenica 31 maggio 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film Meglio tardi che mai, mentre su Canale 5 è tornata la dizi turca Racconto di una notte. Sigfrido Ranucci ha concluso la sua lunga cavalcata stagionale al timone di Report, mentre Mario Giordano è tornato al timone di Fuori dal Coro. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Meglio tardi che mai e Racconto di una notte
Ieri domenica 31 maggio 2026 in prima serata su Rai 1 per il ciclo ‘Purché finisca bene’ è andato in onda il film Meglio tardi che mai. La pellicola con Lorenzo Richelmy e Mariana Lancellotti ha conquistato 1 milione e 917mila spettatori, registrando il 14,2% di share. Su Canale 5, invece, è è tornata in onda la serie tv Racconto di una notte. I nuovi episodi della dizi turca hanno radunato 1 milione e 731mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, arrivando al 14,4% di share.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Rai 2 la settima stagione di The Rookie ha richiamato 447mila spettatori, toccando il 2,8% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Jason Bourne con Matt Damon, che ha appassionato 757mila spettatori, centrando il 5,4% di share.
Sigfrido Ranucci è arrivato ai saluti alla guida di Report. L’ultima puntata stagionale ha attirato 1 milione e 765mila spettatori, chiudendo all’11,6% di share. Un risultato ottimo dovuto anche all’assenza del ‘rivaleì Fazio, che la settimana scorsa ha chiuso Che tempo che fa. Nuovo appuntamento per Fuori dal Coro condotto da Mario Giordano, che su Rete 4 ha ottenuto il 7,7% di share grazie a 819mila spettatori.
Su La7 il film The Monuments Men diretto e interpretato da George Clooney ha totalizzato un a.m. di 296mila spettatori, pari al 2,3% di share. Su Tv8, invece, il film Bohemian Rhapsody, con Rami Malek ha raccolto 541mila spettatori, pari al 4,1% di share. Su Nove, infine, lo spettacolo di Virginia Raffaele Samusà ha collezionato 330mila spettatori, facendo segnare il 2,5% di share.
- Rai 1 | Meglio tardi che mai – 14,2% (1.917.000 spettatori)
- Canale 5 | Racconto di una notte – 14,4% (1.731.000 spettatori)
- Rai 2 | The Rookie – 2,8% (447.000 spettatori)
- Italia 1 | Jason Bourne – 5,4% (757.000 spettatori)
- Rai 3 | Report – 11,9% (1.765.000 spettatori)
- Rete 4 | Fuori dal Coro – 7,7% (819.000 spettatori)
- La7 | The Monuments Men – 2,3% (296.000 spettatori)
- Tv8 | Bohemian Rhapsody – 4,1% (541.000 spettatori)
- Nove | Samusà – 2,5% (330.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti
Continua senza sosta e senza esclusione di colpi la sfida nei dati Auditel dell’access prime time tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha toccato il 26,1% di share grazie a 4 milioni e 153mila di spettatori su Rai 1, mentre La Ruota della Fortuna ha raggiunto il 23,8% di share, raccogliendo 3 milioni e 817mila spettatori su Canale 5.
Potrebbe interessarti anche
Ascolti Tv ieri (24 maggio): Fazio chiude meglio di Veronica Gentili, Ranucci e De Martino frenano
Cercasi Tata Disperatamente vince con il 13.6% di share davanti a Racconto Di Una No...
Ascolti Tv ieri (10 maggio): finale super per Roberta Valente, Fazio cresce
La fiction con Maria Vera Ratti chiude e trionfa col 20,4% di share, la dizi turca R...
Ascolti Tv ieri (3 maggio): vince Roberta Valente, Mara Venier sempre più su
La fiction con Maria Vera Ratti trionfa col 19,7% di share, la dizi turca Racconto d...
Ascolti Tv ieri (26 aprile): Roberta Valente domina ancora, De Martino sopra Gerry Scotti
La fiction con Maria Vera Ratti vince col 20,7% di share, la dizi turca Racconto di ...
Ascolti Tv ieri (21 maggio): Milo Infante senza limiti, Papi riparte con Sarabanda, Gerry Scotti affonda ancora De Martino
Un Futuro Aprile su Rai 1 al 14,4% di share, appena sopra la dizi turca Forbidden Fr...
Ascolti Tv ieri 19 aprile: Roberta Valente si conferma, De Martino da urlo (e Gerry Scotti è più lontano)
La nuova fiction con Maria Vera Ratti vince col 20,5% di share, la dizi turca Raccon...
Ascolti Tv ieri (17 maggio): vince Amici ma la finale non sfonda, boom per Sinner
La finalissima del talent show di Maria De Filippi chiude al 25,9% di share, Rai 1 s...
Ascolti Tv ieri (12 aprile): Roberta Valente non delude all’esordio, ritorno super di Ranucci e boom Sinner
La nuova fiction con Maria Vera Ratti parte dal 21,6% di share, la nuova dizi turca ...