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Ascolti Tv ieri (31 maggio): Ranucci chiude col botto (grazie a Fazio). De Martino da paura, Gerry Scotti è travolto

Meglio Tardi Che Mai su Rai 1 al 14,2% di share, la dizi turca Racconto Di Una Notte al 14,4% su Canale 5: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Cala il sipario su un’altra settimana di ascolti tv. Ieri domenica 31 maggio 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film Meglio tardi che mai, mentre su Canale 5 è tornata la dizi turca Racconto di una notte. Sigfrido Ranucci ha concluso la sua lunga cavalcata stagionale al timone di Report, mentre Mario Giordano è tornato al timone di Fuori dal Coro. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Meglio tardi che mai e Racconto di una notte

Ieri domenica 31 maggio 2026 in prima serata su Rai 1 per il ciclo ‘Purché finisca bene’ è andato in onda il film Meglio tardi che mai. La pellicola con Lorenzo Richelmy e Mariana Lancellotti ha conquistato 1 milione e 917mila spettatori, registrando il 14,2% di share. Su Canale 5, invece, è è tornata in onda la serie tv Racconto di una notte. I nuovi episodi della dizi turca hanno radunato 1 milione e 731mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, arrivando al 14,4% di share.

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Su Rai 2 la settima stagione di The Rookie ha richiamato 447mila spettatori, toccando il 2,8% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Jason Bourne con Matt Damon, che ha appassionato 757mila spettatori, centrando il 5,4% di share.

Sigfrido Ranucci è arrivato ai saluti alla guida di Report. L’ultima puntata stagionale ha attirato 1 milione e 765mila spettatori, chiudendo all’11,6% di share. Un risultato ottimo dovuto anche all’assenza del ‘rivaleì Fazio, che la settimana scorsa ha chiuso Che tempo che fa. Nuovo appuntamento per Fuori dal Coro condotto da Mario Giordano, che su Rete 4 ha ottenuto il 7,7% di share grazie a 819mila spettatori.

Su La7 il film The Monuments Men diretto e interpretato da George Clooney ha totalizzato un a.m. di 296mila spettatori, pari al 2,3% di share. Su Tv8, invece, il film Bohemian Rhapsody, con Rami Malek ha raccolto 541mila spettatori, pari al 4,1% di share. Su Nove, infine, lo spettacolo di Virginia Raffaele Samusà ha collezionato 330mila spettatori, facendo segnare il 2,5% di share.

  • Rai 1 | Meglio tardi che mai14,2% (1.917.000 spettatori)
  • Canale 5 | Racconto di una notte 14,4% (1.731.000 spettatori)
  • Rai 2 | The Rookie 2,8% (447.000 spettatori)
  • Italia 1 | Jason Bourne5,4% (757.000 spettatori)
  • Rai 3 | Report11,9% (1.765.000 spettatori)
  • Rete 4 | Fuori dal Coro7,7% (819.000 spettatori)
  • La7 | The Monuments Men 2,3% (296.000 spettatori)
  • Tv8 | Bohemian Rhapsody 4,1% (541.000 spettatori)
  • Nove | Samusà 2,5% (330.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti

Continua senza sosta e senza esclusione di colpi la sfida nei dati Auditel dell’access prime time tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha toccato il 26,1% di share grazie a 4 milioni e 153mila di spettatori su Rai 1, mentre La Ruota della Fortuna ha raggiunto il 23,8% di share, raccogliendo 3 milioni e 817mila spettatori su Canale 5.

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