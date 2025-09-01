Ascolti tv ieri (31 agosto): controsorpasso Imma Tataranni, Iacona parte bene, Papi chiude La fiction con Vanessa Scalera (in replica) batte di misura La Notte nel Cuore, PresaDiretta debutta al 6,7% di share: tutti i numeri e dati Auditel

Si chiude il mese di agosto e un’altra settimana di ascolti tv. Ieri domenica 31 agosto 2025, infatti, su Rai 1 è tornata in replica la fiction Imma Tataranni 3, mentre in prima serata su Canale 5 è andata in onda la dizi turca La Notte nel Cuore. Debutto stagionale invece per Riccardo Iacona, al timone della nuova edizione di Presa diretta in onda su Rai 3. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Imma Tataranni 3 e La Notte nel Cuore

Ieri domenica 31 agosto 2025 in prima serata su Rai 1 sono riprese le repliche di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3. La prima puntata della terza stagione – "Lontano dagli occhi" – dell’amata fiction Rai con Vanessa Scalera ha richiamato 1 milione e 916mila spettatori sulla prima rete, registrando il 15,5% di share. Su Canale 5, invece, è tornata la serie tv La Notte nel Cuore. La dizi turca ha radunato 1 milione e 899mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, facendo segnare il 15,4% di share.

Spazio allo sport nella prima serata di Rai 2, dove è andao in scena il terzo incontro della fase a gironi dell’Italia agli Europei di Basket 2025. La vittoria degli azzurri di Gianmarco Pozzecco a EuroBasket – Bosnia Erzegovina-Italia ha entusiasmato 802mila spettatori, raggiungendo il 5,4% di share. Su Italia 1, invece, è andato in onda il film del 2008 di Aldo, Giovanni e Giacomo Tu la conosci Claudia?, che ha conquistato 709mila spettatori, pari al 5,1% di share.

Chiusa la lunga cavalcata dell’estate al timone del meglio dell’ultima stagione di Report, Sigfrido Ranucci ha passato il testimone del prime time di Rai 3 a Riccardo Iacona, che ha fatto il suo esordio alla guida della nuova edizione di PresaDiretta. La prima puntata dedicata alla sanità italiana post-Covid e al successo di Donald Trump nella destra religiosa ha ottenuto il 6,7% di share grazie a 940mila spettatori sintonizzati. Su Rete 4, invece, nuovo appuntamento con Roberto Giacobbo alla conduzione di Freedom – Oltre il confine, che ieri ha toccato il 4,6% di share con 577mila spettatori.

In occasione dei 28 anni dalla morte della principessa del Galles, su La7 è andato in onda Diana – La storia segreta di Lady D, che ha totalizzato un a.m. di 289mila spettatori, pari al 2,1% di share. Su Tv8, infine, I delitti del BarLume – E allora zumba! ha interessato 314mila spettatori, pari al 2,4% di share, mentre su Nove, proseguono le repliche de La Corrida di Amadeus, che ieri hanno coinvolto 435mila spettatori, pari a uno share del 3,4%.

Rai 1 | Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3 – 15,5% (916.000 spettatori)

| Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3 – (916.000 spettatori) Canale 5 | La Notte nel Cuore – 15,4% (1.899.000 spettatori)

| La Notte nel Cuore – (1.899.000 spettatori) Rai 2 | EuroBasket – Bosnia Erzegovina-Italia – 5,4% (803.000spettatori)

| EuroBasket – Bosnia Erzegovina-Italia – (803.000spettatori) Italia 1 | Tu la conosci Claudia? – 5,1% (709.000 spettatori)

| Tu la conosci Claudia? – (709.000 spettatori) Rai 3 | PresaDiretta – 6,7% (940.000spettatori)

| PresaDiretta – (940.000spettatori) Rete 4 | Freedom – Oltre il confine – 4,6% (577.000 spettatori)

| Freedom – Oltre il confine – (577.000 spettatori) La7 | Diana – La storia degreta di Lady D – 2,1% (289.000 spettatori)

| Diana – La storia degreta di Lady D – (289.000 spettatori) Tv8 | I delitti del BarLume – 2,4% (314.000 spettatori)

| I delitti del BarLume – (314.000 spettatori) Nove | La Corrida – 3,4% (435.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Enrico Papi saluta il preserale

Ieri domenica 31 agosto 2025 si è ufficialmente chiusa l’avventura estiva di Enrico Papi al timone della fascia preserale di Canale 5 con il ritorno del suo storico show Sarabanda. L’ultima puntata ha chiuso al 14% di share con 1 milione e 667mila spettatori. A partire da oggi andrà in onda la nuova edizione di Avanti un altro! di Paolo Bonolis, chiamato a cercare di impensierire Pino Insegno e Reazione a Catena (ieri al 19,9% di share con quasi 2 milioni e mezzo di spettatori).

