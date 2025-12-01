Ascolti tv ieri (30 novembre): vince Canale 5, colpo Ranucci, Fazio e Venier si confermano Vince Canale 5 con La Notte nel Cuore al 16,5% di share, Carosello in Love al 15,3%, Domenica In 20,3-17-4%: tutti i dati Auditel

Si chiude la settimana e cala il sipario su un altro mese di ascolti tv. Ieri domenica 30 novembre 2025, infatti, su Rai 1 il film Carosello in Love si è ‘scontrato’ in prima serata con i nuovi episodi della dizi turca La Notte nel Cuore su Canale 5. Nuovo appuntamento per Sigfrido Ranucci al timone di Report, così come per Fabio Fazio alla guida di Che Tempo Che Fa e Mario Giordano alla conduzione di Fuori dal Coro. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Carosello in Love e La Notte nel Cuore

Ieri domenica 30 novembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Carosello in Love. La commedia d’amore con Giacomo Giorgio e Ludovica Martino sulla storia della Rai come ‘mamma’ degli italiani ha appassionato 2 milioni e 477mila spettatori, registrando il 15,3% di share in prima visione. Su Canale 5, invece, è tornata la serie tv La Notte nel Cuore. La dizi turca ha richiamato 2 milioni e 609mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, aggiudicandosi il prime time al 16,5% di share.

Su Rai 2 il film del 2020 Il giorno sbagliato con Russell Crowe ha conquistato 423mila spettatori, raggiungendo il 2,2% di share. Dopo il buon esordio della scorsa settimana (al 6,5% di share), su Italia 1 è invece è tornato in onda Zelig On. Il secondo appuntamento della nuova edizione dello show condotto da Paolo Ruffini e Lodovica Comello insieme ad Ale e Franz ha divertito 856mila spettatori, ottenendo il 6,2% di share.

Sigfrido Ranucci è tornato alla guida di Report e le inchieste della sesta puntata stagionale hanno attirato 1 milione e 765mila spettatori, facendo segnare una crescita al 10% di share su Rai 3. Mario Giordano ha invece condotto un nuovo appuntamento di Fuori dal Coro, arrivando al 5,7% di share nel prime time di Rete 4 con 690mila spettatori.

Su La7 il film Fury con Brad Pitt ha totalizzato un a.m. di 342mila spettatori, pari al 2,1% di share. Spazio ai motori, invece, su Tv8, dove la differita della Formula 1 – Gran Premio del Qatar ha interessato 812mila spettatori, pari al 4,7% di share. Su Nove, infine, nono appuntamento stagionale di Fabio Fazio al timone di Che Tempo Che Fa. La puntata di ieri ha raccolto 1 milione e 901mila spettatori e toccato il 10,8% di share; la seconda parte del ‘Tavolo’ ha invece richiamato 1 milione e 990mila spettatori, pari al 9.9% di share.

Rai 1 | Non così vicino – 15,3% (2.477.000 spettatori)

| Non così vicino – (2.477.000 spettatori) Canale 5 | La Notte nel Cuore – 16,5% (2.609.000 spettatori)

| La Notte nel Cuore – (2.609.000 spettatori) Rai 2 | Il giorno sbagliato – 2,2% (423.000 spettatori)

| Il giorno sbagliato – (423.000 spettatori) Italia 1 | Zelig On – 6,2% (856.000 spettatori)

| Zelig On – (856.000 spettatori) Rai 3 | Report – 10% (1.765.000 spettatori)

| Report – (1.765.000 spettatori) Rete 4 | Fuori dal Coro – 5,7% (690.000 spettatori)

| Fuori dal Coro – (690.000 spettatori) La7 | Fury – 1% (342.000 spettatori)

| Fury – (342.000 spettatori) Tv8 | Formula 1 – GP del Qatar – 1,4% (232.000 spettatori)

| Formula 1 – GP del Qatar – (232.000 spettatori) Nove | Che Tempo Che Fa – 10,8% (1.901.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti, Mara Venier contro Maria De Filippi

Gerry Scotti continua a dominare l’access prime time, con La Ruota della Fortuna al 26,8% di share e ben 5 milioni e 317mila spettatori su Canale 5. La puntata di ieri di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino si è invece fermata al 22,1% di share (4 milioni e 393mila spettatori) su Rai 1.

Nel daytime del pomeriggio su Rai 1 la puntata di ieri di Domenica In di Mara Venier – con l’ospitata di Barbara D’Urso da Ballando con le Stelle e il racconto del nuovo ‘Sandokan’ Can Yaman – ha intrattenuto 2 milione e 497mila spettatori (pari al 20,3% di share) nella prima parte 1 milione e 932mila spettatori (17,4% di share) nella seconda. A seguire la finale dello Zecchino d’Oro ha toccato il 16,8% di share. Non sbaglia però nemmeno Amici di Maria De Filippi, ieri al 24% di share con quasi 3 milioni di spettatori.

