Ascolti Tv ieri (30 agosto): Ruffini non rialza Rai 1, Gerry Scotti giganteggia e Pino Insegno travolge Max Giusti La dizi turca Racconto Di Una Notte vince col 15,6% di share, Rido perché ti amo si ferma al 10,7%, Giganti debutta al 5,2%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Si chiude l’ultima settima agostana di ascolti tv. Ieri domenica 30 agosto 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda il film Rido perché ti amo con Paolo Ruffini e Loretta Goggi, su Canale 5 la dizi turca Racconto di una notte. All’esordio su Rete 4 Toni Capuozzo, al timone del nuovo programma Giganti, mentre nell’access prime time si è rinnovata la sfida tra Marco Liorni e Gerry Scotti. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Rido perché ti amo e Racconto di una notte

Ieri domenica 30 agosto 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Rido perché ti amo. Il film del 2023 di e con Paolo Ruffini e Loretta Goggi ha conquistato 1 milione e 297mila spettatori, registrando il 10,7% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Racconto di una notte. I nuovi episodi della dizi turca hanno radunato 1 milione e 717mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, toccando il 15,6% di share.

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Su Rai 2 la terza stagione della serie tv statunitense Elsbeth ha raccolto 435mila spettatori, ottenendo il 3,1% di share. Su Italia 1 la 14esima stagione di Chicago Fire ha invece richiamato 848mila spettatori, totalizzando il 6,3% di share.

Domenico Iannacone è tornato protagonista del prime time di Rai 3 con Che ci faccio qui, che ieri in replica ha coinvolto 517mila spettatori e raggiunto il 3,8% di share. Su Rete 4 è invece andata in onda la prima puntata di Giganti – I protagonisti della storia; il nuovo programma condotto da Toni Capuozzo ha debuttato al 5,2% di share con 584mila spettatori sintonizzati. Su La7 il film Il ponte sul fiume Kwai ha totalizzato un a.m. di 300mila spettatori, pari al 2,6% di share.

Su Tv8 le repliche di Italia’s Got Talent hanno intrattenuto 411mila spettatori, chiudendo al 3,4% di share. Su Nove, infine, la replica de La Corrida di Amadeus ha collezionato 241mila spettatori, pari al 2,8% di share.

Rai 1 | Rido perché ti amo – 10,7% (1.297.000 spettatori)

| Rido perché ti amo – (1.297.000 spettatori) Canale 5 | Racconto di una notte – 15,6% (1.717.000 spettatori)

| Racconto di una notte – (1.717.000 spettatori) Rai 2 | Elsbeth – 3,1% (435.000 spettatori)

| Elsbeth – (435.000 spettatori) Italia 1 | Chicago Fire – 6,3% (848.000 spettatori)

| Chicago Fire – (848.000 spettatori) Rai 3 | Che ci faccio qui – 3,8% (517.000 spettatori)

| Che ci faccio qui – (517.000 spettatori) Rete 4 | Giganti – 5,2% (584.000 spettatori)

| Giganti – (584.000 spettatori) La7 | Il ponte sul fiume Kwai – 2,6% (300.000 spettatori)

| Il ponte sul fiume Kwai – (300.000 spettatori) Tv8 | Italia’s Got Talent – 3,4% (411.000 spettatori)

| Italia’s Got Talent – (411.000 spettatori) Nove | La Corrida – 2,8% (241.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni vs Gerry Scotti

Volge al termine anche un’altra settimana di dati Auditel dell’access prime time, con Marco Liorni e Gerry Scotti protagonisti della fascia oraria che apre alla prima serata. L’Eredità Summer ha appassionato 2 milioni e 203mila spettatori, arrivando al 15,1% di share su Rai 1. Su Canale 5 la puntata di ieri de La Ruota della Fortuna ha invece fatto segnare il 27,4% di share con un ascolto medio di 4 milioni e 5mila spettatori.

Si conferma anche Pino Insegno al timone di a Reazione a catena che, con un altro trionfo storico delle ‘Pappardelle’, ha raggiunto il 22% di share con 2 milioni e 610mila spettatori su Rai 1. Staccato The Wall di Max Giusti, ieri al 14,8% di share e 1 milione e 407mila spettatori su Canale 5. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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