Ascolti Tv ieri (3 maggio): vince Roberta Valente, Mara Venier sempre più su La fiction con Maria Vera Ratti trionfa col 19,7% di share, la dizi turca Racconto di una Notte all’11,6%, ottimo Ranucci: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Cala il sipario sulla settimana degli ascolti tv. Ieri domenica 3 maggio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda la quarta puntata della fiction Roberta Valente – Notaio in Sorrento, su Canale 5 il quarto appuntamento della dizi turca Racconto di una notte. Sigfrido Ranucci è tornato al timone di Report, Fabio Fazio alla conduzione di Che Tempo Che Fa. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Roberta Valente – Notaio in Sorrento e Racconto di una notte

Ieri domenica 3 maggio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda Roberta Valente – Notaio in Sorrento. Nonostante la polemica per il finale slittato, la quarta puntata della nuova fiction con Maria Vera Ratti e Alessio Lapice ha richiamato 3 milioni e 423mila spettatori, facendo segnare il 19,7% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Racconto di una notte. La dizi turca ha raccolto 1 milione e 579mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, registrando l’11,6% di share.

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Su Rai 2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha radunato 552mila spettatori, raggiungendo il 3% di share. Su Italia 1 è invece tornato Zelig On. La quarta puntata della nuova edizione dello show condotto da Paolo Ruffini e Lodovica Comello ha intrattenuto 968mila spettatori, ottenendo il 6,7% di share.

Nuovamente ai ferri corti con la Rai, Sigfrido Ranucci è tornato al comando del prime time di Rai 3 e di Report. Le inchieste della puntata di ieri hanno attirato 1 milione e 854mila spettatori, toccando il 10,3% di share. Nuovo appuntamento anche per Fuori dal Coro condotto da Mario Giordano, ieri al 6,1% di share grazie a 735mila spettatori sintonizzati su Rete 4. Su La7 House of Trump – Il Maga complotto ha invece totalizzato un a.m. di 355mila spettatori, pari al 2% di share.

Su Tv8 la differita della Formula 1 – Gran Premio di Miami ha appassionato 1 milione e 108mila spettatori, pari al 7,2% di share. Su Nove, infine, Fabio Fazio è tornato al timone di Che Tempo Che Fa, che ieri – con l’ospitata di Pedro Almodóvar – ha collezionato 1 milione e 322mila spettatori, centrando il 7,5% di share. La seconda parte del ‘Tavolo’ ha invece raggiunto 722mila spettatori, pari al 7,1% di share.

Rai 1 | Roberta Valente – Notaio in Sorrento – 19,7% (3.423.000 spettatori)

| Roberta Valente – Notaio in Sorrento – (3.423.000 spettatori) Canale 5 | Racconto di una notte – 11,6% (1.579.000 spettatori)

| Racconto di una notte – (1.579.000 spettatori) Rai 2 | C.I.S. – Unità Anticrimine – 3% (552.000 spettatori)

| C.I.S. – Unità Anticrimine – (552.000 spettatori) Italia 1 | Zelig On – 6,7% (968.000 spettatori)

| Zelig On – (968.000 spettatori) Rai 3 | Report – 10,3% (1.854.000 spettatori)

| Report – (1.854.000 spettatori) Rete 4 | Fuori dal Coro – 6,1% (735.000 spettatori)

| Fuori dal Coro – (735.000 spettatori) La7 | House of Trump – Il Maga complotto – 2% (355.000 spettatori)

| House of Trump – Il Maga complotto – (355.000 spettatori) Tv8 | Formula 1 – Gran Premio di Miami – 7,2% (1.108.000 spettatori)

| Formula 1 – Gran Premio di Miami – (1.108.000 spettatori) Nove | Che Tempo Che Fa – 7,5% (1.322.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti, Mara Venier sale

Nuova sfida nei dati Auditel dell’access prime time tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha toccato il 24,7% di share grazie a 4 milioni e 731mila di spettatori su Rai 1, mentre La Ruota della Fortuna ha fatto segnare il 22,7% di share richiamando 4 milioni e 396mila spettatori su Canale 5.

Nel daytime del pomeriggio su Rai 1 Mara Venier ha condotto una nuova puntata di Domenica In che, con le lacrime di Al Bano, ha coinvolto 2 milioni e 573mila spettatori (23,9% di share) nella prima parte e 1 milione e 754mila spettatori (18,4% di share) nella seconda. A seguire Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini è stato scelto da 1 milione e 336mila spettatori, pari al 13,4% di share. Su Canale 5 Silvia Toffanin è invece tornata al timone di Verissimo, che ieri ha fatto segnare il 19,6% di share (1 milione e 784mila spettatori) nella prima parte e il 15,4% di share (1 milione e 532mila spettatori) nella seconda parte dei ‘Giri di Valzer’.

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