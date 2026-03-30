Ascolti Tv ieri (29 marzo): finale col botto per Imma Tataranni, Gerry Scotti e a picco La fiction con Vanessa Scalera chiude con più di 4 milioni e mezzo di spettatori, Chi vuol essere milionario si ferma al 12,7 e saluta%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Cala il sipario sulla quinta stagione di Imma Tataranni e sulla settimana ascolti tv. Ieri domenica 29 marzo 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata della fiction con Vanessa Scalera, mentre su Canale 5 Gerry Scotti ha condotto l’ultimo appuntamento di Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Riccardo Iacona è tornato alla guida di PresaDiretta, Fabio Fazio di Che Tempo Che Fa. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Imma Tataranni – Sostituto procuratore 5 e Chi vuol essere milionario – Il Torneo

Ieri domenica 29 marzo 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in scena il gran finale di Imma Tataranni – Sostituto procuratore 5. L’ultima puntata della quinta stagione della fiction con Vanessa Scalera ha registrato un ascolto medio di 4 milioni e 511mila spettatori, chiudendo al 24,5% di share. Tempo di saluti anche su Canale 5, dove Gerry Scotti ha ripreso le redini del prime time con Chi vuol essere milionario – Il Torneo. L’ultima puntata del game show (con la vincita del nuovo campione Pietro) ha radunato 1 milione e 840mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, chiudendo al 12,7% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 Pierluigi Diaco ha condotto lo speciale Per sempre Gino per omaggiare Gino Paoli, simbolo della musica italiana scomparso lo scorso 24 marzo; la serata-ricordo ha conquistato 510mila spettatori, pari al 3,2% di share. Su Italia 1, invece, nuovo appuntamento con Le Iene presentano: Inside, che ha raccolto 1 milione e 32mila spettatori raggiungendo l’8,2% di share.

Riccardo Iacona è tornato al timone di PresaDiretta e le inchieste della puntata di ieri hanno attirato 878mila spettatori, facendo segnare il 4,4% di share su Rai 3. Nuovo appuntamento anche per Fuori dal Coro condotto da Mario Giordano, ieri al 4,9% di share grazie a 681mila spettatori sintonizzati su Rete 4. Su La7 Propaganda Live ha invece totalizzato un a.m. di 686mila spettatori, pari al 4,9% di share.

Spazio al motorsport, invece, su Tv8, dove è andata in scena la Moto 2 – Gran Premio degli Stati Uniti attirando 532mila spettatori, pari al 2,6% di share. Su Nove, infine, Fabio Fazio è tornato al timone di Che Tempo Che Fa e la puntata di ieri ha collezionato 1 milione e 566mila spettatori, pari all’8,1% di share. La seconda parte del ‘Tavolo’ ha invece raggiunto 753mila spettatori e il 6,9% di share.

Rai 1 | Imma Tataranni – Sostituto procuratore 5 – 24,5% (4.511.000 spettatori)

| Imma Tataranni – Sostituto procuratore 5 – (4.511.000 spettatori) Canale 5 | Chi vuol essere milionario – Il Torneo – 12,7% (1.840.000 spettatori)

| Chi vuol essere milionario – Il Torneo – (1.840.000 spettatori) Rai 2 | Per sempre Gino – 3,2% (510.000 spettatori)

| Per sempre Gino – (510.000 spettatori) Italia 1 | Le Iene presentano: Inside – 8,2% (1.032.000 spettatori)

| Le Iene presentano: Inside – (1.032.000 spettatori) Rai 3 | PresaDiretta – 4,4% (878.000 spettatori)

| PresaDiretta – (878.000 spettatori) Rete 4 | Fuori dal Coro – 4,9% (681.000 spettatori)

| Fuori dal Coro – (681.000 spettatori) La7 | Propaganda Live – 4,9% (686.000 spettatori)

| Propaganda Live – (686.000 spettatori) Tv8 | Moto 2 – Gran Premio degli Stati Uniti – 2,6% (532.000 spettatori)

| Moto 2 – Gran Premio degli Stati Uniti – (532.000 spettatori) Nove | Che Tempo Che Fa – 8,1% (1.566.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti superato (ancora) da De Martino

Serata amara per Gerry Scotti che, prima della batosta in prima serata, è stato superato anche da Stefano De Martino nella ‘battaglia’ dei dati Auditel dell’access prime time. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti segnato il 23,5% di share con 4 milioni e 790mila spettatori su Rai 1, mentre La Ruota della Fortuna ha centrato il 22,7% di share registrando 4 milioni e 645mila spettatori su Canale 5.

Dopo il boom senza la concorrenza di Amici di Maria De Filippi (e la pace fatta con Teo Mammucari), Mara Venier è tornata al timone di Domenica In e la puntata di ieri su Rai 1 si è fermata a 2 milioni e 291mila spettatori (18,9% di share) nella prima parte e 1 milione e 844mila spettatori (17,5% di share) nella seconda. A seguire Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini è stato scelto da 1 milione e 639mila spettatori, pari al 16,1% di share su Rai 1. Su Canale 5 Silvia Toffanin ha invece condotto un nuovo appuntamento di Verissimo che, con l’intervista alla prof di Amici Lorella Cuccarini, ha fatto segnare il 17% di share (1 milione e 686mila spettatori) nella prima parte e il 16,7% di share (1 milione e 652mila spettatori) nella seconda parte dei ‘Giri di Valzer’.

Potrebbe interessarti anche