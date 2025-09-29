Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Ascolti tv ieri (28 settembre): il ritorno di Amici di Maria De Filippi affossa Mara Venier, boom per l’Italvolley

La serie Rai Balene vince col 18,5% di share, ma la dizi turca La Notte nel Cuore si avvicina (17,5%): tutti i numeri e dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La settimana degli ascolti tv si chiude con una nuova sfida tra le reti ammiraglia. Ieri domenica 28 settembre 2025, infatti, è andato in scena il secondo atto del testa a testa tra la serie tv Balene in onda su Rai 1 e la dizi turca La Notte nel Cuore su Canale 5. Su Italia 1, invece, Veronica Gentili è tornata al timone de Le Iene, così come Mario Giordano alla guida di Fuori dal Coro. Debutto stagionale per Amici di Maria De Filippi nel daytime pomeridiano. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Balene e La Notte nel Cuore

Nuovo appuntamento del weekend, ieri domenica 28 settembre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornata in onda serie Balene – Amiche per sempre. La seconda puntata del dramedy con Veronica Pivetti e Carla Signoris ha radunato 2 milioni e 830mila spettatori sulla prima rete, facendo segnare il 18,5% di share. Su Canale 5, invece, è andata in onda la serie tv La Notte nel Cuore. La dizi turca ha attirato 2 milioni e 383mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, crescendo fino al 17,5% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Con Pierluigi Diaco costretto a chiudere l’esperimento BellaMa’ di Sera dopo gli scarsi risultati dei primi due appuntamenti, il prime time di Rai 2 ha lasciato spazio alla 22esima stagione di NCIS – Unità anticrimine e a NCIS Origins, che hanno raggiunto rispettivamente 593mila spettatori (3,3% di share) e 498mila spettatori (3,1% di share). Terzo appuntamento stagionale per Le Iene, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni su Italia 1. Lo storico show ideato da Davide Parenti ha ottenuto il 9% di share, conquistando 1 milione e 6mila spettatori.

Riccardo Iacona ha condotto la quinta puntata di PresaDiretta, che ieri ha fatto registrato il 6,1% di share grazie a 993mila spettatori sintonizzati. Mario Giordano è invece tornato al timone di Fuori dal Coro e della domenica di Rete 4 calando al 5,1% di share con 607mila spettatori.

Su La7 L’amore infedele ha totalizzato un a.m. di 342mila spettatori, pari al 2,2% di share, mentre su Tv8 I delitti del Barlume ha richiamato 277mila spettatori, pari all’1,8% di share. Su Nove, infinei, per Nove Comedy Club lo spettacolo comico Enrico Brignano Show ha appassionato 562mila spettatori, pari a uno share del 3,7%.

  • Rai 1 | Balene18,5% (2.830.000 spettatori)
  • Canale 5 | La Notte nel Cuore17,5% (2.383.000 spettatori)
  • Rai 2 | NCIS: Origins 3,3% (593.000spettatori)
  • Italia 1 | Le Iene9% (1.006.000 spettatori)
  • Rai 3 | PresaDiretta6,1% (993.000spettatori)
  • Rete 4 | Fuori dal Coro5,1% (607.000 spettatori)
  • La7 | L’amore infedele2,2% (342.000 spettatori)
  • Tv8 | I delitti del BarLume1,8% (227.000 spettatori)
  • Nove | Enrico Brignano Show3,7% (562.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: il debutto di Amici di Maria De Filippi

Nuova sfida nell’access prime time tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. Ieri domenica 28 settembre 2025 la puntata di Affari Tuoi ricca di novità ha registrato il 23,2% di share con 4 milioni e 185mila spettatori, mentre la vincita pazzesca di Veronica a La Ruota della Fortuna ha coinvolto 4 milioni e 653mila spettatori, pari al 25,8% di share.

Nel daytime del pomeriggio il ritorno di Amici di Maria De Filippi ha toccato il 23% di share (2 milioni e 812mila spettatori) su Canale 5, lasciando poi spazio a Verissimo di Silvia Toffanin (23%-19,8% di share). Il secondo appuntamento stagionale di Domenica In di Mara Venier – nel quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – è così crollato al 12,2% di share nella prima parte ( 1 milione e 513mila spettatori) e al 13,6% di share nella seconda (1 milione e 390mila spettatori) su Rai 1.

Vero e proprio boom nel daytime del mezzogiorno per lo storico trionfo dell’Italvolley, che si è confermata campione del mondo nella finale dei Mondiali di Pallavolo Maschile – Italia-Bulgaria, seguita da 3 milioni e 350mila italiani, pari al 25,8% di share.

Potrebbe interessarti anche

Ascolti 21 settembre 2025

Ascolti tv ieri (21 settembre): Mara Venier non decolla all’esordio, crisi Diaco, De Martino a caccia di Scotti

La nuova serie Rai Balene vince col 19,4% di share, bene La Notte nel Cuore, Domenic...
Ascolti 14 settembre 2025

Ascolti tv ieri (14 settembre): Silvia Toffanin parte col botto, Diaco stecca di sera e De Martino non si rialza

Testa a testa tra La Notte del Cuore e Imma Tataranni, Verissimo debutta al 22,8-20,...
Ascolti 7 settembre 2025

Ascolti tv ieri (7 settembre): De Martino affonda e Gerry Scotti chiude la settimana ‘perfetta’. Cade Imma Tataranni

La fiction con Vanessa Scalera cala e viene battuta da La Notte nel Cuore, trionfo d...
Ascolti 31 agosto 2025

Ascolti tv ieri (31 agosto): controsorpasso Imma Tataranni, Iacona parte bene, Papi chiude

La fiction con Vanessa Scalera (in replica) batte di misura La Notte nel Cuore, Pres...
Ascolti 24 agosto 2025

Ascolti tv ieri (24 agosto): Imma Tataranni cade, Amadeus rinato e Scotti vola ancora

La Notte nel Cuore vince in prima serata col 16,4% di share, La Corrida in replica c...
Asolti tv: Gerry Scotti - Stefano De Martino

Ascolti tv ieri (25 settembre): Scotti ‘risponde’ a De Martino e vola ancora oltre i 5 milioni, Cristina Capotondi tiene alta Rai 1

La Ricetta della Felicità vince col 19% di share in prima serata, Canale 5 tiene con...
Ascolti 8 settembre 2025

Ascolti tv ieri (8 settembre): boom Nazionale, Matano ridimensiona Nuzzi, Gerry Scotti dilaga senza De Martino

La partita Israele-Italia tocca il 39,1% di share, Balivo torna col 12,2-15%, Cleric...
Ascolti 2 settembre 2025

Ascolti tv ieri (2 settembre), tonfo clamoroso per De Martino: Affari Tuoi cade contro Gerry Scotti

La Ragazza della Palude al 15% di share contro il 15,4% de La Notte del Cuore, Bianc...
Ascolti 22 settembre 2025

Ascolti tv ieri (22 settembre): immenso Scotti oltre i 5 milioni, vince Temptation. Giletti e Maria De Filippi ripartono forte

Flop Rai 1 con ‘Tutto a Posto’ fermo all’11,9%, Elettra Lamborghini cala e Filippo B...

WeWALK

Disabilità visiva e AI

Il bastone elettronico con funzioni avanzate

LEGGI

Personaggi

Veronica Gentili

Veronica Gentili
Nicla Ozenda

Nicla Ozenda
Massimo Lovati

Massimo Lovati
Özge Özpirinççi

Ozge Ozpirincci

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963