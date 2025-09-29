Ascolti tv ieri (28 settembre): il ritorno di Amici di Maria De Filippi affossa Mara Venier, boom per l’Italvolley La serie Rai Balene vince col 18,5% di share, ma la dizi turca La Notte nel Cuore si avvicina (17,5%): tutti i numeri e dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

La settimana degli ascolti tv si chiude con una nuova sfida tra le reti ammiraglia. Ieri domenica 28 settembre 2025, infatti, è andato in scena il secondo atto del testa a testa tra la serie tv Balene in onda su Rai 1 e la dizi turca La Notte nel Cuore su Canale 5. Su Italia 1, invece, Veronica Gentili è tornata al timone de Le Iene, così come Mario Giordano alla guida di Fuori dal Coro. Debutto stagionale per Amici di Maria De Filippi nel daytime pomeridiano. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Balene e La Notte nel Cuore

Nuovo appuntamento del weekend, ieri domenica 28 settembre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornata in onda serie Balene – Amiche per sempre. La seconda puntata del dramedy con Veronica Pivetti e Carla Signoris ha radunato 2 milioni e 830mila spettatori sulla prima rete, facendo segnare il 18,5% di share. Su Canale 5, invece, è andata in onda la serie tv La Notte nel Cuore. La dizi turca ha attirato 2 milioni e 383mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, crescendo fino al 17,5% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Con Pierluigi Diaco costretto a chiudere l’esperimento BellaMa’ di Sera dopo gli scarsi risultati dei primi due appuntamenti, il prime time di Rai 2 ha lasciato spazio alla 22esima stagione di NCIS – Unità anticrimine e a NCIS Origins, che hanno raggiunto rispettivamente 593mila spettatori (3,3% di share) e 498mila spettatori (3,1% di share). Terzo appuntamento stagionale per Le Iene, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni su Italia 1. Lo storico show ideato da Davide Parenti ha ottenuto il 9% di share, conquistando 1 milione e 6mila spettatori.

Riccardo Iacona ha condotto la quinta puntata di PresaDiretta, che ieri ha fatto registrato il 6,1% di share grazie a 993mila spettatori sintonizzati. Mario Giordano è invece tornato al timone di Fuori dal Coro e della domenica di Rete 4 calando al 5,1% di share con 607mila spettatori.

Su La7 L’amore infedele ha totalizzato un a.m. di 342mila spettatori, pari al 2,2% di share, mentre su Tv8 I delitti del Barlume ha richiamato 277mila spettatori, pari all’1,8% di share. Su Nove, infinei, per Nove Comedy Club lo spettacolo comico Enrico Brignano Show ha appassionato 562mila spettatori, pari a uno share del 3,7%.

Rai 1 | Balene – 18,5% (2.830.000 spettatori)

| Balene – (2.830.000 spettatori) Canale 5 | La Notte nel Cuore – 17,5% (2.383.000 spettatori)

| La Notte nel Cuore – (2.383.000 spettatori) Rai 2 | NCIS: Origins – 3,3% (593.000spettatori)

| NCIS: Origins – (593.000spettatori) Italia 1 | Le Iene – 9% (1.006.000 spettatori)

| Le Iene – (1.006.000 spettatori) Rai 3 | PresaDiretta – 6,1% (993.000spettatori)

| PresaDiretta – (993.000spettatori) Rete 4 | Fuori dal Coro – 5,1% (607.000 spettatori)

| Fuori dal Coro – (607.000 spettatori) La7 | L’amore infedele – 2,2% (342.000 spettatori)

| L’amore infedele – (342.000 spettatori) Tv8 | I delitti del BarLume – 1,8% (227.000 spettatori)

| I delitti del BarLume – (227.000 spettatori) Nove | Enrico Brignano Show – 3,7% (562.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: il debutto di Amici di Maria De Filippi

Nuova sfida nell’access prime time tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. Ieri domenica 28 settembre 2025 la puntata di Affari Tuoi ricca di novità ha registrato il 23,2% di share con 4 milioni e 185mila spettatori, mentre la vincita pazzesca di Veronica a La Ruota della Fortuna ha coinvolto 4 milioni e 653mila spettatori, pari al 25,8% di share.

Nel daytime del pomeriggio il ritorno di Amici di Maria De Filippi ha toccato il 23% di share (2 milioni e 812mila spettatori) su Canale 5, lasciando poi spazio a Verissimo di Silvia Toffanin (23%-19,8% di share). Il secondo appuntamento stagionale di Domenica In di Mara Venier – nel quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – è così crollato al 12,2% di share nella prima parte ( 1 milione e 513mila spettatori) e al 13,6% di share nella seconda (1 milione e 390mila spettatori) su Rai 1.

Vero e proprio boom nel daytime del mezzogiorno per lo storico trionfo dell’Italvolley, che si è confermata campione del mondo nella finale dei Mondiali di Pallavolo Maschile – Italia-Bulgaria, seguita da 3 milioni e 350mila italiani, pari al 25,8% di share.

Potrebbe interessarti anche