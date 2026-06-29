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Ascolti Tv ieri (28 giugno): i Mondiali vincono senza sforzo, Gerry Scotti dilaga ancora senza De Martino

La partita tocca il 25,6% di share, la dizi turca Racconto Di Una Notte sale al 16,5%, La Ruota della Fortuna arriva al 27,2%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Un’altra settimana di ascolti tv all’insegna dei Mondiali di calcio volge al termine. Ieri domenica 28 giugno 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena la partita tra Sudafrica e Canada che ha inaugurato la fase a eliminazione diretta del torneo, mentre su Canale 5 è tornata la dizi turca Racconto di una notte. Riccardo Iacona ha ripreso il comando di PresaDiretta Estate, mentre nell’access prime time Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno ‘approfittato’ ancora una volta dell’assenza di Stefano De Martino e Affari Tuoi. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Mondiali 2026 – Sudafrica-Canada e Racconto di una notte

Ieri domenica 28 giugno 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in scena la prima partita dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 – Sudafrica-Canada. La vittoria dei Canucks sui Bafana bafana ha radunato 3 milioni e 741mila spettatori, registrando il 25,6% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Racconto di una notte. I nuovi episodi della dizi turca hanno raccolto 1 milione e 797mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, raggiungendo il 16,5% di share.

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Su Rai 2 la terza stagione della serie statunitense Elsbeth ha appassionato 454mila spettatori, toccando il 3,3% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Hitch – Lui sì che capisce le donne con Will Smith, che ha conquistato 748mila spettatori, facendo segnare il 5,8% di share.

Riccardo Iacona è tornato protagonista del prime time di Rai 3 alla guida di PresaDiretta Estate. Le inchieste della quarta puntata hanno attirato 716mila spettatori, ottenendo il 5,1% di share. Su Rete 4, invece, Delitti ai Caraibi ha centrato 3% di share grazie a 392mila spettatori sintonizzati. Su La7 Il processo di Norimberga ha totalizzato un a.m. di 271mila spettatori, pari al 2,8% di share.

Su Tv8 l’evento Radio Italia Live – Il concerto ha raggiunto 495mila spettatori, pari al 3,9% di share. Su Nove, infine, La Corrida di Amadeus (che proprio recentemente ha dato l’addio a Warner Bros. Discovery) in replica ha collezionato 387mila spettatori, centrando il 3,7% di share.

  • Rai 1 | Mondiali 2026 – Sudafrica-Canada25,6% (3.741.000 spettatori)
  • Canale 5 | Racconto di una notte 16,5% (1.797.000 spettatori)
  • Rai 2 | Elsbeth 3,3% (454.000 spettatori)
  • Italia 1 | Hitch – Lui sì che capisce le donne5,8% (748.000 spettatori)
  • Rai 3 | PresaDiretta Estate5,1% (716.000 spettatori)
  • Rete 4 | Delitti ai Caraibi3% (392.000 spettatori)
  • La7 | Il processo di Norimberga 2,8% (271.000 spettatori)
  • Tv8 | Radio Italia Live – Il concerto 3,9% (495.000 spettatori)
  • Nove | La Corrida 3,7% (387.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti

Lasciato ‘in panchina’ da Rai 1 per fare spazio alla diretta dei Mondiali, Stefano De Martino ha saltato l’appuntamento nell’access prime time (Affari Tuoi torna in onda stasera) lasciando campo libero a Gerry Scotti nei dati Auditel. La puntata di ieri de La Ruota della Fortuna in onda su Canale 5 ha infatti toccato il 27,2% di share, arrivando a un ascolto medio di 4 milioni e 119mila spettatori. Nel daytime del pomeriggio di Rai 1 Domenica In – Il Meglio Di con Mara Venier ha collezionato 1 milione e 235mila spettatori con l’11,2% di share.

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