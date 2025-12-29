Ascolti tv ieri 28 dicembre: Gerry Scotti si arrende a Rai 1 (e anche De Martino si avvicina) Se Fossi Te vince la prima serata col 18,9% di share, Chi Vuol Essere Milionario si ferma al 18,4%, Affari Tuoi mette nel mirino La Ruota: tutti i dati Auditel

Si chiude un’altra settimana e si chiude il periodo natalizio anche negli ascolti tv. Ieri domenica 28 dicembre 2025, infatti, su Rai 1 ha fatto il suo debutto la nuova miniserie Se fossi te con Marco Bocci e Laura Chiatti, mentre su Canale 5 è tornato protagonista Gerry Scotti con Chi vuole essere milionario – Il Torneo. Nuovo appuntamento anche per Sigfrido Ranucci al timone di Report e per Giuseppe Brindisi alla guida di Zona Bianca. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Se fossi te e Chi vuole essere milionario

Ieri domenica 28 dicembre 2025 in prima serata su Rai 1 ha esordito la nuova miniserie Se fossi te. Il primo dei due appuntamenti della fiction con Marco Bocci e Laura Chiatti ha radunato 2 milioni e 905mila spettatori, debuttando al 18,9% di share. Su Canale 5, invece, Gerry Scotti è tornato al timone di Chi vuole essere milionario – Il Torneo. Lo storico quiz della rete ammiraglia Mediaset – che ha visto la vincita faraonica del campione Antonio – ha raccolto 2 milioni e 274mila spettatori, ottenendo il 18,8% di share.

Su Rai 2 il film del 1971 Le pistolere con Claudia Cardinale e Brigitte Bardot – in onda per ricordare l’attrice francese, scomparsa ieri all’età di 91 anni – ha conquistato 362mila spettatori, raggiungendo il 2,1% di share. Su Italia1 è invece andato in onda il film di Aldo, Giovanni e Giacomo La banda dei Babbi Natale, che ha intrattenuto 944mila spettatori arrivando al 5,7% di share.

Sigfrido Ranucci è tornato alla guida di Report e le inchieste della puntata di ieri hanno interessato 1 milione e 246mila spettatori, toccando il 7,4% di share su Rai 3. Tornato protagonsita del prime time di Rete 4, Giuseppe Brindisi ha condotto un nuovo appuntamento di Zona Bianca e ha raggiunto il 4,9% di share grazie a 648mila spettatori sintonizzati. Su La7 Aldo Cazzullo ha invece totalizzato un a.m. di 514mila spettatori al timone di Una giornata particolare, pari al 3,3% di share.

Su Tv8, infine, Il mio angelo di Natale ha collezionato 459mila spettatori, pari al 2,8% di share, mentre su Nove Fabio Fazio ha lasciato spazio allo spettacolo di Giorgio Panariello – La Favola Mia, che ha richiamato 753mila spettatori, pari al 4,8% di share.

Rai 1 | Se fossi te – 18,9% (2.104.000 spettatori)

| Se fossi te – (2.104.000 spettatori) Canale 5 | Chi vuole essere milionario – Il Torneo – 18,4% (2.176.000 spettatori)

| Chi vuole essere milionario – Il Torneo – (2.176.000 spettatori) Rai 2 | Le pistolere – 2,1% (362.000 spettatori)

| Le pistolere – (362.000 spettatori) Italia 1 | La banda dei Babbi Natale – 5,7% (944.000 spettatori)

| La banda dei Babbi Natale – (944.000 spettatori) Rai 3 | Report – 7,4% (1.246.000 spettatori)

| Report – (1.246.000 spettatori) Rete 4 | Zona Bianca – 4,9% (648.000 spettatori)

| Zona Bianca – (648.000 spettatori) La7 | Una giornata particolare – 3,3% (514.000 spettatori)

| Una giornata particolare – (514.000 spettatori) Tv8 | Il mio angelo di Natale – 2,8% (459.000 spettatori)

| Il mio angelo di Natale – (459.000 spettatori) Nove | Giorgio Panariello – La Favola Mia – 4,8% (753.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti

Nell’access prime time degli ascolti tv Stefano De Martino si è avvicinato a Gerry Scotti, con la puntata di ieri di Affari Tuoi che ha coinvolto 4,6 milioni di spettatori su Rai 1 (pari al 24,7% di share). La Ruota della Fortuna ha invece toccato il 25,8% di share con 4,8 milioni di spettatori su Canale 5.

