Ascolti Tv ieri (27 settembre): botto Canale 5 con la storia di Carlo Acutis, i ritorni di Mara Venier e Francesca Fialdini non deludono Il film Il Mio Nome è Carlo stravince la prima serata col 29,6% di share, Lo sposo indeciso al 10,8%, Mario Giordano riparte dal 5,1%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Nuovi inizi chiudono la settimana di ascolti tv. Ieri domenica 27 settembre 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film Lo sposo indeciso con Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli, su Canale 5 Il mio nome è Carlo dedicato alla vita di Carlo Acutis. Spazio a Riccardo Iacona PresaDiretta su Rai 3, mentre Mario Giordano ha ripreso le redini di Rete 4 con una nuoca edizione di Fuori dal Coro. Nel daytime del pomeriggio è andato invece in scena l’atteso ritorno di Mara Venier al timone di Domenica In. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Lo sposo indeciso e Il mio nome è Carlo

Ieri domenica 27 settembre 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Lo sposo indeciso. La pellicola del 2023 con Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli ha conquistato 1 milione e 633mila spettatori, registrando il 10,8% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda Il mio nome è Carlo. Il film dedicato alla vita di Carlo Acutis ha raccolto 4 milioni e 269mila spettatori, facendo segnare il 29,6% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Spazio allo sport su Rai 2 con i Mondiali di ciclismo. Il gran finale della competizione con arrivo a Montréal ha richiamato 1 milione e 851mila spettatori, chiudendo al 6,6% di share. Su Italia 1 Le Iene presentano: Inside ha invece radunato 746mila spettatori, arrivando al 7,4% di share.

Riccardo Iacona è tornato al timone del prime time di Rai 3 con PresaDiretta e il secondo appuntamento della nuova edizione ha interessato 1 milione e 102mila spettatori, salendo al 6,6% di share. Mario Giordano è invece tornato protagonista su Rete 4 con Fuori dal Coro. La prima puntata della nuova edizione ha attirato 570mila spettatori, debuttando al 5,1% di share. Su La7 In Onda prima serata con Marianna Aprile e Luca Telese ha poi totalizzato un a.m. di 386mila spettatori, pari al 2,6% di share.

Spazio al calcio su Tv8, dove è andata in scena la diretta della partita di Nations League – Norvegia-Portogallo, che ha collezionato 832mila spettatori e toccato il 4,8% di share. Su Nove, infine, la replica della speciale di Che Tempo Che Fa – Ornella senza fine firmato da Fabio Fazio ha intrattenuto 396mila spettatori, pari al 3,1% di share.

Rai 1 | Lo sposo indeciso – 10,8% (1.633.000 spettatori)

| Lo sposo indeciso – (1.633.000 spettatori) Canale 5 | Il mio nome è Carlo – 29,6% (4.269.000 spettatori)

| Il mio nome è Carlo – (4.269.000 spettatori) Rai 2 | Mondiali di ciclismo – 6,6% (1.051.000 spettatori)

| Mondiali di ciclismo – (1.051.000 spettatori) Italia 1 | Le Iene presentano: Inside – 7,4% (746.000 spettatori)

| Le Iene presentano: Inside – (746.000 spettatori) Rai 3 | PresaDiretta – 6,6% (1.102.000 spettatori)

| PresaDiretta – (1.102.000 spettatori) Rete 4 | Fuori dal Coro – 5,1% (570.000 spettatori)

| Fuori dal Coro – (570.000 spettatori) La7 | In Onda – 2,6% (386.000 spettatori)

| In Onda – (386.000 spettatori) Tv8 | Nations League – Norvegia-Portogallo – 4,8% (832.000 spettatori)

| Nations League – Norvegia-Portogallo – (832.000 spettatori) Nove | Ornella senza fine – 3,1% (396.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti, il ritorno di Mara Venier

Cala il sipario anche su un’altra settimana di battaglie all’ultimo spettatore tra Stefano De Martino (che stasera non andrà in onda) e Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha raccolto 3 milioni e 820mila spettatori, ottenendo il 21,1% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece segnato un ascolto medio di 4 milioni e 295mila spettatori, centrando il 23,7% di share.

Bene anche Pino Insegno alla guida di Reazione a Catena, con la puntata di ieri (e l’ennesimo cambio della guardia dopo l’addio delle ‘Pappardelle’) al 22,2% di share e 3 milioni e 245mila spettatori nel preserale di Rai 1. Caduta Libera di Max Giusti ha invece raggiunto il 15,2% di share grazie 2 milione e 2mila spettatori sintonizzati su Canale 5.

Nel daytime del pomeriggio della tv è tornata Mara Venier. La conduttrice ha fatto il suo debutto alla guida della nuova edizione di Domenica In, che su Rai 1 ha toccato il 18,9% di share (1 milione e 940mila spettatori) nella prima parte e il 16,5% di share (1 milione e 499mila spettatori) nella seconda parte. Tempo di esordi anche per Francesca Fialdini, tornata alla conduzione di una nuova edizione di Da noi… a ruota libera. La prima puntata stagionale ha registrato il 15,1% di share con 1 milione e 376mila spettatori. Sponda Mediaset, invece, Silvia Toffanin e Verissimo hanno ottenuto il 19,8% di share (pari a 1 milione e 689mila spettatori) nella prima parte e il 19% di share (1 milione e 794mila spettatori) nella seconda dedicata ai ‘Giri di valzer’. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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