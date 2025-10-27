Ascolti tv ieri (26 ottobre): il ritorno di Ranucci è super, De Martino attacca Scotti, cade Mara Venier Makàri cala ma vince in prima serata (17,1% di share), La Notte nel Cuore 15,3%, bene Fazio, giù Le Iene, Report riparte dal 9,3%: tutti i numeri e dati Auditel

La settimana degli ascolti tv si chiude con il ritorno di Sigfrido Ranucci. Ieri domenica 26 ottobre 2025, infatti, su Rai 3 è iniziata la nuova stagione di Report, mentre nella ‘battaglia’ tra le reti ammiraglie si sono scontrate la seconda puntata di Màkari 4 e i nuovi episodi della dizi turca La Notte nel Cuore. Quarto appuntamento stagionale per Fabio Fazio al timone di Che Tempo Che Fa, mentre su Italia 1 Veronica Gentili e Max Angioni hanno condotto una nuova puntata de Le Iene. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Màkari 4 e La Notte nel Cuore

Ieri domenica 26 ottobre 2025 in prima serata su Rai 1 è andata in onda Màkari 4. Dopo il buon esordio della scorsa settimana (19,6% di share), la seconda puntata della quarta stagione della fiction con Claudio Gioè ha registrato il 17,1% di share, raccogliendo 2 milioni e 685mila spettatori. Su Canale 5, invece, è tornata la serie tv La Notte nel Cuore. La dizi turca ha richiamato 2 milioni e 242mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, che ha così fatto segnare ancora il 15,3% di share.

Su Rai 2 NCIS Origins ha conquistato 383mila spettatori, pari all’1,9% di share (a seguire NCIS – Unità Anticrimine ha raggiunto il 2,6% di share con 477mila spettatori). Su Italia 1 Veronica Gentili e Max Angioni sono tornati alla guida di un nuovo appuntamento de Le Iene. Lo show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha ottenuto il 7,9% di share, interessando 951mila spettatori.

Dopo la paura per l’attentato di poco più di una settimana fa, Sigfrido Ranucci è tornato in tv e al timone di una nuova stagione di Report. Su Rai 3, infatti, Riccardo Iacona e PresaDiretta hanno lasciato spazio alle nuove inchieste della 29esima edizione del programma, che ieri è ripartito dal 9,3% di share grazie a 1 milione e 669mila spettatori sintonizzati. Mario Giordano è invece tornato a condurre una nuova puntata di Fuori dal Coro, fermandosi al 4,5% di share nel prime time di Rete 4 con 564mila spettatori.

Su La7 Magma Mattarella – Il delitto perfetto ha totalizzato un a.m. di 204mila spettatori, pari all’1,1% di share. Spazio ai motori su Tv8 con la differita della Formula 1 – Gran Premio del Messico, che ha attirato 955mila spettatori, pari al 7,6% di share. Su Nove, infine, Fabio Fazio ha condotto il quarto appuntamento stagionale di Che Tempo Che Fa. La puntata di ieri ha toccato il 7,7% di share con 1 milione e 481mila spettatori. La seconda parte del ‘Tavolo’ ha invece attirato 610mila spettatori, pari al 6,6% di share.

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti e il pomeriggio di Domenica In

Nell’access prime time di ieri domenica 26 ottobre 2025 Stefano De Martino si è riavvicinato a Gerry Scotti. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha collezionato 4 milioni e 690mila spettatori su Rai 1 (pari al 22,8% di share), mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha radunato 4 milioni e 871mila spettatori (pari al 23,7% di share). Nel daytime del pomeriggio domenica continua invece il dominio di Maria De Filippi e Amici (al 25% di share con più di 3 milioni di spettatori)), contro i quali Mara Venier si è dovuta arrendere al timone di Domenica In, al 16,3% di share nella prima parte e al 13,2% nella seconda.

