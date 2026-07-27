Ascolti Tv ieri (26 luglio): il ritorno di Alberto Angela non basta a Rai 1, Scotti domina Noos si ferma al 12,5% di share, sale la dizi turca Racconto Di Una Notte, La Ruota della Fortuna tocca ancora il 28%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Alberto Angela torna protagonista del fine settimana degli ascolti tv. Ieri domenica 26 luglio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena la seconda puntata di Noos – L’avventura della conoscenza, mentre su Canale 5 è andata in onda la dizi turca Racconto di una notte. Spazio a Nina Palmieri e alla replica dello speciale Le Iene presentano: Il Verdetto, invece, su Italia 1. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Noos – L’avventura della conoscenza e Racconto di una notte

Ieri domenica 26 luglio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Noos – L’avventura della conoscenza. La seconda puntata della quarta edizione del programma di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela ha radunato 1 milione e 432mila spettatori, registrando il 12,5% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Racconto di una notte. I nuovi episodi della dizi turca hanno richiamato 1 milione e 685mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, facendo segnare il 16,3% di share.

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Su Rai 2 il documentario Juventus, primo amore in prima tv ha conquistato 523mila spettatori, ottenendo il 3,8% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda lo speciale de Le Iene presentano: Il Verdetto con Nina Palmieri, che in replica ha attirato 825mila spettatori e segnato il 7,5% di share.

Domenico Iannacone è tornato protagonista del prime time di Rai 3 con Che ci faccio qui, che ieri in replica ha interessato 499mila spettatori, centrando il 3,9% di share. Su Rete 4, invece, il film Compagni di scuola di e con Carlo Verdone ha raggiunto il 6,4% di share grazie a 781mila spettatori sintonizzati. Su La7 Operazione sottoveste ha invece totalizzato un a.m. di 493mila spettatori, pari al 3,9% di share.

Su Tv8 le repliche di Italia’s Got Talent hanno intrattenuto 372mila spettatori, non andando oltre il 2,9% di share. Su Nove, infine, la seconda parte dello spettacolo teatrale di Aldo, Giovanni e Giacomo Tel chi el Telùn ha coinvolto 430mila spettatori, pari al 3,4% di share.

Rai 1 | Noos – L’avventura della conoscenza – 12,5% (1.432.000 spettatori)

| Noos – L’avventura della conoscenza – (1.432.000 spettatori) Canale 5 | Racconto di una notte – 16,3% (1.685.000 spettatori)

| Racconto di una notte – (1.685.000 spettatori) Rai 2 | Juventus, primo amore – 3,8% (523.000 spettatori)

| Juventus, primo amore – (523.000 spettatori) Italia 1 | Le Iene presentano: Il Verdetto – 7,5% (825.000 spettatori)

| Le Iene presentano: Il Verdetto – (825.000 spettatori) Rai 3 | Che ci faccio qui – 3,9% (499.000 spettatori)

| Che ci faccio qui – (499.000 spettatori) Rete 4 | Compagni di scuola – 6,4% (781.000 spettatori)

| Compagni di scuola – (781.000 spettatori) La7 | Operazione sottoveste – 3,9% (493.000 spettatori)

| Operazione sottoveste – (493.000 spettatori) Tv8 | Italia’s Got Talent – 2,9% (372.000 spettatori)

| Italia’s Got Talent – (372.000 spettatori) Nove | Tel chi el Telùn – 3,4% (430.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni vs Gerry Scotti

Ultimo atto della prima settimana di sfida a distanza tra Marco Liorni e Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri de L’Eredità Summer ha appassionato 2 milioni e 468mila spettatori, arrivando al 16,9% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha toccato il 28% di share con un ascolto medio di 4 milioni e 105mila spettatori

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